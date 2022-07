Vakio: Ykkösen sarjajohtajan TPS:n vaisut otteet jatkuvat

HJK ja Honka ovat selkeät suosikit kahdessa Veikkausliigan kohteessa. KPV, JäPS ja KTP Ykkösen varmimmat.

1 HJK–IFK Mariehamn (1)

Veikkausliiga: HJK kohtasi eurokiireidensä välissä Ilveksen ja onnistui nousemaan tappioasemasta ansaittuun 2–1-voitoon. IFK Mariehamn joutui taipumaan aikaisesta johtoasemastaan huolimatta 1–3-tappioon vieraskentällä Oulua vastaan ja ansaitsi tappionsa myös maalipaikkojen valossa. HJK operoi otteluruuhkassa, mutta tasoero riittää tekemään isännistä rasittuneenakin noin 65 prosentin ennakkosuosikkeja.

2 FC Honka–VPS (1)

Veikkausliiga: Honka päätti edelliskierroksen vasta maanantaina, mutta taskussa on itseluottamusta nostattava 5–0-murskavoitto FC Lahdesta. VPS sai jalkeille edeltäviä otteluitaan vahvemman kokoonpanon ja tasasi pisteet kotikentällään Hakaa vastaan 3–3. Honka on joukkueista laadukkaampi, mutta VPS pystyy optimikokoonpanollaan haastamaan espoolaiset. Isäntien hieman yli 50 prosentin suosikkiasema on silti perusteltu.

3 TPS–FF Jaro (X2)

Ykkönen: TPS:n odotuksiin nähden vaisut otteet saivat jatkoa, kun vieraspelissä PEPOa vastaan pisteet tasattiin 1–1. Jaro palasi voittokantaan, kun kotiottelu MP:ta vastaan hoitui pelitapahtumiin nähden ansaitusti 2–0. TPS on tehnyt välttämättömän ollakseen sarjan piikkipaikalla niin tulosten kuin suoritustason puolesta, mutta tasoero haastajiin, kuten Jaroon, ei ole suuri. TPS on kotikentällään noin 45 prosentin suosikki.

4 KPV–PEPO (1)

Ykkönen: KPV päättää edelliskierroksen vasta maanantaina, mutta kokkolalaisten otteet ovat parantuneet kauden vanhetessa merkittävästi. PEPO piti pintansa sarjakärki TPS:aa vastaan ja nappasi ansaitun pisteen 1–1-tasapeliin päättyneessä kotiottelussa. PEPO on sekin parantanut otteitaan KPV:n tavoin kauden edetessä, mutta isännät ovat rankingissa selkeästi edellä. KPV ansaitsee hieman useammin kuin kerran kahdesta toteutuvan suosikkiaseman.

5 JäPS–PIF (1)

Ykkönen: JäPS joutui taipumaan maalipaikkoihin nähden ansaittuun 1–3-tappioon KTP:n vieraana. PIF nappasi isot kolme pistettä, kun kotiottelu Gnistania vastaan hoitui pahoista poissaoloista huolimatta 1–0. JäPS on joukkueista laadukkaampi, mutta vieraat ovat osoittaneet sinnikkyyttä useissa pisteille johtaneissa otteluissaan. Kotietu ja ero perustasossa nostavat JäPSin selkeäksi 55 prosentin suosikiksi.

6 EIF–KTP (2)

Ykkönen: Valmennusta vaihtanut EIF on pelannut kuusi ottelua voitoitta. Viimeksi PK-35:en vieraana tuli pelitapahtumiin nähden ansaittu 1–3-tappio. KTP palasi välittömästi voittokantaan, kun kotiottelu JäPSia vastaan hoitui ansaitusti 3–1. EIF:n suoritustaso on linjassa heikkojen tulosten kanssa, kun taas KTP pelaa tällä hetkellä kuluva kauden parasta peliään. KTP on hieman yli 40 prosentin suosikki.

