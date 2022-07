Vakio: VPS pystyy haastamaan Hongan vierasottelussa

Jaro nostetaan rohkeasti varmaksi Ykkösen kärkikamppailussa.

1 HJK–IFK Mariehamn (1)

Veikkausliiga: HJK kohtasi viikonloppuna eurokiireidensä välissä Ilveksen ja onnistui nousemaan tappioasemasta ansaittuun 2–1-vierasvoittoon. Tie Mestarien liigan karsinnoissa nousi pystyyn, kun toinen osaottelu Viktoria Plzenin vieraana päättyi 0–5-tappioon. HJK:n eurotaival jatkuu kuitenkin vielä vähintään kahden karsintakierroksen ajan ja ensi viikolla edessä on vieraspeli Slovenialaista Mariboria vastaan.

IFK Mariehamn joutui taipumaan aikaisesta johtoasemastaan huolimatta 1–3-tappioon vieraskentällä Oulua vastaan ja ansaitsi tappionsa myös maalipaikkojen valossa. Kärkimies John Owoeri on Oulua vastaan saadun ulosajon myötä pelikiellossa, mutta tulitukea hyökkäykseen tuo kuusi maalia viime kaudella Maarianhaminalle iskenyt Tehe Olawale, joka palaa seuraan.

HJK operoi otteluruuhkassa, mutta tasoero riittää tekemään isännistä rasittuneenakin noin 70 prosentin ennakkosuosikkeja. Isäntien kannatus on vakiossa hieman koholla, mutta selkeä ennakkosuosikki merkitään avauskohteessa varmaksi.

2 FC Honka–VPS (X2)

Veikkausliiga: Honka on palannut muutamien peräkkäisten pistemenetysten jälkeen voittokantaan. Edellisessä kotiottelussa se murskasi FC Lahden 5–0 ja haki maanantai-iltana Turusta ansaitun 1–0-voiton Interistä. Hongan onneksi puolustuspään poissaolot ovat helpottaneet ja joukkue on päässyt viime peleissä operoimaan hyvin alkukaudesta toimineella puolustuslinjan muodolla.

VPS sai jalkeille edeltäviä otteluitaan vahvemman kokoonpanon ja tasasi pisteet kotikentällä Hakaa vastaan 3–3. Vaikka VPS menetti johtoasemansa ottelun loppuhetkillä, voi pistejakoa pitää maalipaikkoihin nähden oikeutettuna.

Honka on joukkueista laadukkaampi, mutta VPS pystyy optimikokoonpanollaan haastamaan espoolaiset taisteluun pisteistä. Isännät ansaitsevat noin 54 prosentin suosikkiaseman. Vakiossa kotijoukkueen kannatus huitelee reilusti päälle 60 prosenttiyksikön, joten tässä kohtaa kauden ideajoukkue on lyötävä tylysti ohituskaistalle ja luotettava vaasalaisten iskukykyyn.

3 TPS–FF Jaro (2)

Ykkönen: TPS:n vaisut otteet saivat jatkoa, kun vieraspelissä PEPOa vastaan pisteet tasattiin 1–1. Passiivinen hyökkäyspelaaminen tuottaa keskimäärin riittävästi maalipaikkoja heikompia vastustajia vastaan, mutta harvassa ovat olleet tällä kaudella ottelut, joissa TPS on pelannut suosikkiasemaansa paremmin.

Jaro palasi voittokantaan, kun kotiottelu MP:ta vastaan hoitui pelitapahtumiin nähden ansaitusti 2–0. Viikolla tiedotettiin tämän ja kaksi edeltävää kautta Jaron avainpelaajiin lukeutuneen Guillermo Sotelon siirtyvän Veikkausliigaan HIFK:n vahvuuteen. Sotelon lähtö on menetys etenkin Jaron hyökkäyspelin osalta.

TPS on tehnyt välttämättömän ollakseen sarjan piikkipaikalla niin tulosten kuin suoritustason puolesta, mutta tasoero haastajiin kuten Jaroon ei ole enää järin suuri. TPS on kotikentällä noin 47 prosentin suosikki. Vakion alustava pelijakauma on hieman liikaa kallellaan kotijoukkueen suuntaan ja alipelattu Jaro nostetaan tässä kohtaa rohkeasti varmaksi.

