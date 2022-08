Mitä ihmettä? Neymar irvaili Kylian Mbappelle somessa

Futismiljonäärien yhteiselo ei ole auvoista.

Paris Saint-Germainin kausi on alkanut voitokkaasti. Ensimmäisten otteluiden 5–0 ja 5–2 murskavoitoista huolimatta hyvä henki ei ole näkynyt pukukopissa asti. Espanjalaislehti Marcan mukaan brassihyökkääjä Neymar irvaili sosiaalisessa mediassa supertähti Kylian Mbappen kustannuksella.

Lauantaina PSG:n kotiavauksessa Montpellieriä vastaan Mbappe epäonnistui avausjaksolla rangaistuspotkussa. Valtavan kohun saattelemana PSG:hen jäänyt Mbappe sai tyrimisestään lokaa Neymarin fanitililtä Twitterissä.

– Nyt on virallista, että Mbappe on PSG:n rankkarivetäjä. Tämä on ainoastaan sopimukseen liittyvä asia. Mikään joukkue maailmassa ei laittaisi Neymaria kakkosviuluun, ei mikään. Vaikuttaa siltä, että Mbappe omistaa PSG:n, fanitilillä tilitetään.

Marcan mukaan Neymar on käynyt tykkäämässä kyseisestä twiitistä. Kaksi maalia ottelussa tehnyt Neymar pääsi myöhemmin avausjaksolla kokeilemaan rankkaria ja onnistui.

Vimmatusti Mestarien liigan voittoa jahtaava supertähtijoukkue sai keväällä pitkän sopimustaiston jälkeen pidettyä Mbappen, 23, joukkueessa. Ranskalaishyökkääjän kerrottiin olleen jo lähellä sopimusta Real Madridiin, kun PSG löi pöytään ”tarjouksen, josta ei voi kieltäytyä”.

Kylian Mbappe epäonnistui lauantaina rankkarista.

Mbappe allekirjoitti toukokuussa PSG:n kanssa uuden kolmen vuoden sopimuksen, joka pitää hänet seurassa kesään 2025 saakka. Mediatietojen mukaan mottipäisen rahasumman lisäksi Mbappella olisi sopimuksessaan pykälä, jonka mukaan hänellä olisi päätäntävaltaa seuran pelaajapolitiikassa.

Kesäkuussa huhuttiin Mbappen ”mustasta listasta” pelaajia, jotka eivät kuuluisi ranskalaisen mielestä PSG:n tulevaisuudensuunnitelmiin. Neymarin, 30, kerrottiin olevan yksi 14 nimestä, joista seuran pitäisi päästä eroon.

PSG:n hyökkäyskolmikon täydentää argentiinalainen Lionel Messi. Yksi kautta aikain parhaista jalkapalloilijoista laukoisi varmasti myös mielellään rankkareita.

Jalkapallosivusto Transfermarktin tilastojen perusteella rankkarivastuu kuuluu Neymarille. Brasilialainen on onnistunut 71 kertaa 86 yrityksestä (onnistumisprosentti 82,6). Mbappen rekordi on 20/25 (80) ja Messin 104/134 (77,6).

Viime kaudella kolmikosta eniten rankkareita laukoi Mbappe.