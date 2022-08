Vakio: Teemu Pukin Norwich jahtaa kauden avausvoittoaan

Onko Manchester United toipunut avauskierroksen shokkituloksestaan?

1 Manchester C–Bournemouth (1)

Valioliiga: City esiintyi odotetulla tasolla hakiessaan sunnuntaina ansaitun 2–0-vierasvoiton West Hamista. Kesän siirtoikkunan ehdoton ykkösnimi Erling Haaland iski kummatkin Cityn maalit, eikä juuri vähempää maalinälkäisen kärkimiehen valioliigadebyytistä voinut odottaakaan. City on tälläkin kaudella suurin mestarisuosikki, ja tasoero on jopa Liverpooliin nähden selkeä.

Bournemouth vastasi yhdestä avauskierroksen yllätyksistä, kun se kaatoi kotikentällään Aston Villan 2–0. Peliesitys oli odotuksiin nähden vahva, mutta pistejako olisi kuvannut tasaisia pelitapahtumia kotivoittoa tarkemmin. Bournemouth löytyy rankingista viimeiseltä sijalta, mutta avauspelin vahvalle peliesitykselle on hyvä rakentaa jatkoa.

Joukkueiden välinen tasoero on suurin, mitä sarjasta toisella ottelukierroksella löytyy ja isäntien hieman yli 90 prosentin suosikkiasema on perusteltu. Vakiossa suursuosikin peliprosentit ovat kohdallaan, eikä avauskohteen pelivalinnasta ole epäselvyyttä.

2 Arsenal–Leicester (1X)

Valioliiga: Arsenal avasi kautensa 2–0-vierasvoitolla paikallisvastustaja Palacen kustannuksella, mutta ei esiintynyt pelillisesti niin vahvasti kuin loppulukemat antavat ymmärtää. Etenkin joukkueen pelaaminen johtoasemassa jätti parantamisen varaa, sillä Arsenal antoi passiivisuudellaan Palacelle hyvän mahdollisuuden päästä mukaan peliin.

Leicesterin peliesitys 2–2-tasapelissä Brentfordia vastaan jäi selvästi jälkeen sen suosikkiasemaa puoltaneista ennakko-odotuksista. Leicesterin edelliskausi sujui rajusti alle odotusten. Lähtökohdat alkavaan kauteen ovat odotusten puolesta varsin maltilliset. Edelliskaudella nähty suoritustaso ei riitä top10-sijoituksiin, ja Leicester panttaa edelleen vahvistusten hankintaa.

Ero perustasossa on Arsenalin eduksi kiistaton ja noin 63 prosentin suosikkiasema kotikentällä perusteltu. Vakiossa Tykkimiehet ovat keräämässä todennäköisyysarviota runsaampaa kannatusta, mutta selkeän ennakkosuosikin jättäminen kokonaan ulos riveistä kylmää. Vähintään vaihtomerkki on kuitenkin syytä asettaa kotivoiton rinnalle.

3 Brighton–Newcastle U (12)

Valioliiga: Brighton avasi kautensa tyylillä ja haki 2–1-vierasvoiton Manchester Unitedin kustannuksella. Maalipaikat jakautuivat lopulta joukkueiden välille tasaisesti, mutta Brightonin peliesitys oli selvästi odotettua laadukkaampi ja se onnistui varsinkin ottelun ensimmäisellä jaksolla riisumaan ennakkosuosikin aseista.

Newcastle teki selvää jälkeä Forestista 2–0-voittoon päättyneessä kotiottelussa ja olisi voinut iskeä taululle rumemmatkin lukemat. Avauspelin perusteella Newcastle jatkaa kevätkaudella nähtyä vahvaa virettä ja rankingsijoitus kymmenen parhaan joukossa alkaa olla pian realismia.

Tasaväkinen parivaljakko, joka kamppailee sijoituksista kymmenen parhaan sakissa. Brighton ansaitsee kotiedun turvin niukan 43 prosentin suosikkiaseman. Vakion alustavat peliprosentit ovat tarkasti kohdallaan ja tasaiseen matsiin on syytä varata useampi merkki.

4 Southampton–Leeds U (1)

Valioliiga: Southampton joutui taipumaan 1–4-tappioon Tottenhamin vieraana, vaikkei esiintynytkään aivan niin heikosti kuin loppulukemat antavat ymmärtää. Viime kaudella eniten Sotonille maaleja tehnyt James Ward-Prowse onnistui avausottelussa Spursia vastaan, mutta Soton kaipaisi ehdottomasti auki olen siirtoikkunan aikana lisää tulivoimaa hyökkäykseensä.

