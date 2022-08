Vakio: Alipelatut Aston Villa ja Leeds nousevat varmoiksi

Valioliigan avauskierroksen kohteisiin ei kannata tuhlata paljon vaihtomerkkejä. Championshipin otteluissa on tasaisempaa.

1 Tottenham–Southampton (1)

Valioliiga: Spursin nousu vahvan kevätkauden ansiosta neljänneksi oli kunnioitettava suoritus. Antonio Conte on saanut hankkia kesän aikana kaipaamiaan vahvistuksia, ja odotukset Spursia kohtaan ovat selvästi edelliskautta korkeammalla. Evertonista ostettu Richarlison on hyvä lisä hyökkäykseen ja Brightonista hankittu Yves Bissouma puolestaan laadukas optio keskikentälle.

Sotonin edelliskausi oli odotuksiin nähden hyvä ja myös siirtoikkunasta vaikuttaisi tulevan hyvin valmennetun joukkueen osalta plusmerkkinen. Hankitut pelaajat ovat pääasiassa nuoria lupauksia, mutta Ralph Hassenhüttl on osoittanut edellisillä kausilla kykynsä kehittää pelaajia vaativasta ympäristöstä huolimatta.

Tasoero on Spursin eduksi kiistaton ja isännät ansaitsevat hieman noin 70 prosentin suosikkiaseman. Kotivoitto on kerännyt vakiossa odotetusti todennäköisyysarviotaan runsaamman kannatuksen, mutta selkeän ennakkosuosikin varmisteluun ei pienissä järjestelmissä ole varaa.

2 Bournemouth–Aston Villa (2)

Valioliiga: Bournemouth palaa kahden Championshipissä vietetyn kauden jälkeen Valioliigaan. Odotukset ovat maltilliset, sillä ainakin toistaiseksi merkittävät vahvistukset uupuvat ja rosteri on Valioliigan standardeilla varsin vaatimaton.

Villan viime kausi jäi odotuksista sekä todellisesta tasosta, mutta tällä kaudella kesän aikana vahvistunutta ryhmää kohtaan odotukset ovat korkealla. Laatupelaajien kuten Diego Carlosin ja Boubacar Kamaran on syytä odottaa vahvistavan jo ennestään laadukasta ryhmää, vaikka kummallakaan ei ole ennestään kokemusta Valioliigasta.

Bournemouth saa kotiyleisön tuen taakseen, mutta ero perustasossa on tällä hetkellä Villan hyväksi merkittävä. Villa on vieraskentälläkin hieman yli 50 prosentin suosikki. Vakiossa vieraiden kannatus on jäämässä vajaaksi ja alipelattu Villa kuuluu kierroksen runkomerkkeihin.

3 Leeds U–Wolverhampton (1)

Valioliiga: Leeds onnistui välttämään putoamisen täpärästi Jesse Marchin alaisuudessa. Useampi tähtipelaaja on vaihtanut maisemaa, mutta saadulla pääomalla on vahvistettu joukkuetta tasaisesti. Pelaajamateriaalissa on potentiaalia, mutta isoin kysymysmerkki tuntuu olevan valmennustiimin kyky ulosmitata se.

Wolves ylisuoritti viime kaudella ja päävalmentaja Burno Lagen toisesta kaudesta on perustelua odottaa ensimmäistä haastavampaa. Wolves lähtee alkavaan kauteen käytännössä muuttumattomana pelaajistonsa osalta, mutta enemmän se kaipaisi kenties pelillistä muutosta. Viime kauden peliesityksiin nähden hyvä pisteonni tuskin tulee jatkumaan.

Pelivoiman puolesta joukkueet lähtevät kauteen samalta viivalta kummankin löytyessä rankingista tasaisesta keskikastista. Leeds ansaitsee kotiedun turvin noin 45 prosentin suosikkiaseman. Leeds on vakiossa niukasti alipelattu ja kotivoitto merkitään pienen edun takia varmaksi.

4 Newcastle U–Nottingham (1X)

Valioliiga: Viime kaudella uuden omistajapohjan avulla täyskäännöksen tehneen Newcastlen voi odottaa kamppailevan sijoista kymmenen parhaan joukossa. Eddie Howen nimitys päävalmentajaksi oli onnistunut päätös ja prosessi etenee varmasti siitä mihin se viime kaudella jäi. Monien yllätykseksi Newcastle ei kuitenkaan toistaiseksi ole retostellut siirtomarkkinoilla, mutta joukkue vahvistuu vielä todennäköisesti elokuun aikana.

