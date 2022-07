Täällä Zlatan Ibrahimovic, 40, pitää itsensä eläimellisessä kunnossa – vuokrasi luksushuvilan fysioterapeuttinsa naapurista

Zlatan Ibrahimovic ei tänä kesänä lomaile, vaan kuntouttaa ja treenaa.

Ellei taidokas fysioterapeutti voi tulla ikääntyvän supertähden luo, on ikääntyvän supertähden mentävä taidokkaan fysioterapeutin luo.

Tämän näyttää toteen AC Milanin kanssa hiljattain vuoden mittaisen jatkosopimuksen allekirjoittanut Zlatan Ibrahimovic. Vuosia ruotsalaistähden kanssa toiminut italialainen fysioterapeutti Giorgio Gasparini asuu Gardajärvellä, ja sinne vei kesäksi myös Ibrahimovicin tie, kertoo Aftonbladet.

Ibrahimovic perheineen on vuokrannut luksushuvilan Padenghe sul Gardasta ollakseen lähellä luottomiestään, joka on isossa roolissa keväällä operoidun polven kuntoutuksessa. Mutta kuten Ibrahimovicin taannoin Instagramissa julkaisemasta kuvasta näkyy, treeni on maittanut muutenkin kuin kuntoutusmielessä.

Varhaiskeski-ikäinen mies on kuvan perusteella aivan eläimellisessä kunnossa, vaikka polvitoipilas onkin. Kesäloman sijaan kalenterissa on ollut kuntoutusta ja kovaa treeniä.

Aftonbladet myös tavoitti Gasparinin tuttavan Nikon, joka pitää Niko’s Action Fitness -kuntosalia Gardajärvellä.

– Kyllä, se on totta. Zlatan on täällä. He kävivät salillamme kaksi kertaa viime viikolla ja luulen, että he tulevat jälleen ensi viikolla, Niko lausui ruotsalaislehdelle.

Lokakuussa 41 vuotta täyttävä Ibrahimovic on halunnut vältellä julkisuutta ja hänelle sekä Gasparinille on järjestetty mahdollisuus käyttää kuntosalia sen normaalien aukioloaikojen ulkopuolella.

Gasparini on ollut Ibrahimovicin todellinen luottomies jo vuosien ajan.

– Olen rakentanut kaiken hänen kanssaan. On erittäin tärkeää, että minulla on fysio, joka tuntee kroppani ja saa minusta irti täydet sata prosenttia. Hän seuraa minua koko ajan, Ibrahimovic kertoi maajoukkuetapahtuman yhteydessä viime talvena.

Italian Serie A käynnistyy 13. elokuuta, mutta polvensa vuoksi Ibrahimovicin odotetaan olevan pelikunnossa vasta tammikuussa.