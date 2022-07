Englantilainen Mark käräyttää metsän suojissa lymyileviä ”vakoojia” työkseen – kertoo nyt lisää hämmentävästä pestistään

Englanti tilkitsi turvatoimia EM-kisoissa.

Markin tehtävä on pitää huolta, etteivät ylimääräiset silmäparit pääse tarkkailemaan Englannin jalkapallomaajoukkueen tekemisiä.

Englannin maajoukkueen turvallisuustiimi on pitkän peukaloiden pyörittelyn jälkeen päässyt tositoimiin jalkapallon EM-kisoissa. Ruotsalaisaviisi Expressenille salaisen joukon työstä kertoo etunimellään esiintyvä englantilainen Mark.

Mark pitää apureidensa kanssa huolen siitä, ettei Englannin harjoituksissa ole ylimääräisiä silmäpareja. Mark sanoo tapaavansa ”vakoojia” usein.

– He piileksivät metsässä kiikareiden kanssa ja kun heidät käräyttää, niin selitys on aina sama. He sanovat olevansa futisfaneja ja seuraavat harjoituksia rakkaudesta lajiin.

– He ovat aina muka niin yllättyneitä ja viattomia, hän nauraa.

EM-kisoissa on edetty välierävaiheeseen. Taktiikoiden ja erikoistilannekuvioiden lisäksi joukkueilla on peiteltävänä myös joukkueiden terveystilannetta ja koronaviruksen takia poissa tai jo takaisin harjoituksiin palanneita pelaajia.

Ennen tiistaina pelattavaa EM-välierää sekä Englanti että Ruotsi harjoittelivat suljettujen ovien takana.

Kolme vuotta sitten ennen Ranskan MM-kisoja Englannin turvallisuusryhmä hääti kaksi metsässä puiden suojissa joukkueen toimintaa tarkkaillutta henkilöä pois.

Nyt Englanti on siirtynyt pois maajoukkueen harjoituskeskuksesta treenaamaan kentälle, joka sijaitsee lähellä joukkueen majapaikkaa.

– Harjoituskeskuksessa voi mennä Hilton-hotelliin drinkille ja nähdä koko treenit. Meillä ei ole oikeutta poistaa heidän asiakkaitaan. Siksi meidän piti muistuttaa joukkueenjohtoa hankkimaan varakenttä treenaamista varten, Mark selittää.

Ruotsin joukkueen majapaikassa luksushotelli Camden Parkissa on tehty erityistoimenpiteitä yksityisyyden takaamiseksi. Kentän laidalle on rakennettu muoviset suoja-aidat. Esimerkiksi Suomen harjoituskenttää ympäröivät vastaavat työmaa-aidat.

– Emme ole huomanneet mitään erityistä ja kaikki on toiminut turvallisuuden puolesta hienosti. Tekemäämme suunnitelmaa on voitu noudattaa täydellisesti, sanoo Ruotsin joukkueen turvallisuuspäällikkö Stefan Dejemyr.

Pressuilla päällystetyt työmaa-aidat reunustivat Suomen harjoituskenttää Buckinghamissa. Etualalla median haastateltavana Amanda Rantanen.

Ruotsalaislehti kysyi myös Dejemyriltä vakoilusta.

– Ei pidä paikkaansa. Me toimimme rehellisesti.

Viime vuonna miesten EM-kisoissa paljastui, että kaksi venäläistä tv-yhtiötä yritti salakuvata Suomen harjoituksia aitojen yli.Tuolloin venäläisten yritys huomattiin ajoissa ja ylimääräisiä henkilöitä käskettiin poistumaan.

Suomen ja Venäjän välinen ottelu pelattiin Pietarissa. Venäjä voitti pelin 1–0.