Steve Cooper johdatti Forestin nousuun karsintojen kautta tultuaan joukkueen peräsimeen syksyllä kesken kauden. Pelaajaliikenne on käynyt pyöröoven lailla. Hankinnat vaikuttavat kuitenkin paperilla fiksuilta ja Forest on haalinut useita muun muassa Bundesliigassa vahvoja otteita esittäneitä nuoria pelaajia.

Newcastle löytyy rankingissa tasaisesta keskikastista ja nousija Forest luonnollisesti kolmen heikoimman joukosta. Forestin suoritustason ennustaminen on haastavaa, mutta koko viime kauden menestyksen tuoneen paletin mentyä uusiksi ei odotuksia kannata asettaa liian korkealle. Newcastle lähtee kotiavaukseensa hieman yli 60 prosentin suosikkina. Kotivoitto on vakiossa kymmenisen pinnaa ylipelattu ja vähintään vaihtomerkki on syytä asettaa todennäköisen kotivoiton rinnalle.

5 Everton–Chelsea (2)

Valioliiga: Everton lähtee ensimmäiseen kokonaiseen kauteen Frank Lampardin alaisuudessa maltillisin muutoksin. Viime kausi oli kaikilta osin sekava ja katastrofimainen putoaminen vältettiin vain täpärästi. Pelaajamateriaali on kohtuullisen laadukas, mutta onnistuuko ansaitusti kovaa kritiikkiä saanut Lampard saamaan pelin uomiinsa? Vahvistuksia kaivataan, sillä ykköshyökkääjä Dominic Calvert-Lewin on sivussa useamman kuukauden harjoituspelissä kärsityn vamman takia.

Chelsea on rankattu viime kauden tapaan kolmanneksi. Nähtäväksi jää onnistuuko päävalmentaja Tomas Tuchel sovittamaan uudet hankinnat kuten Marc Cucurellan ja Kalidou Koulibalysta osaksi tuttua systeemiä niin, että takamatkan kurominen sarjan terävimpään kärkeen onnistuu.

Everton teki viime kaudesta itselleen turhankin haastavan, mutta asetelmat eivät anna syytä odottaa hirveästi viime kautta laadukkaampaa tekemistä. Tasoero on Chelsean hyväksi selkeä ja vieraat ovatnoin 65 prosentin suosikkeja. Vakiossa Chelsean kannatus on kohdallaan ja tarjolla on laadukas suosikkivarma.

6 Preston–Hull (1)

Championship: Preston tasasi avauskierroksella pisteet sarjanousija Wiganin vieraana pelitapahtumiin nähden reilusti 0–0. Prestonin edelliskausi oli totutun varmaa keskikastin suorittamista, eikä asetelmat alkavan kauden osalta ole merkittävästi muuttuneet, vaikka Prestonin siirtoikkuna onkin lähtökohtaisesti plusmerkkinen.

Viime kauteen nähden vahvistunut Hull nappasi avauskierroksella pelillisesti ansaitun 2–1-voiton Bristolista. Hull nettosi Keane Lewis-Potterin myynnistä Brentfordiin 19 miljoonaa ja on vahvistanut rivejään useilla laatupelaajilla, kuten viime kausilta Fulhamista tutulla Jean Michael Serillä. Nähtäväksi jää onnistuuko kesken viime kauden Hullin peräsimeen tullut Shota Arveladze ulosmittaamaan vahvistusten potentiaalin.

Preston on noin luokkaa laadukkaampi joukkue. Ero perustasossa ja kotietu nostavat isännät noin 47 prosentin suosikeiksi. Kohde on vakiossa tarkasti oikein pelattu ja kohteessa on tyytyminen lähes kerran kahdesta toteutuvaan kotivoittoon.

7 Bristol C–Sunderland (12)

Championship: Bristol kärsi avauskierroksella pelillisesti ansaitun 1–2-tappion Hullin vieraana. Viime kaudella Bristol onnistui välttämään putoamisen, vaikkei suoritustasonsa puolesta juuri putoajista erottunutkaan. Heikko puolustus pitäisi pystyä tilkitsemään viime kautta paremmin. Takalinjojen vahvistamiseen on satsattu myös siirtoikkunassa, kun Bristol hankki Lutonissa erinomaisen kauden pelanneen Kal Naismithin.