7 SalPa–HJK Klubi 04 (12)

Kakkonen: SalPa pääsi voiton makuun voitettuaan tärkeän kotiottelun TamUa vastaan 3–0. Selkeä kotivoitto oli maalipaikkojen valossa ansaittu. Klubi 04 oli ongelmissa kotikentällään Ilves-Kissoja vastaan, mutta onnistui lopulta nousemaan kolmen maalin takaa 4–4-tasapeliin. SalPan otteet ovat ailahdelleet läpi kauden, mutta samaa voi sanoa Klubi 04:n viimeaikaisista esityksistä. Ero perustasossa nostaa Klubin vieraissa noin 40 prosentin suosikiksi.

8 EPS–Ilves 2 (12)

Kakkonen: EPS palasi voittokantaan sitten toukokuun kaadettuaan KaaPon kotikentällä odotetusti 2–0. Ilveksen reservit palasivat myös voitottoman jakson jälkeen voittojen tielle, kun kotiottelu VJS:aa vastaan hoitui maalipaikkoihin nähden ansaitusti 2–0. Kumpikin joukkue on joutunut kovatasoisessa lohkossa ahtaalle ja jaossa ovat todella isot pisteet. Ilveksen reservien suoritustaso on ollut kotijoukkuetta laadukkaampaa ja niukka 40 prosentin vierassuosikkiasema on perusteltu.

9 Atlantis FC–JIPPO (2)

Kakkonen: Atlantis joutui taipumaan paikallispelissä KäPaa vastaan 1–2-tappioon, mutta tehtävää vaikeutti merkittävästi varhainen ulosajo. JIPPO viilettää lohkon piikkipaikalla ja on pelannut viimeisen kuukauden ajan tappioitta. Atlantis ei ole pysynyt kärkijoukkueiden kyydissä kauden edetessä ja ero perustasossa on kasvanut JIPPOn eduksi. Joensuulaiset ansaitsevat noin 42 prosentin suosikkiaseman.

10 KuPS Akatemia–PKKU (X2)

Kakkonen: KuPS Akatemia on kärsinyt kolme peräkkäistä tappiota. Viimeksi JIPPOn vieraana tuli 1–2-tappio. PKKU oli ryöstää kotonaan täyden pistesaaliin Reipasta vastaan, mutta joutui lopulta tyytymään 4–4-pistejakoon. KuPS Akatemia on perustasoltaan lohkon heikoimpia, eikä apuja edustusjoukkueesta eurokiireiden kesken ole luvassa. PKKU on niukka suosikki Kuopiossakin.

11 FC Futura–KäPa (12)

Kakkonen: Futura haki tärkeät pisteet ansaitulla 2–1-vierasvoitolla PeKasta. KäPa paransi asemiaan lohkon kärkikamppailussa käännettyään varhaisen tappioasemansa vieraissa Atlantista vastaan 2–1-voitoksi. KäPa on laadukkaampi, mutta kotietu tasoittaa puntteja isäntien suuntaan. Ero perustasossa riittää kuitenkin tekemään KäPasta marginaalisen ennakkosuosikin.

12 Reipas–NJS (1)

Kakkonen: Reippaan huolimattomuus maksoi jälleen pistemenetyksen, kun aikainen johtoasema PKKU:n vieraana kääntyi vaiheikkaiden tapahtumien jälkeen 4–4-tasapeliksi. NJS piti pintansa kotikentällä Kiffeniä vastaan pelatussa 1–1-tasapelissä, jossa myös pelitapahtumat etenivät tasaisissa merkeissä. Ero perustasossa puhuu Reippaan puolesta ja yli 70 prosentin suosikkiasema on kotikentällä perusteltu.

13 OLS–Närpes Kraft (1X)

Kakkonen: OLS tasasi viimeksi pisteet VIFK:n vieraana maalipaikkoihin nähden reilusti 1–1. Kraft palasi voittokantaan, kun kotiottelu Komeettoja vastaan hoitui tyylipuhtaasti 3–0. OLS on vieraitaan korkeammin rankattu, vaikka sarjapisteissä Kraft on mennyt oululaisten edelle. Isännät ansaitsevat noin kerran kahdesta toteutuvan suosikkiaseman.