4 KPV–PEPO (1)

Ykkönen: KPV tasasi viimeksi pisteet SJK Akatemian vieraana 1–1. Pistejako oli maalipaikkoihin nähden perusteltu, mutta KPV:n peliesitys jäi hieman jälkeen ennakko-odotuksista. Isossa kuvassa KPV on kuitenkin esiintynyt kelvollisesti ja paikkaa kuuden joukossa voi pitää ansaittuna.

PEPO piti pintansa lauantaina sarjakärki TPS:aa vastaan ja nappasi ansaitun pisteen 1–1-tasapeliin päättyneessä kotiottelussa. Viikolla PEPO kohtasi rästiin jääneessä paikallisottelussa MP:n ja onnistui kääntämään varhaisen tappioaseman ansaittuun 2–1-voittoon.

KPV on rankingissa selkeästi PEPOa edellä, vaikka myös lappeenrantalaiset ovat pystyneet nostamaan suoritustasoaan kauden edetessä. Vieraiden menestystä lauantaina vaikeuttaa lyhyt palautumisaika keskiviikon kotiottelun jäljiltä. Paremmin levännyt KPV on kotikentällään selkeä 57 prosentin suosikki. Vakiossa isäntien kannatus on menossa rajusti yli, mutta pienissä järjestelmissä on lepoetua nauttiva kotijoukkue syytä pitää varmana.

5 JäPS–PIF (1)

Ykkönen: JäPS joutui taipumaan ansaittuun 1–3-tappioon KTP:n vieraana. Harva osasi odottaa JäPSin taistelevan paikasta kuuden sakkiin ja yläloppusarjaan. Pelillisesti JäPS ei toki sinne kuuluisikaan, mutta ovat järvenpääläiset ajoittain suorittaneet myös odotuksia laadukkaammin.

PIF nappasi isot kolme pistettä, kun kotiottelu Gnistania vastaan hoitui pahoista poissaoloista huolimatta 1–0. PIF on ollut läpi kauden rankingissa sekä sarjataulukossa jumbosijalla, mutta tasaisessa sarjassa säilyminen on edelleen mahdollisuuksien rajoissa. Edellisestä ottelusta puuttuneiden Gezim Vocan ja Tomas Hradeckyn pelikunto on edelleen kysymysmerkki.

JäPS on joukkueista laadukkaampi, mutta vieraat ovat osoittaneet sinnikkyyttä useissa pisteille johtaneissa otteluissaan. Kotietu ja ero perustasossa nostavat JäPSin selkeäksi 55 prosentin suosikiksi. Vakiossa JäPS on keräämässä todennäköisyyttään runsaamman kannatuksen, mutta laadukkaiden suosikkivarmojen ollessa kortilla säilyy ykkönen riveissä varmana niukasti ylipelattunakin.

6 EIF–KTP (X2)

Ykkönen: Valmennusta vaihtanut EIF on pelannut kuusi ottelua voitoitta. Viimeksi se hävisi PK-35:n vieraana ansaitusti 1–3. Vire ei ole häävi, sillä edeltävä 0–3-tappio kotikentällä JäPSiä vastaan oli kaikilla mittareilla mitattuna tammisaarelaisten kauden heikoin esitys.

KTP palasi välittömästi Gnistanin vieraana kärsityn tappion jälkeen voittokantaan, kun kotiottelu JäPSia vastaan hoitui ansaitusti 3–1. KTP on kärsinyt loukkaantumisista, mutta uudet hankinnat, kuten Valtteri Vesiaho, ovat vahvistaneet joukkuetta onnistuneesti.

EIF:n suoritustaso on linjassa heikkojen tulosten kanssa, kun taas KTP pelaa tällä hetkellä kuluvan kauden parasta peliään. KTP on vieraskentälläkin hieman yli 40 prosentin suosikki. Vakiossa KTP:n kannatus on menossa yli todennäköisyysarvion, mutta joukkueiden vireystilat kulkevat niin selkeästi päinvastaisiin suuntiin, että vierasjoukkue on syytä mahduttaa mukaan riveihin.

7 SalPa–HJK Klubi 04 (12)

Kakkonen: SalPa pääsi pienen tauon jälkeen voiton makuun voitettuaan tärkeän kotiottelun TamUa vastaan 3–0. Selkeä kotivoitto oli myös maalipaikkojen valossa ansaittu ja myös pelillisesti odotettua laadukkaampi esitys.

