Vakio: Liikaa kannatusta saaneet VPS ja AC Oulu ohituskaistalle

Rankasti alipelatut SalPa, Reipas ja PPJ nousevat viikon runkovarmoiksi.

1 VPS–FC Haka (X2)

Veikkausliiga: Pahoista loukkaantumishuolista kärsivä VPS hävisi viimeksi HJK:n vieraana 1–3. Kentällä nähty tasoero oli selkeä ja ansaittu. VPS:n tiedottaminen avainpelaajiensa loukkaantumisten laadusta on ollut epämääräistä ja liuta avauskokoonpanon pelaajia saattaa puuttua edelleen lauantaina Haka vastaan.

Haka päätti edelliskierroksen maanantaina voittamalla Interin 3–2. Haka onnistui kääntämään pitkään tasaisissa merkeissä edenneen kamppailun edukseen viimeisen vartin aikana ja täyttä pistesaalista voi pitää myös maalipaikkojen valossa ansaittuna.

Haka on joukkueista perustasoltaan laadukkaampi ja vahva tuloskunto on nostanut sen sarjassa jo neljänneksi. Mikäli VPS:n loukkaantumishuolet eivät parane kahteen edellisotteluun nähden, ansaitsee Haka vieraskentästä huolimatta marginaalisen suosikkiaseman. Vakiossa Vepsun kannatus on koholla, joten avauskohteessa otetaan rohkea ohitus kotijoukkueesta.

2 AC Oulu–IFK Mariehamn (X2)

Veikkausliiga: Oulu sai huilata viikonloppuna pelattuaan keväällä muita tiheämmin. Alla on komea 2–0-vierasvoitto pelitapahtumiltaan tasaisessa ottelussa Ilvestä vastaan. Oulun yltäminen kuuden parhaan joukkoon vaatisi kelpo otteista huolimatta tasonnostoa entisestään. Mahdollisuuden tähän tarjoaa hyökkäystä vahvistava Rasmus Karjalainen, joka on ensi kertaa edustuskelpoinen lauantain kotiottelussa.

IFK Mariehamn jatkoi hyviä otteitaan, vaikka joutuikin tyytymään 1–1-tasapeliin kotikentällä HIFK:ta vastaan. Maalipaikkojen valossa Mariehaminan voitto olisi ollut pistejakoa perustellumpi. Myös isossa kuvassa IFKM olisi ansainnut enemmän, vaikka viimeisessä neljässä matsissa se on pystynyt välttämään tappion.

Oulu on sarjataulukossa neljäntenä, mutta kerännyt enemmän pisteitä kuin olisi peliesityksillään ansainnut. Vahvassa vireessä oleva Mariehamn on allekirjoittaneen rankingissa selvästi Oulua edellä. Kotietu tasoittaa puntteja isäntien suuntaan ja ottelun todennäköisyyskenttä jakautuu joukkueiden välille tasaisesti. Vakiossa Oulusta ollaan leipomassa useammin kuin kerran kahdesta voittavaa suosikkia, joten kotivoitto asetetaan tylysti ohituskaistalle.

3 PK-35–EIF (1X)

Ykkönen: PK-35 romahti kotikentällään 0–4-tappioon Jaroa vastaan ja oli yhtä kykenemätön haastamaan pietarsaarelaisia kuin alkukaudesta samoihin lukemiin päättyneessä vierasottelussa. Armottomassa kolmen putoajan sarjasysteemissä Pallokerhon tilanne alkaa olla tukala, mikäli syyskaudella täysiä pistesaaliita ei ala tulla kevättä tiheämmin.

EIF pelasi sekin yhden kauden heikoimmista otteluistaan hävittyään kotikentällä JäPSiä vastaan ansaitusti 0–3. Kärkimies Adam Larssonin siirto Ilvekseen on pelillisesti kova kolaus tammisaarelaisille, sillä muiden hyökkääjien, kuten Valdrin Rashican ja Stanislav Efimovin, otteet eivät ole yltäneet viime kauden tasolle.

EIF on joukkueista laadukkaampi, mutta PK-35 ansaitsee kotiedun turvin marginaalisen 40 prosentin suosikkiaseman. Vakiossa EIF on merkattu alustavasti vastaavaksi suosikiksi, joten edullisin pelivalinta nojaa kotijoukkueen menestykseen.

4 PIF–Gnistan (12)

Ykkönen: PIF esiintyi melko tarkasti odotusten mukaan kärsittyään niukan, mutta maalipaikkoihin nähden ansaitun, 1–2-tappion KPV:n vieraana. Pisteiden valossa Piffenillä on saumat säilymiseen, mutta selkeällä erolla sarjan heikoimmaksi jääneen joukkueen suoritustason olisi kohennuttava merkittävästi.

