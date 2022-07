Englanti on Euroopan mestari – nämä luvut kertovat murskaavasta ylivoimasta

Mestaruus on Englannin ensimmäinen.

Englanti on Euroopan mestari.

Englanti on voittanut ensimmäistä kertaa historiassa jalkapallon EM-turnauksen. Englanti kukisti Lontoon Wembleyllä loppuottelussa kahdeksan kertaa naisten EM-kultaa juhlineen Saksan jatko-ottelun jälkeen 2–1.

– Tästä on puhuttu iät ja ajat ja vihdoin teimme sen. Tämä on ylpein hetki koko elämässäni ja aion nauttia ihan jokaisesta sekunnista. Koko tämä turnaus ja tämä joukkue muuttavat yhteiskuntaa. Me toimme kaikki yhteen, Englannin kapteeni Leah Williamson hehkutti.

Englannin naisten joukkue teki EM-lopputurnauksessa sen, missä maan miespelaajat eivät viime kesänä onnistuneet. Tuolloin englantilaiset taipuivat täpötäydellä Lontoon Wembleyllä Italialle rangaistuspotkukilpailun jälkeen.

Sunnuntain EM-finaalista tuli viime vuoden toisinto, kun Englanti huudatti ensin kotiyleisöä johtomaalilla ja menetti sitten johtonsa.

Miesten EM-kisoissa edettiin rankkareille, mutta Englannin naiset päästi piinasta vaihtopelaaja Chloe Kelly 111. minuutilla kulmapotkun jälkitilanteesta tuikkaamallaan maalilla.

Maalin merkitystä kuvasi 24-vuotiaan Kellyn tuuletus: hän repi pelipaidan pois päältään.

Chloe Kellyn tuuletus oli villi.

Kelly oli tullut kentälle 64. minuutilla, kun turnauksen maalipörssin voittaja Beth Mead oli jouduttu ottamaan vaihtoon loukkaantumisen takia. Mead valittiin turnauksen parhaaksi pelaajaksi.

Vuosi sitten häntä ei valittu Tokion olympiajoukkueeseen.

– En voi uskoa tätä. Joskus jalkapalloilu syö oikein kunnolla, mutta paluu huipulle on parasta mitä on. Olen edelleen shokissa, enkä voi uskoa meidän voittaneen. Olen niin ylpeä, Mead sanoi finaalin jälkeen.

Sunnuntai-iltana loppuunmyydyn Wembleyn 87 192 katsojaa huudatti ensimmäisenä 62. peliminuutilla vaihtopelaaja Ella Toone. Manchester Unitedin 22-vuotias hyökkääjä tuli kentälle vain kuusi minuuttia aiemmin tähtipelaaja Fran Kirbyn tilalle.

1–0-maaliin loistavan pitkän läpisyötön antoi keskikenttäpelaaja Keira Walsh. Toone otti pallon pehmeästi haltuunsa ja nosti läpiajosta pallon maaliin yli Saksan maalivahti Merle Frohmsin.

Maali mykisti myös supertähtihyökkääjä Harry Kanen.

– Täysin uskomattomia tapahtumia Wembleyllä. Valtavasti onnea upealle joukkueelle. Ja Ella Toone, kumarran tuota viimeistelyä, Kane tviittasi.

Saksan 1–1-tasoitus syntyi kymmenen minuuttia ennen varsinaisen peliajan loppua, kun Lina Magull tuikkasi Tabea Wassmuthin syötöstä pallon lähietäisyydeltä Englannin maalin yläkulmaan.

Saksa pelasi finaalissa ilman kuusi kertaa turnauksessa osunutta tähtihyökkääjä Alexandra Poppia. Poppin nimi pyyhittiin Saksan avauskokoonpanosta alkulämmittelyn jälkeen. Syyksi kerrottiin lihasvamma.

Yksi juhlittu Englannin sankari oli valmentaja Sarina Wiegman. 52-vuotias hollantilainen aloitti Saksan päävalmentajana syyskuussa 2021.

Sen jälkeen Englanti on pelannut 20 ottelua tappiotta, joista se voitti 18. Maaliero noista peleistä on järkyttävä 106–5. Tässä EM-turnauksessa Englannin maaliero oli 22–2.

Sarina Wiegman on todellinen kultasormi.

Turnauksessa yhden ottelun positiivisen koronavirustuloksen takia missannut hollantilainen teki ensimmäisellä yrittämällä sen, mitä lukuisat valmentajat Englannin miesten ja naisten peräsimessä ovat ennen häntä tuloksetta yrittäneet.

Wiegman nosti paitsi Englannin korkeimmalle korokkeelle, myös itsensä suurten joukkoon. 2017 Hollannin EM-kultaan luotsannut valmentajavelho on ensimmäinen, joka on voittanut EM-turnauksen kahden eri joukkueen peräsimessä.

– Sarina niin tyyni ja tietää, miten meistä saa parhaan irti. Hän on rakastettava persoona ja yksi parhaista valmentajista. Hän on uskomaton, Englannin puolustaja Millie Bright ylisti BBC:llä.

EM-turnauksessa rikottiin aiempia EM-turnauksen katsojaennätyksiä useaan kertaan. Englannin ja Saksan EM-finaalin yleisömäärä 87 192 oli suurin myös miesten EM-turnaukset mukaan lukien.

Vuonna 2017 Hollannin EM-kisoissa tehty 240 055 katsojan ennätys tuplattiin jo välierävaiheessa. Finaalin jälkeen uudeksi naisten EM-turnauksen katsojaennätykseksi kirjataan 574 875.

Englantilaiset juhlivat mestaruutta tekemällä ”lumienkeleitä” paperisilppuun ja laulamalla kannattajien kanssa hittikappale Sweet Carolinea.

– Voi helvetti, sehän tulee kotiin! Onnea Englanti, upeaa, tv-persoona Piers Morgan tviittasi viitaten sanontaan Englannista jalkapallon kotina.