Klubi 04 oli ongelmissa kotikentällään Ilves-Kissoja vastaan, mutta onnistui lopulta nousemaan kolmen maalin takaa 4–4-tasapeliin. Selkeänä ennakkosuosikkina sekä Ilves-Kissoja että edellisellä kierroksella HJS:aa vastaan lähteneen Klubin otteet ovat jääneet rajusti odotuksista, mutta laatua joukkueessa riittää.

SalPan otteet ovat ailahdelleet läpi kauden, mutta samaa voi sanoa Klubi 04:n viimeaikaisista esityksistä. Ero perustasossa nostaa Klubin edelleen vieraskentästä huolimatta noin 40 prosentin suosikiksi. Vakiossa vieraiden kannatus on jäämässä turhan maltilliseksi, mutta runsas rasitus on tasaisessa pelissä tarpeen.

8 EPS–Ilves 2 (2)

Kakkonen: EPS palasi voittokantaan ensimmäisen kerran sitten toukokuun, kun se kaatoi kotikentällä KaaPon odotetusti 2–0. Espoolaisten tilanne on kovatasoisessa lohkossa haastava. Voitottoman jakson aikana myös peliesitykset ovat jääneet toistuvasti odotuksista. Itseluottamusta nostattanut voitto KaaPosta on saatava hyödynnettyä.

Ilveksen reservit palasivat myös voitottoman jakson jälkeen voittojen tielle, kun kotiottelu VJS:aa vastaan hoitui maalipaikkoihin nähden ansaitusti 2–0. Viime aikoina edustusjoukkueen mukana olleet Noel Hasa ja Badreddine Bushara olivat kumpikin VJS:aa vastaan kehissä ja toivat heti lisää vaarallisuutta reservijoukkueen hyökkäykseen. Kaksikko on todennäköisesti lauantaina jälleen sivussa reservijoukkueen vahvuudesta.

Kumpikin joukkue on joutunut kovatasoisessa lohkossa ahtaalle ja jaossa on todella isot pisteet. Ilveksen reservien suoritustaso on ollut kotijoukkuetta laadukkaampaa ja niukka 40 prosentin vierassuosikkiasema on perusteltu. Vakiossa EPS on merkattu lähes kerran kahdesta voittavaksi suosikiksi, joten kohteen paras etu löytyy vierasjoukkueen laidasta.

9 Atlantis FC–JIPPO (1X)

Kakkonen: Atlantis joutui taipumaan paikallispelissä KäPaa vastaan 1–2-tappioon, mutta tehtävää vaikeutti merkittävästi varhainen ulosajo. Atlantis on jäänyt rajusti jälkeen ennen kauden alkua asetetuista odotuksista, joissa sen odotettiin kamppailevan viime kauden tapaan kärkisijoista. Pelillisesti Atlantis on kuitenkin ollut parempi kuin tulokset antavat ymmärtää.

JIPPO viilettää lohkon piikkipaikalla ja on pelannut viimeisen kuukauden ajan tappioitta. Viimeksi kotikentällä kaatui KuPS Akatemia ansaitusti 2–1. JIPPO on selkeä ennakkosuosikki nousemaan välittömästi takaisin Ykköseen, mutta varaa pistemenetyksiin ei ykkössuosikillakaan tässä vaiheessa ole.

Atlantis ei ole pysynyt kärkijoukkueiden kyydissä kauden edetessä ja ero perustasossa on kasvanut JIPPOn eduksi. Joensuulaiset ansaitsevat noin 42 prosentin suosikkiaseman. Vakiossa vieraiden kannatus on menossa selvästi yli todennäköisyysarvion, joten kohteen paras etu löytyy alisuorittaneen Atlantiksen menestyksestä.

10 KuPS Akatemia–PKKU (12)

Kakkonen: KuPS Akatemia on kärsinyt kolme peräkkäistä tappiota. Viimeksi JIPPOn vieraana hävittiin 1–2, vaikka apuja saatiin edustusjoukkueesta, kun tuore hankinta Filip Valencic kipparoi ottelussa akatemiajoukkuetta.

PKKU oli ryöstää täyden pistesaaliin kotiottelussa Reipasta vastaan, mutta joutui lopulta tyytymään 4–4-pistejakoon. Maalipaikkojen valossa pistejakoa voinee pitää oikeutettuna. Aikaisemmilla kausilla A-lohkon heikoimpiin kuulunut PKKU on nostanut kuluvalla kaudella tasoaan tuntuvasti, vaikka tuloksissa on hieman ilmaa suoritustasoon nähden.