Gnistan palasi voittokantaan, kun kotiottelu hyvä vireistä KTP:ta vastaan voitettiin sunnuntaina 2–1. Pistejako olisi kuitenkin kuvannut tasaisia pelitapahtumia paremmin. Viime kauden maalikuningas Douglas Caen lähtö verottaa tuntuvasti Gnistanin hyökkäyspelaamista.

Ero perustasossa on Gnistanin eduksi selkeä ja vieraat ovat noin 55 prosentin suosikkeja. Vakiossa Gnistan on nakutettu jo päälle 60 prosentin kannatukseen, mutta vierasvoiton jättäminen kokonaan ulos riveistä kylmää. Isäntien yllätys kotikentällä on syytä mahduttaa mukaan riveihin.

5 PEPO–TPS (X2)

Ykkönen: PEPO kärsi MP:n vieraana niukan mutta pelitapahtumiin nähden ansaitun 1–2-tappion. Viikolla PEPO vahvisti hyökkäystään, kun seitsemän maalia Honka Akatemialle tällä kaudella Kakkosessa iskenyt Daniel Heikkinen liittyi lappeenrantalaisten vahvuuteen loppukauden lainalla.

TPS nousi viime kierroksella alun vaikeuksien kautta ansaittuun 2–1-voittoon kotikentällä SJK Akatemiaa vastaan. TPS on kärsinyt läpi kauden runsaista poissaoloista, eikä se ole pelillisestikään yltänyt odotetulle tasolle. Sarjan kärkijoukkueen positio on kuitenkin edelleen perusteltu myös peliesitysten valossa.

PEPOlla riittää haasteita puolustuspelin ja kenttätasapainon kanssa, vaikka maalipaikkoja joukkue on viime aikoina pystynyt luomaan. TPS on sarjan laadukkain joukkue ja vieraskentälläkin noin 60 prosentin suosikki. TPS:n kannatus on vakiossa todennäköisyyttään korkeammalla ja vaihtomerkki on syytä asettaa todennäköisen vierasvoiton rinnalle.

6 SalPa–TamU (1)

Ykkönen: SalPa tasasi viimeksi pisteet Ilves-Kissojen vieraana maalipaikkoihin nähden reilusti 1–1. Ottelu oli salolaisille kolmas peräkkäinen ilman voittoa, ja pistemenetykset äärimmäisen tasaisessa lohkossa syövät nopeasti mahdollisuuksia päästä neljän joukkoon ja kauden päätteeksi pelattavaan loppusarjaan.

TamU kärsi kauden ensimmäisen tappionsa kotikentällä, kun se joutui taipumaan 1–2-tappioon Jazzia vastaan. Tappio oli myös maalipaikkojen valossa ansaittu ja siinä määrin looginen, että TamU on kerännyt kauden ensimmäisellä puoliskolla hieman ansaitsemaansa enemmän pisteitä.

Kumpikin kuuluu lohkon tasaväkiseen kärkikastiin, mutta kauden edetessä tamperelaiset ovat nousseet hieman yllättäenkin SalPan edelle. Tasoero on kuitenkin niukka ja kotietu pitää SalPan noin 45 prosentin suosikkina. Vakiossa TamU on pelattu virheellisesti suosikkiasemaan ja isäntien alipelattu menestys tarjoaa kohteen parhaan edun.

7 MuSa–HJS (1)

Kakkonen: MuSa joutui taipumaan paikallisottelussa Jazzia vastaan 0–2-tappioon, vaikka olisi peliesityksellään ansainnut pisteen. MuSan sarjasijoitus yhdeksäntenä on rajusti alakanttiin todelliseen suoritustasoon nähden ja Ville Ulasen luotsaaman porilaisryhmän voi odottaa nousevan kärkikamppailuun kauden toisen puolikkaan aikana.

HJS vastasi kierroksen suurimmasta yllätyksestä kaadettuaan kotikentällä sarjakärki Klubi 04:n 4–0. HJS tuntuu saaneen viimein ulosmitattua laadukkaita yksilöitä sisältävän kokoonpanonsa potentiaalia. Hämeenlinnalaisilla on mahdollisuudet nousta aina tasaisen lohkon kärkikahinoihin, mikäli se petraa puolustuspelaamistaan kauden toisella puolikkaalla.

Kummankin joukkueen osakkeet ovat nousussa vaikean alun jälkeen. MuSa on arvostettava joukkueista laadukkaammaksi, vaikka sarjataulukko kertoo toista. Isännät ansaitsevat noin 56 prosentin suosikkiaseman. Vakiossa niukasti alipelattua MuSaa voi harkita jopa varmaksi asti.

