Yksi EM-kisajärjestely sai Ruotsin pelaajat suunniltaan – "Katastrofaalista"

Miesten EM-kilpailuissa oli enemmän var-kameroita kuin naisten EM-kilpailuissa.

Jalkapallon naisten EM-kilpailujen stadioneilla Englannissa on käytössä vähemmän tuomareiden apuna olevia var-kameroita kuin vuosi sitten miesten EM-kilpailuissa oli. Videotarkastukset tai niiden puuttuminen vajavaisen kameramäärän takia ovat saattaneet jo maksaa maaleja Ruotsille, joka kohtaa illan välierässä Englannin.

– Se on katastrofaalista ja voi olla ratkaisevaa ottelun kannalta, Ruotsin keskikenttäpelaaja Kosovare Asllani ihmetteli.

Euroopan jalkapalloliitto Uefa on määritellyt kameroiden minimimäärän EM-kilpailujen stadioneille. Erot miesten ja naisten välillä ovat merkittävät.

Vuosi sitten miesten EM-kilpailuissa käytössä oli 36 kameraa jokaisella stadionilla, mutta naisten otteluissa vaadittava määrä on 15. Puolivälierissä vaadittiin 16 kameraa. Välierissä määrä nousee yhdellä.

Wembleyllä pelattavassa loppuottelussa on 19 kameraa.

– Olemme keskustelleet siitä, että meillä on puolet vähemmän kameroita kuin miesten EM-kilpailuissa. Se on katastrofaalista, rehellisesti sanottuna. Jos emme voi käyttää varia oikein, miksi meillä se sitten ylipäätään on, ruotsalaistähti Asllani kyseli.

Puolivälierässä Belgiaa vastaan Asllani pohjusti Stina Blacksteniuksen täysosuman, joka hylättiin kiistanalaisesti var-tarkastuksessa. Lohkovaiheessa Sveitsiä vastaan Rebecka Blomqvist koki saman kohtalon.

Molemmissa tapauksissa entinen huipputuomari Jonas Eriksson kritisoi päätöksiä. Hän toimi asiantuntijana Ruotsin yleisradioyhtiö SVT:n lähetyksessä. Hänen mukaan Blomqvistin maalin tarkastamisessa tarkastusviivat vedettiin väärin.

Ruotsin päävalmentaja Peter Gerhardsson ei hyväksy eroa miesten ja naisten välillä.

– Minusta se on outoa. Pidän varista. Mielestäni on reilua, kun sitä käytetään. Mutta jos teet virheen ja vedät viivan väärälle puolelle, ei ole yhtä montaa kameraa tarkastamista varten. Se ei ole hyväksyttävää EM-kilpailuissa, päävalmentaja tuumi.

Videolta voidaan tarkastaa esimerkiksi mahdollisia paitsioita ja rikkeitä, jotka tapahtuivat ennen maalia.