KuPS Akatemia on perustasoltaan lohkon heikoimpia, eikä apuja edustusjoukkueesta eurokiireiden kesken ole luvassa. PKKU ansaitsee niukan 40 prosentin suosikkiaseman Kuopiossakin. Vakion alustavassa pelijakaumassa ei ole suurempia vääristymiä ja runsas rasitus on ympäripyöreässä kohteessa paikallaan.

11 FC Futura–KäPa (1X)

Kakkonen: Futura haki tärkeät sarjapisteet ansaitulla 2–1-vierasvoitolla PeKan kustannuksella. Porvoolaiset ovat esiintyneet toistaiseksi yli odotusten, eikä sarjapaikan uusiminen nykyisellä suoritustasolla pitäisi koitua ongelmaksi.

KäPa paransi asemiaan lohkon kärkikamppailussa, kun se käänsi varhaisen tappioasemansa vieraissa Atlantista vastaan 2–1-voitoksi. KäPa on tällä hetkellä haastamassa tosissaan ennakoituja kärkijoukkueita, kuten JIPPO:a ja Reipasta, taisteluun noususta, vaikka se perustasoltaan on kumpaakin edelleen perässä.

KäPa on joukkueista laadukkaampi, mutta kotietu tasoittaa puntteja isäntien suuntaan. Ero perustasossa riittää kuitenkin tekemään KäPasta 40 prosentin ennakkosuosikin. Vakiossa ja vedonlyöntimarkkinoilla KäPan arvostus on kymmenisen prosenttiyksikköä yli todennäköisyysarvion, joten pelivalinta kohdistuu kotijoukkueen menestykseen.

12 Reipas–NJS (1)

Kakkonen: Reippaan huolimattomuus maksoi jälleen pistemenetyksen, kun aikainen kahden maalin johtoasema PKKU:n vieraana kääntyi vaiheikkaiden tapahtumien jälkeen 4–4-tasapeliksi. Vastaavat pistemenetykset alkukaudesta syövät tuntuvasti Reippaan mahdollisuuksia muihin kärkinelikon joukkueisiin nähden.

NJS piti pintansa kotikentällä Kiffeniä vastaan pelatussa 1–1-tasapelissä, jossa myös pelitapahtumat etenivät tasaisissa merkeissä. NJS on esiintynyt tuloksellisesti hyvin, mutta suoritustasonsa puolesta se kuuluu nykyistä sarjasijoitusta lähemmäs sarjan häntäpäätä.

Ero perustasossa puhuu Reippaan puolesta omaa kieltään ja hieman yli 70 prosentin suosikkiasema on kotikentällä perusteltu. Isäntien kannatus on vakiossa kohdallaan ja selkeä ennakkosuosikki Reipas säilyy riveissä varmana.

13 OLS–Närpes Kraft (1)

Kakkonen: OLS tasasi pisteet VIFK:n vieraana maalipaikkoihin nähden reilusti 1–1. AC Oulun reservinä toimiva OLS on onnistunut toistaiseksi yli odotusten, vaikka avut edustusjoukkueesta ovat jääneet viime aikoina vähäisiksi. Neljän parhaan joukkoon ja loppusarjaan yltäminen on realistinen tavoite loppukaudelle.

Kraft palasi voittokantaan, kun kotiottelu Komeettoja vastaan hoitui tyylipuhtaasti 3–0. Täksi kaudeksi vahvistuneen Kraftin hyvät otteet eivät ole tulleet täytenä yllätyksenä. Pisteitä on kuitenkin kerätty peliesitysten ja suoritustason oikeuttamaa määrää runsaammin.

OLS on vieraitaan korkeammin rankattu, vaikka sarjapisteissä Kraft on mennyt jo oululaisten edelle. Fyysinen Kraft on vahvoilla kaksinkamppailussa, mutta nopeaa OLS:aa vastaan kenttätasapaino on vaarassa horjua. Isännät ansaitsevat hieman useammin kuin kerran kahdesta toteutuvan suosikkiaseman. Vakiossa OLS:n kannatus on jäämässä todennäköisyysarvioita maltillisemmaksi ja kotijoukkue naulataan päätöskohteessa varmaksi.