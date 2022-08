Manchester Unitedia lyödään kuin vierasta sikaa, valmentaja vaatii jo uudet pelaajat – ”En ole koskaan nähnyt säälittävämpää esitystä”

Valioliigan jumbojoukkue Manchester United on täydessä kriisissä.

Viime kausi oli Manchester Unitedille pisteissä (58) mitattuna historiansa huonoin Valioliigassa. Uusi kausi alkoi, mutta meno sen kuin synkkenee.

Avauskierroksella ManU hävisi kotonaan Brightonille. Eilen lauantaina toisella kierroksella pisteautomaattia lypsi Brentford.

Brentford murjoi reilussa puolessa tunnissa taululle 4–0-johtolukemat ja vihelteli helppoon voittoon megaseuran kustannuksella.

Kahden pelatun kierroksen jälkeen ManU on Valioliigan jumbona ensi kertaa 30 vuoteen.

Täksi kaudeksi ManUn ”pelastajaksi” hankittu hollantilaisluotsi Erik ten Hag ilmoitti lauantain nöyryytyksen jälkeen seuran tarvitsevan uusia pelaajia.

– Tarvitsemme uusia pelaajia ja laadukkaita pelaajia. Yritämme saada heitä mukaan, ten Hag sanoi Mirrorin mukaan.

– Yritin tuoda vaihdoilla tuoreutta sisään. Olisin voinut vaihtaa myös kaikki kahdeksan muutakin.

Brentford vei, ManU vikisi.

Joukkueen ykköstähti Cristiano Ronaldo on antanut ymmärtää hamuavansa pois seurasta, eikä hän päässyt sarja-avauksessa edes avauskokoonpanoon. Silti Ronaldoa roikotetaan yhä mukana.

Ten Hag luonnehti ManUn käyvän läpi vaikeaa prosessia mutta odottaneensa silti erilaista alkua kauteen.

– Tämä on vaikeaa minulle. Joukkueen on otettava vastuu. Olen pahoillani fanien puolesta, petimme heidät. Pyysin joukkuetta uskomaan tekemiseensä ja ottamaan vastuuta. He eivät tehneet sitä, valmentaja ruoti Brentford-ottelua.

Viime kauden loppu mukaan laskettuna ManU on hävinnyt nyt neljä Valioliiga-ottelua putkeen ensi kertaa sitten vuoden 1979.

Vierasotteluissa turpaan on tullut seitsemän kertaa putkeen. Edellisen kerran vastaavaa oli seurassa koettu 86 vuotta sitten.

ManUn kuudenneksi luotsannut saksalainen Ralf Rangnick totesi viime keväänä, että ManU tarvitsee "avosydänleikkauksen ja kymmenkunta uutta pelaajaa".

Toistaiseksi seuraan ovat liittyneet vain Lisandro Martinez, Tyrell Malacia ja Christian Eriksen. Viime kauden joukkueesta ovat poistuneet Paul Pogba, Edinson Cavani, Jesse Lingard, Nemanja Matic ja Juan Mata.

Nykyään Sky Sportsin tv-asiantuntijana työskentelevä ManUn legenda Gary Neville ilmoitti seuran rypevän syvemmällä kuin koskaan ennen.

– Nämä pelaajat ovat osoittaneet nyt kolmen eri managerin alaisuudessa, etteivät he paiski hommia niin lujasti kuin vastustaja, Neville sanoi The Sunin mukaan.

– He tarvitsevat jotakin. Sen on tultava ylhäältä. Tämänpäiväinen oli uusi pohjakosketus. Näyttää jatkuvasti siltä, että United kykenee alittamaan edellisen pohjanoteerauksensa, ja asiat menevät vain huonompaan suuntaan.

Gary Neville kävi kuumana Brentford-ottelun jälkeen.

Nevillen Sky Sportin tv-aisapari, niin ikään entinen huippupelaaja Jamie Redknapp ei säästellyt sanojaan.

– Jos olisin tuossa pukuhuoneessa, häpeäisin.

– En ole koskaan nähnyt säälittävämpää esitystä näin arvostetulta joukkueelta.

Neville alkoi myös syytellä ManUn rypemisestä seuran omistavaa yhdysvaltalaista Glazerin perhettä, johon mahtiseuran alakulo henkilöityy monien fanien silmissä. Nevillen mielestä Glazerien tulisi myydä seura.

– Amerikassa on perhe, joka antaa työntekijöidensä ottaa syyt niskoilleen. Heidän täytyy ottaa lento Manchesteriin ja selittää, mikä suunnitelma on. He eivät koskaan ole täällä. Ainoa raha, joka pelaajiin on käytetty on seuran itsensä keräämää, Neville puhisi.

Nevillen mukaan seurajohto on laittanut uuden päävalmentajan tekemättömään paikkaan. Pelaajaostoissakaan ei ole yhtenäistä suunnitelmaa.

– Tässä seurassa on ollut myrkyllinen kulttuuri edellisten 10 vuoden ajan. Siitä lähtien, kun Alex Ferguson ja David Gill lähtivät. Tämä on täysi sotku.

Omistajia vaaditaan ulos.

Manchester Unitedin kannattajat suunnittelevat mielenilmauksia runsaan viikon päähän, kun ManU kohtaa maanantaina 22. elokuuta Liverpoolin kotonaan.

Päävalmentaja ei ole ykköskohde fanien tulilinjalla, sillä kannattajien raivo kohdistuu Nevillen tavoin Glazerin omistajaperheeseen. Kauden avausottelun alla ManU joutui jopa sulkemaan fanituotekauppansa protestien takia.