Leeds nappasi täyden pistesaaliin 2–1-kotivoitolla Wolvesin kustannuksella, mutta esiintyi maalipaikkojen valossa selvästi odotettua vaatimattomammin. Aggressiivinen prässipeli tuotti etenkin ottelun ensimmäisellä jaksolla tulosta, mutta valmennustiimillä riittää vielä töitä vaativan pelitavan sekä uusien pelaajien roolien kanssa.

Southampton on hieman Leedsia edellä pelivoimassa ja ansaitsee kotikentällään noin 45 prosentin suosikkiaseman. Vakiossa kohteen pelijakaumassa ei ole suurempaa vääristymää suuntaan taikka toiseen, joten luotetaan hieman laadukkaamman Sotonin hoitavan kotiavauksen nimiinsä.

5 Wolverhampton–Fulham (12)

Valioliiga: Wolves kärsi 1–2-tappion Leedsin vieraana, vaikka esiintyikin maalipaikkojen valossa kotijoukkuetta vahvemmin. Päävalmentaja Bruno Lage pyrkinee viemään joukkueensa pelitapaa hyökkäävämpään suuntaan. Yläkertaan tarvitaan myös tehoja, joita Valenciasta tällä viikolla Wolverhamptoniin saapunut Goncalo Guedes on valmiina toimittamaan.

Fulham avasi kautensa yllättävän positiivisesti, kun se tasasi kotikentällään pisteet Liverpoolia vastaan 2–2. Hyvän tuloksen lisäksi Fulham pystyi haastamaan suurta ennakkosuosikkia myös pelillisesti ja sai Liverpoolin etenkin ensimmäisellä jaksolla isoihin vaikeuksiin. Fulham joutuu tulemaan edelleen toimeen ilman loukkaantumisesta kärsivää Harry Wilsonia, jonka poissaolo on puute hyökkäyspeliin.

Wolvesia ei ainakaan toistaiseksi ole syytä pitää merkittävästi Fulhamia laadukkaampana joukkueena. Kummankin joukkueen avauspeli sujui odotuksiin nähden positiivisesti. Wolves ansaitsee kotiedun turvin 42 prosentin suosikkiaseman. Vakiossa kohde on tarkasti oikein pelattu ja runsas rastitus paikallaan.

6 Brentford–Manchester U (2)

Valioliiga: Brentford esiintyi odotuksiin nähden vahvasti, kun se nappasi maalipaikkojen valossa ansaitun pisteen Leicesteria vastaan 2–2 päättyneestä vierasottelusta. Bees kärsii jonkin verran loukkaantumishuolista, sillä viime kaudella isossa roolissa pelanneet Ethan Pinnock sekä Sergi Canos ovat kumpikin sivussa. Puolustuslinjaa on kuitenkin vahvistettu kesän aikana, ja viikolla Brentford tiedotti hankkineensa monissa hyökkäysrooleissa viihtyvän Mikkel Damsgaardin Sampdoriasta.

Unitedin kausi käynnistyi odotuksiin nähden nololla 1–2-tappiolla Brightonia vastaan. Erityisesti ottelun ensimmäisellä jaksolla Brighton sai nimivahvan Unitedin näyttämään heikolta. Huhut Unitediin vielä siirtoikkunan aikana saapuvista pelaajista käyvät kuumana, mutta kesällä valmennusvastuun ottaneella Erik ten Haagilla riittää jo ennestäänkin laadukkaita työkaluja.

Brentford pääsee kauden ensimmäiseen kotiotteluunsa hyvistä asetelmista ja on takuulla valmis kääntämään kaikki kivet, joita ennakkosuosikki Unitedin selättäminen vaatii. Muutosten läpivienti Unitedissa ottanee aikaa, mutta ero perustasossa pitää vieraat kiinni noin 49 prosentin todennäköisyydellä toteutuvassa suosikkiasemassa. Kohde on vakiossa tarkasti oikein pelattu ja antaa syyn luottaa Unitediin heikosta avauspelistä huolimatta.

7 Hull–Norwich C (2)

Championship: Hull tasasi pisteet Prestonin vieraana 0–0, mutta jäi maalipaikkojen valossa selvästi kotijoukkuetta jälkeen. Hull on vahvistunut paperilla tuntuvasti, mutta uusien pelaajien sisäänajo ottanee oman aikansa. Kahdella ensimmäisellä kierroksella Hullin pelivoima on laskenut hieman ennen kauden alkua asetetusta tasosta.

Norwichin huolimaton puolustuspeli esti sitä nappaamasta täyden pistesaaliin 1–1-pistejakoon päättyneessä kotiottelussa Wigania vastaan. Maalipaikkojen valossa Teemu Pukki ja kumppanit olisivat ansainneet ottelusta voiton. Kaksi ottelua voitoitta syö itseluottamusta, mutta Norwichin on perustasoltaan kiistatta sarjan eliittiä. Grant Hanleyn paluu puolustuslinjaan tuo tekemiseen vakautta, mutta Wigania vastaan loukkaantuneen Dimitrios Giannoulisin puuttuminen on menetys.