Sunderlandin neljä kautta Ykkösliigassa kestänyt korpivaellus on ohi ja se pyrkii nyt vähintäänkin vakiinnuttamaan paikkansa Championshipissä. Kausi käynnistyi kelpo esityksellä, kun kotiottelussa pisteet tasattiin Coventrya vastaan 1–1. Sunderland on sarjanousijoista laadukkain, mutta realistinen tavoite nykyisellä materiaalilla on säilyä sarjassa.

Bristol on perustasoltaan vain hieman Sunderlandia edellä. Kotietu pitää isäntäjoukkueen kuitenkin noin 44 prosentin suosikkina. Vakiossa kotijoukkue on hieman ylipelattu, mutta ennakkoon runsasmaaliselta vaikuttavaa ottelua lähestytään kummankin joukkueen voittojen kautta.

8 Stoke–Blackpool FC (X2)

Championship: Stoken kausi käynnistyi ansaitulla 0–2-tappiolla Millwallin vieraana. Viime kauden keskikastin sarjasijoitus jäi jälleen jälkeen odotuksista, mutta päävalmentaja Michael O’Neil jatkaa edelleen peräsimessä. Pelaajaliikennettä on tapahtunut kesän aikana runsaasti, mutta toistaiseksi siirtoikkuna on jäämässä miinusmerkkiseksi.

Blackpool onnistui viime kaudella selvästi sarjanousijaa kohtaan asetettuja odotuksia paremmin. Uusi kausi käynnistyi 1–0-kotivoitolla Readingiä vastaan, mutta voitto oli pelitapahtumiin nähden ansaitsematon. Blackpoolin pelaajisto on säilynyt viime kauteen nähden lähes muuttumattomana, mutta uusi päävalmentaja Michael Appleton on vielä katsomaton kortti Championshipin joukkueen pääkäskyttäjänä.

Stoke on selkeästi vieraita korkeammin rankattu ja noin 51 prosentin todennäköisyydellä voittava suosikki. Vakiossa Stoke on keräämässä reilusti todennäköisyysarviota runsaampaa kannatusta, joten rohkeimmat jättävät ylipelatun kotivoiton tylysti pois riveistä.

9 QPR–Middlesbrough (2)

Championship: QPR joutui taipumaan Roversin vieraana 0–1-tappioon, vaikka ei maalipaikkojen valossa esiintynyt merkittävästi kotijoukkuetta heikommin. Ärrät sai viime kaudella melko tarkasti sen mitä peliesitystensä perusteella ansaitsi. Siirtoikkunassa liikennettä on ollut kumpaankin suuntaan, eikä vaikutusta pelivoimaan pitäisi olla merkittävästi.

Marcus Forss siirtyi uuden kauden kynnyksellä Middlesbroughn riveihin. Forss tuli kentälle ottelun toisella puoliajalla 1–1-tasapeliin päättyneessä kotiottelussa WBA:ta vastaan. Boro jäi viime kaudella nousutavoitteistaan ja alkavaan kauteen lähdetään pelaajiston osalta maltillisesti vahvistuneena.

Ero perustasossa puhuu Boron puolesta ja sen 41 prosentin suosikkiasema on vieraskentälläkin perusteltu. Vakiossa Boro on jäämässä hieman todennäköisyysarviota maltillisemmalle kannatukselle ja vieraat merkitään rohkeasti varmaksi asti.

10 Swansea–Blackburn (X2)

Championship: Swansea tasasi avauskierroksella pisteet sarjanousija Rotherhamin vieraana 1–1. Pistejako on linjassa tasaisena edenneiden pelitapahtumien kanssa. Kesän siirtoikkunassa Swansean keskikenttää vahvistamaan saapunut Joe Allen puuttui avauskierroksella kokoonpanosta, kuten myös loukkaantumisesta kärsivä ykköspuolustaja Ben Cabango. Kaksikon puuttuminen myös lauantain kotiavauksesta on selkeä heikennys.

Rovers nappasi kotikentällä 1–0-voiton QPR:n kustannuksella, vaikka tasapeli olisi kuvannut niukasti maalipaikkoja sisältänyttä ottelua kotivoittoa tarkemmin. Viime kaudella pitkään jopa kärkisijoja hätyytellyt Rovers taantui odotetusti kevätkaudella ja lopullinen sijoitus kahdeksantena oli sekin hieman liikaa peliesityksiin nähden.

