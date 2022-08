Supertähdellä on erikoinen pakkomielle – toteutti outoa päähänpinttymäänsä nyt Helsingissä

Real Madridin Luka Modricilla on tarve laittaa yllättävä yksityiskohta jiiriin.

Real Madridin keskikenttätähdellä Luka Modridcilla on erikoinen pakkomielle, espanjalaislehti AS on huomannut. Aina, kun Real voittaa pokaalin, Modric haluaa otattaa itsestään kuvan, jossa hän poseeraa pokaalin ja keskikentän kollegojensa Casemiron ja Toni Kroosin kanssa.

Kuvaan liittyy kuitenkin yksi ehto. Casemiron on oltava keskellä.

Modric järjesteli kolmikon oikeaan järjestykseen myös Helsingissä, jossa Real voitti Uefan Super cupin keskiviikkoiltana.

Madrid voitti Olympiastadionilla Eintracht Frankfurtin maalein 2–0. Osumista vastasivat David Alaba ja Karim Benzema. Modric pelasi 67 minuuttia ja yleisö osoitti kroatialaiselle suosiota seisaallaan.

Kroos urakoi 85 minuuttia, ja Casemiro, ottelun paras pelaaja, koko pelin.

Keskikentän timanttinen kolmikko on voittanut Realin paidassa yhdessä jo yhdeksän pokaalia. Palkintokaappiin on kertynyt esimerkiksi kolme Espanjan liigan mestaruutta ja neljä Mestarien liigan voittoa.