Vahvistunut Hull etsii vielä parasta kuntoaan. Ero perustasossa nostaa Norwichin vieraissakin noin 53 prosentin suosikkiasemaan. Vakiossa Norwich on jäämässä hieman yllättäenkin vaille riittävää kannatusta, ja alipelattu vierasvoitto kuuluukin kierroksen runkomerkkeihin.

8 Luton–Preston (X2)

Championship: Luton esiintyi odotuksiin nähden vahvasti, kun se joutui tyytymään pelitapahtumien hallinnasta huolimatta 1–1-tasapeliin Burnleyn vieraana. Aikanaan jo Kakkosliigan tasolla Lutonia valmentanut Nathan Jones on onnistunut kehittämään putoamista vastaan taistelevasta ryhmästä kymmenen parhaan joukkoon toista kautta peräkkäin perustellusti kuuluvan joukkueen.

Prestonin kotiavaus Hullia vastaan päättyi maalittomana, mutta North End olisi ansainnut maalipaikkojen valossa täyden pistesaaliin. Avauskierroksella sarjanousija Wiganin kanssa se oli sen sijaan yllättävän suurissa vaikeuksissa, eikä Prestonin tappio 0–0-tasapelin sijaan olisi ollut suuri vääryys.

Luton on rankingissa hieman Prestonia edellä, mutta tasoero on niukka. Kotietu on luonnollisesti isäntien puolella ja Luton ansaitsee kotiviheriöllä noin 45 prosentin suosikkiaseman. Vakiossa Luton nauttii pelikansan suosiota, mutta yli 50 prosenttiyksikön mennyt kannatus on liikaa. Tätä myöten sekä tasapeli että Prestonin voitto ovat edullisia merkkejä.

9 Wigan–Bristol C (2)

Championship: Wigan onnistui ryöstämään tasapelipisteen Norwichia vastaan 1–1 päättyneestä vierasottelusta, vaikka olikin pelillisesti odotetun selkeä altavastaajaa. Wigan etenee tilaisuuden saatuaan suoraviivaisesti maalipaikoille ja on pystynyt kahden ensimmäisen kierroksen aikana luomaan selvästi odotettua runsaammin maalipaikkoja.

Bristol joutui taipumaan tasaisista pelitapahtumista huolimatta 2–3-tappioon kotiottelussa Sunderlandia vastaan. Ensimmäisen kierroksen 1–2-vierastappio Hullia vastaan tuli sen sijaan maalipaikkoihin nähden perustellusti.

Wigan on perustasonsa puolesta Bristolia sen verran heikompi, että suosikkiasema jää kotiedusta huolimatta hieman alle 40 pinnan. Vakiossa pelikansa on merkannut Wiganin useammin kuin kerran kahdesta voittavaksi suosikiksi, joten pelivalinnaksi ei jää muuta vaihtoehtoa kuin jättää sinällään kelvollisesti aloittanut kotijoukkue ulos riveistä.

10 Sunderland–QPR (2)

Championship: Sunderland haki 3–2-vierasvoiton Bristolin kustannuksella, vaikka jäikin maalipaikkojen valossa kotijoukkuetta jälkeen. Avauskierroksen 1–1-tasapeli kotikentällä Coventrya vastaan oli puolestaan odotuksiin nähden kelpo esitys. Kaksi ensimäistä kierrosta ovat antaneet syytä nostaa Sunderlandin pelivoimaa, mutta liikoja sarjanousijalta ei etenkään puolustuspelin osalta sovi odottaa.

QPR oli viimeistelyssään Boroa onnekkaampi, kun se voitti tasaisina edenneistä pelitapahtumista huolimatta 3–2. Hyökkäystehojen löytyminen kotikentällä on Ärrien kannalta positiivista, sillä avauskierroksella kärsityssä 0–1-tappiossa Blackburnia vastaan se ei onnistunut luomaan ainuttakaan laadukasta maalipaikkaa.

Sunderland on osoittanut pystyvänsä vastaamaan Championshipin vaatimustasoon, mutta ero perustasossa menee edelleen QPR:n eduksi. Kotietu puoltaa isäntiä ja todennäköisyyskenttä jakautuu joukkueiden välille lähes identtisin lukemin. Vakiossa Sunderlandista ollaan tekemässä kerran kahdesta voittavaa ennakkosuosikkia. Tasapeli toteutuu ennusteeni mukaan 29 prosentin todennäköisyydellä, mutta paras etu löytyy 35 kertaa sadasta toteutuvasta vierasvoitosta.

