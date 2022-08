Espanjalaisseura on tottunut ensiluokkaiseen palveluun joka puolella maailmaa.

Tiistaina Helsinki-Vantaan lentokentälle saapui lentokone, joka oli varustelutasoltaan valtiomiesluokkaa. Tällä kertaa vieraaksi ei saapunut USA:n presidentti, vaan kuninkaallinen jalkapallojoukkue Madridista. Real Madrid kohtaa keskiviikkona saksalaisen Eintracht Frankfurtin Euroopan Super cupissa.

”Los Blancos” on tottunut parrasvaloihin ja ruhtinaalliseen kohteluun. Ihan mikä tahansa ei kelpaa Real Madridille, joka on voittanut historiansa aikana 97 pokaalia. Se on mukavasti yksi enemmän kuin verivihollisella FC Barcelonalla, jonka palkintovitriinistä löytyy 96 kulhoa.

Real Madridin menestys ei ole sattumaa, sillä kaikki yritetään tehdä viimeisen päälle ja tarkan suunnitelman mukaan. Tämä pätee jopa pukuhuoneen lämpötilaan. Olympiastadionin henkilökunta saikin muutama tunti ennen valkopaitojen saapumista viestin, jossa pyydettiin asettamaan pukutilojen lämpötila 24 asteeseen.

Mestarivalmentaja Carlo Ancelotti vaikutti lehdistötilaisuudessa rennolta ja rauhalliselta, joten celsiusasteet olivat ilmeisesti kohdillaan. Italialaisella oli pressihuoneessa vierellään kokeneet Luka Modric ja Karim Benzema. Ranskalaisesta tehtiin Madridin kapteeni, kun nauhaa kantanut brassipakki Marcelo ei jatka seurassa.

Modricilta tiedusteltiin, kuinka hän pysyy nuorempien vauhdissa korkeasta iästään huolimatta. 36-vuotias kroaatti ei häkeltynyt, vaan kertoi jalkapallon olevan mainio korvike löhöämiselle.

– Tunnen oloni paremmaksi, kun pelaan. Ikä ei merkitse, vaan se mitä saat aikaan kentällä, Modric sanoi.

Pressitilaisuuden jälkeen Real Madrid harjoitteli Stadikan nurmella, jota Frankfurtin päävalmentaja Oliver Glasner kehui erinomaiseksi.

– Tämä on kaunis stadion ja nurmi näyttää hyvältä. Meillä on kaikki edellytyksen hienolle futisillalle, itävaltalainen sanoi.

Ancelotti pani vielä paremmaksi, vaikka ei ollut vielä stadionin pelialustaan tutustua.

– En ole ennen ollut Suomessa, mutta pidän maasta, joka muistuttaa hieman Kanadaa, Ancelotti sanoi mutta ei eritellyt tarkemmin maiden välisiä yhtäläisyyksiä.

Ancelotti kehui Suomen maajoukkueen viimeaikaisia esityksiä ja tunsi Super cupin peliareenan taustan.

– Olemme historiallisella stadionilla, joka on huomenna täysin valkoinen, kun kummankin joukkueen kannattajat liputtavat samaa väriä.

Erityisesti saksalaismedia on muistuttanut ottelun alla keväällä 1960 pelatusta Euroopan cupin (Mestarien liigan edeltäjä) loppuottelusta, jossa Real Madrid kukisti Frankfurtin 7–3. Ottelu pelattiin Hampden Parkilla Glasgow’ssa 127 621 katsojan edessä.

Olympiastadionille mahtuu vain 32 000 katsojaa, mutta jotain yhteistä vuoden 1960 legendaariseen otteluun löytyy. Vuoden 1952 Helsingin olympiakisojen jalkapalloturnauksessa nähtiin Ferenc Puskasin kipparoima Unkari. Myöhemmin Puskasista tuli Real Madridin superhyökkääjä, joka latoi neljä maalia Frankfurtin verkkoon Glasgow’ssa 1960.