Blackburn on perustasoltaan hieman isäntiä edellä, mutta kotietu pitää Swansean niukkana 38 prosentin suosikkina. Kohde on vakiossa tarkasti oikein pelattu ja runsas rastitus on tasaväkisessä ottelussa tarpeen.

11 Burnley–Luton (1)

Championship: Burnley on kuuden Valioliigassa vietetyn kauden jälkeen takaisin Championshipissä. Paluuta parrasvaloihin tavoitellaan päävalmentajaksi nimitetyn Vincent Kompanyn johdolla. Kompany joukkoineen ihastutti kannattajiaan täysin päinvastaisella pelityylillä mitä Burnleyssä viimeisen kymmenen vuoden aikana on totuttu näkemään, kun kausi avattiin ansaitulla 1–0-voitolla Huddersfieldin vieraana.

Viime keväänä aina nousukarsintoihin asti yltänyt Luton joutui tyytymään pelitapahtumien hallinnasta huolimatta 0–0-tasapeliin kotikentällä Birminghamia vastaan. Vasta kolmatta peräkkäistä kauttaan Championshipissä pelaava Luton on suorittanut resursseihinsa nähden erinomaisesti ja kesän siirtoikkunan ollessa neutraali on piskuiselta seuralta lupa odottaa tälläkin kaudella sijoitusta kymmenen parhaan joukossa.

Burnley kuuluu luonnollisesti sarjan terävimpään kärkeen ja avauskierroksen peliesitys ylsi välittömästi korkeiden odotusten tasolle. Luton on sekin laadukas joukkue, mutta ero perustasossa on Burnleyn eduksi selkeä. Isännät ansaitsevat noin 59 prosentin suosikkiaseman. Kotivoitto on kymmenisen prosenttiyksikköä ylipelattu, mutta laadukkaiden suosikkivarmojen ollessa kortilla säilyy todennäköinen kotivoitto riveissä varmana.

12 Sheffield U–Millwall (X2)

Championship: Sheffieldin nousu takaisin Valioliigaan jäi haaveeksi, kun tie nousi pystyyn nousukarsintojen välierissä. Alkavaan kauteen Sheffield lähtee yhtenä kärkijoukkueiden haastajista, mutta avauskierroksen 0–1-tappio Watfordin vieraana osoitti takamatkan olevan viime kauden tapaan selkeä.

Millwall avasi kautensa vakuuttavalla 2–0-voitolla vieraaksi saapuneesta Stokesta. Neljännen kautensa Millwallin peräsimessä aloittava Gary Rowett on saanut joukkueensa toteuttamaan suoraviivaista pelityyliä tinkimättömästi, mikä on näkynyt tasaisena suorittamisena. Viime kauden sarjasijoitus yhdeksäntenä kuvaa tarkasti myös alkavan kauden pelivoimaa.

Sheffield on reilua luokkaa laadukkaampi ryhmä, mutta helpolla Millwall ei pisteitä tule luovuttamaan. Kotivoitto toteutuu noin 51 prosentin todennäköisyydellä. Vakiossa kotivoitto on keräämässä todennäköisyysarviota runsaampaa kannatusta, joten kohteen paras etu löytynee vieraiden menestyksestä.

13 Reading–Cardiff (1X)

Championship: Reading joutui taipumaan avauskierroksella 0–1-tappioon Blackpoolin vieraana, vaikka oli maalipaikkojen valossa selvästi kotijoukkuetta edellä. Lähtökohdat kauteen ovat viime vuoden tapaan haastavat, kun talousrikkomukset estävät muiden kuin vapaiden tai lainapelaajien hankinnan. Useampi viime kauden runkopelaaja on vaihtanut maisemaa, mutta tilalle on saatu kokeneita pelaajia kuten Shane Long.

Cardiff nappasi 1–0-kotivoiton ennakkosuosikki Norwichista, vaikka pistejako olisi kuvannut niukasti maalipaikkoja sisältänyttä ottelua tarkemmin. Viime kaudella rajusti alisuorittanut Cardiff on vahvistunut hieman kesän siirtoikkunan aikana ja tason pitäisi riittää aina ylempään keskikastiin asti.

Reading löytyy rankingista vain hieman todennäköisimpien putoajien edellä. Cardiff sen sijaan hätyyttelee kärkikymmenikköä. Ero perustasossa menee siis melko selkeästi Cardiffin eduksi, mutta kotietu pitää isännät marginaalisena 38 prosentin suosikkina. Ympäripyöreä kohde on vakiossa tarkasti oikein pelattu ja runsas rastitus paikallaan.