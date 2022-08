Jannick ja Nils suhtautuivat nyrpeästi ”kalliiseen” Suomeen – yksi kokemus Lahdessa käänsi saksalaisten takin täysin

Super cupin ottelu on tuonut Suomeen jalkapallon seuraajia, joiden tavoitteena on vierailla mahdollisimman monella stadionilla.

Groundhopper on outo termi muille kuin intohimoisille kansainvälisen jalkapallon seuraajille. Kyse on stadionien metsästäjistä, joiden tavoitteena on nähdä futisottelu mahdollisimman monella jalkapalloareenalla. Ilmiö syntyi 1970-luvulla Britanniassa ja seuraavalla vuosikymmenellä groundhoppingista innostuivat myös saksalaiset.

Nykyään juuri saksalaiset tuntuvat olevan innokkaimpia stadionkiertueiden harrastajia. Ilta-Sanomat tapasi keskiviikkona Jannick Weidenfellerin ja Nils Knauffin, jotka ovat saapuneet Suomeen nähdäkseen jalkapallon Super cup -ottelun. Mutta matkasuunnitelmaan kuuluu myös kaksi muuta matsia.

– Maanantaina näimme Lahdessa liigaottelun FC Lahti–HIFK ja tiistaina Pukinmäessä Atlantis FC:n kotiottelun, Knauff sanoo.

Kaksikko on kotoisin Dortmundista, mutta opiskelu on vienyt heidät hieman kauemmaksi kotikaupungistaan. Knauff opiskelee Hampurissa ja Weidenfeller Yhdysvalloissa, josta hän on saapunut lomalle Eurooppaan.

Suomessa kaverukset eivät ole aikaisemmin käyneet.

– Eikä Suomi ollut kovin korkealla meidän listallamme, koska tämä on kallis maa, Weidenfeller sanoo.

Kun he saapuivat Helsinkiin maanantaina, ilmeet olivatkin hieman happamat hostellin tason ja pizzan hinnan takia. Hymy palasi kasvoille saman päivän iltana Lahdessa.

– Tiesimme, että sikäläinen stadion on erityinen ja sitä se olikin, suorastaan hämmästyttävä, Weidenfeller hehkuttaa.

Hiihtostadionin kaltaisia areenoita ei ole maailmalla monta. Kaksikko tapasi ottelussa Lahdessa asuvan maanmiehensä, joka esitteli kaupunkia ja vei heidät oluelle Vesijärven rantaan.

– Auringonlasku veden äärellä muutti mielen ja sen jälkeen olemme nauttineet Suomesta. Teillä on upeita maisemia ja järviä joka puolella, kaksikko sanoo yhdestä suusta.

Nuorukaiset ovat harrastaneet stadionien keräilyä 7–8 vuotta. Knauffilla on tänään jopa juhlapäivä.

– Tasan seitsemän vuotta sitten oli ensimmäisen kerran matkalla ilman vanhempiani ja näin Tukholmassa AIK:n ja Djurgårdenin välisen paikallisottelun, Knauff myhäilee.

Hänelle on kertynyt seitsemässä vuodessa 318 ottelua 108 eri areenalla 28 maassa. Weidenfeller panee vielä paremmaksi, sillä hänen puhelimestaan löytyvä kirjanpito kertoo seuraavaa saldoa kahdeksan vuoden ajalta: 604 ottelua, 228 stadionia ja 35 maata. Weidenfeller on nähnyt matseja myös Aasiassa ja Keski-Amerikassa.

Vaikka kaksikko pitää tarkkaa kirjaa futismatkoistaan, määrä ei ole tärkein elementti.

– Haluamme vierailla stadioneilla, joihin liittyy jotain erikoista, kuten arkkitehtuuri tai kannattajat. Emme pidä moderneista stadioneista, vaan suosimme historiallisia paikkoja, joista Helsingin Olympiastadion on hyvä esimerkki, Knauff sanoo.

Vaikuttavin stadionkokemus heillä on Belgradista, jossa kaksikko seurasi Partizanin kotiareenalla paikallisottelun Crvena zvezdaa vastaan.

Entä mikä on suurin unelma täytettäväksi?

– Ehdottomasti Boca Juniorsin stadion Argentiinassa. Toivottavasti näemme joskus ottelun La Bombonera -stadionilla Buenos Airesissa, kaksikko sanoo.

Eintracht Frankfurtin kannattajat ottivat ilon irti jo ennen ottelua.

Weidenfeller ja Knauff on Borussia Dortmundin kannattajia, joten Super cupissa heillä ei ole tunteet pinnassa. Toiveena on silti saksalaisseuran voitto.

– Haluan Frankfurtin voittavan pokaalin, jotta näemme ottelun jälkeen mielettömät juhlat Helsingissä.