11 Huddersfield–Stoke (12)

Championship: Huddersfield joutui viimeksi taipumaan tasaisista pelitapahtumista huolimatta 1–2-tappioon Birminghamin vieraana. Hudds raivasi tiensä viime keväänä aina nousukarsintoihin asti, vaikka oli pelillisesti kaukana terävimmästä kärjestä. Nyt muutoksia on tapahtunut niin valmennustiimin kuin pelaajiston osalta, eikä selkeästi edellistä sesonkia vaatimattomampi suoritus tällä kaudella tulisi yllätyksenä.

Stoke esiintyi odotuksiin nähden hyvin, kun se kaatoi kotiavauksessaan Blackpoolin 2–0. Myös maalipaikat kirjattiin selkeästi Stoken eduksi. Viime kaudella Stoke oli odotuksiin nähden vaisu, eikä keskikastin sijoitusta voinut pitää suurena vääryytenä. Nyt Michael O’Neil on saanut uusia työkaluja ja Stokea voi pitää vahvistuneena, vaikka myös lähtijöihin kuului useampi edelliskausien runkopelaaja.

Huddersfield ylisuoritti edelliskaudella tuloksellisesti ja on heikentynyt kesän siirtoikkunassa. Stokea taas voi pitää hieman viime kautta vahvempana. Stoke on perustasoltaan noin luokkaa laadukkaampi kokonaisuus. Kotietu tasoittaa puntteja isäntien suuntaan, mutta Stoken marginaalinen 35 prosentin suosikkiasema on perusteltu. Myös vakion pelijakauma on kallistumassa oikein vierasjoukkueen suuntaan, mutta varsin ympäripyöreään kohteeseen on syytä varata useampi merkki.

12 Millwall–Coventry C (X2)

Championship: Millwall kärsi viimeksi Sheffieldin vieraana 0–2-tappion. Peliesitys oli odotettua heikompi ja selkeä tappio myös maalipaikkojen valossa ansaittu. Avauskierroksella kotikentällä kaatui vastaavin 2–0-lukemin Stoke. Millwall oli viime kaudella keskimääräistä vahvempi kotijoukkue, ja nähtäväksi jää, onko The Den tälläkin sesongilla tasaisen pistetahdin takaava linnake.

Coventryn kotistadionilla järjestetyt tapahtumat saivat kentän niin heikkoon kuntoon, että viime viikonlopun kotiavaus Rotherhamia vastaan jouduttiin siirtämään. Avauskierroksella Coventry tasasi pisteet Sunderlandin vieraana maalipaikkoihin nähden loogisesti 1–1.

Joukkueiden välinen tasoero menee viime kaudella alisuorittaneet Coventryn eduksi. Kotietu tasoittaa kuitenkin puntit niin, että Millwallin marginaalinen 37 prosentin suosikkiasema on perusteltu. Millwallin vahva vire on vakiokansalla tuoreessa muistissa ja kotivoitto onkin pelattu rajuun 50 pinnan kannatukseen. Lähtökohdiltaan tasaisessa matsissa 30 prosentin todennäköisyydellä toteutuva tasapeli ja 33 kertaa sadasta kohdalleen napsahtava vierasvoitto ovat kumpikin jäämässä edullisiksi merkeiksi.

13 Blackpool FC–Swansea (2)

Championship: Blackpool jäi viime kierroksella aseettomaksi Stokea vastaan, kun se hävisi vieraskentällä pelitapahtumiin nähden ansaitusti 0–2. Avauskierroksen voitosta huolimatta Blackpool on esiintynyt kahdessa ensimmäisessä ottelussaan odotettua heikommin ja sen pelivoima on laskusuunnassa.

Swansea kärsi viime viikonloppuna kotiavauksessaan ruman 0–3-tappion Blackburnia vastaan. Swansean puolustukseksi on todettava, että ottelussa niukasti nähdyt maalipaikat jakautuivat joukkueiden välille tasaisesti. Kesän aikana hieman uudistuneen Swansean tärkeimpiin hankintoihin lukeutuvan Joe Allenin odotetaan olevan ensimäistä kertaa valmennuksen käytettävissä lauantaina.

Kummankaan avauspelit eivät ole vakuuttaneet. Ero perustasossa puhuu Swansean puolesta, sen peli alkaa todennäköisesti asettua nähtyä paremmin uomiinsa, kun uudet pelaajat löytävät roolinsa. Isännät ovat kotiedun turvin niukkoja 38 prosentin suosikkeja. Vakiossa kotivoitto on ylipelattu peräti 50 pinnan kannatuksella. Swansea nappaa täyden pistesaaliin 33 prosentin todennäköisyydellä ja alipelattu kakkonen nostetaan rohkeasti varmaksi.