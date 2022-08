Italialaispomolta käsittämätön puheenvuoro – ei aio palkata enää afrikkalaisia ilman erikoista reunaehtoa

Aurelio De Laurentiis ei halua Napoliin maajoukkuettaan edustavia afrikkalaispelaajia.

Italian Serie A:n huippuseuran Napolin puheenjohtaja Aurelio De Laurentiis on tullut tunnetuksi kärkkäistä ulostuloistaan.

Tällä kertaa toisen polven elokuvatuottajan silmätikuksi joutuivat afrikkalaispelaajat. De Laurentiis, 73, ilmaisi sangen jyrkästi mielipiteensä siitä, että kisavuosina afrikkalaiset matkaavat kesken kauden tammikuussa pelaamaan maanosansa mestaruusturnausta.

Napolin pomo ilmoitti brittilehti Daily Mailin mukaan, ettei aio enää palkata afrikkalaisia, joilla on aikeena pelata Afrikan mestaruudesta.

– Olen sanonut, että älkää puhuko minulle enää afrikkalaisista. Rakastan heitä, mutta heidän on joko allekirjoitettava vahvistus, että he eivät pelaa Afrikan mestaruusturnauksessa, tai sitten he eivät ole ikinä käytettävissä sen turnauksen ja Etelä-Amerikan MM-karsintojen välillä, De Laurentiis laukoi.

– Me olemme niitä idiootteja, jotka maksavat palkkaa vain lähettääkseen heidät pelaamaan ympäri maailmaa muiden joukkueiden hyväksi.

De Laurentiisin puheissa saattaa olla ripaus katkeruutta, sillä Napoli menetti tänä kesänä pitkäaikaisen huipputopparinsa Kalidou Koulibalyn Chelsean riveihin. Koulibaly oli viime tammikuussa voittamassa Afrikan mestaruutta Senegalin paidassa.

Koulibaly vastasi entisen pomonsa puheisiin uuden seuransa Chelsean tiedotustilaisuudessa.

– Maajoukkuetta on kunnioitettava, sillä afrikkalaisesta maajoukkueesta ei voi puhua noin, Koulibaly sanoi ESPN:n mukaan.

– Senegalin kapteenina ajattelen, ettei tuo ole hyvä tapa puhua afrikkalaisista maajoukkueista. Mutta mikäs siinä. Jos hän ajattelee, että Napoli voi pelata ilman afrikkalaisia pelaajia, se on hänen asiansa. Kaikki Napolissa eivät ajattele niin, hän jatkoi.

Napoli sijoittui viime kaudella Serie A:ssa kolmanneksi, vaikka Koulibaly olikin talvella kisareissussa. Tuleva kausi käynnistyy Italiassa reilun viikon kuluttua 13. elokuuta.