8 EPS–KaaPo (1)

Kakkonen: EPS joutui taipumaan VJS:n vieraana aikaisesta johtoasemastaan huolimatta 1–2-tappioon. Maalipaikkojen valossa tappio oli kuitenkin ansaittu. EPS on pelillisesti kelpo joukkue, mutta korkeaa prässäämistä harrastavalla joukkueella on vaikeuksia pitää intensiteettiäyllä täyden 90 minuutin ajan.

KaaPo vaihtoi päävalmentajaa jo toistamiseen tällä kaudella, kun vetovastuun ottaa FC Interin organisaatiosta Kaarinaan saapuva Merdan Mahmudin. Viimeisin 1–7-tappio kotikentällä Honka Akatemiaa vastaan jatkoi rökäletappioiden sarjaa.

EPS kuuluu lohkon heikoimpiin joukkueisiin, mutta tasoero on silti KaaPoon nähden merkittävä. Isännät ovay kotikentällään lähes 70 prosentin suosikkeja. Vakiossa kotijoukkueen kannatus on kohdallaan, eikä vieraiden venyminen pisteille valmennusmuutoksesta huolimatta näytä todennäköiseltä.

9 PPJ-FC LaPa (1)

Kakkonen: PPJ nousi kahden maalin takaa 2–2-tasapeliin kotiottelussa Futuraa vastaan, mutta esiintyi maalipaikkojen valossa odotettua vaatimattomammin. PPJ on esiintynyt kauden ensimmäisellä puoliskolla selkeästi keskimääräistä nousijaa laadukkaammin, vaikka on jäänytkin viimeisessä kolmessa ottelussa voitoitta.

Kakkosen vaatimustaso on osoittautunut LaPalle liian kovaksi haasteeksi. Viimeisin 0–5-tappio NJS:n vieraana täydensi rumien tappioiden sarjaa. Myös muut häntäpään joukkueet ovat laihassa pistesaaliissa, mutta LaPan nouseminen kuiville putoamisviivan alapuolelta on nykyisellä suoritustasolla mahdottomuus.

Harvoin jos koskaan sarjanousijoiden välinen tasoero on ollut niin suuri, että kotijoukkue ansaitsee perustellusti 90 prosentin suosikkiaseman. Vakiossa PPJ:n kannatus on jäänyt selvästi todennäköisyyttään maltillisemmaksi ja kotivoitto kuuluu kierroksen runkomerkkeihin.

10 PKKU–Reipas (2)

Kakkonen: PKKU on sarjataulukossa kolmantena tasattuaan viimeksi pisteet kotikentällä Kiffeniä vastaan 1–1. PKKU:n suoritustaso on toistaiseksi ylittänyt odotukset, mutta tuloksiin on sisältynyt myös onnea.

Reipas jatkoi vahvoja otteitaan noustuaan kotikentällä maalin tappioasemasta ansaittuun 3–1-voittoon KuPS Akatemiaa vastaan. Reipas on esiintynyt viime viikot laadukkaasti, mutta alkukaudesta kärsityt tappiot syövät mahdollisuuksia kärkikamppailussa JIPPOn kanssa.

PKKU pelaa vahvaa kautta ja on esiintynyt selvästi odotettua laadukkaammin, mutta tasoero on Reippaan eduksi selkeä. Reipas on vieraskentälläkin noin 60 prosentin suosikki. Vakiossa kotijoukkue on merkattu alustavasti suosikiksi, joten rankasti alipelattu Reipas kuuluu kierroksen ehdottomiin runkovarmoihin.

11 NJS–FC Kiffen (2)

Kakkonen: NJS voitti toisen peräkkäisen ottelun tehtyään kotikentällä selvää jälkeä sarjanousija LaPasta 5–0. Tuloksellisesti kauden ensimmäinen puolikas on sujunut nurmijärveläisiltä hyvin, mutta tuloksissa on ilmaa peliesityksiin nähden. Kotikentällä se on onnistunut kaatamaan vain lohkon heikoimpiin lukeutuvat LaPan ja KuPS Akatemian.

Kiffen joutui tyytymään hallinnasta huolimatta 1–1-tasapeliin PKKU:n vieraana. Kiffen pelaa vahvaa kautta ja kärkkyy ansaitusti paikkaa neljän parhaan joukkoon ja runkosarjan päätteeksi pelattavaan loppusarjaan.

NJS kausi on sujunut tuloksellisesti hyvin, mutta tasoero on Kiffenin eduksi selvästi suurempi mitä sarjataulukko kertoo. Kiffen on vieraskentälläkin kerran kahdesta voittava suosikki. Vakiossa sekä vedonlyöntimarkkinoilla yleisesti Kiffenin mahdollisuudet nähdään liian niukoiksi, joten helsinkiläisten alipelattu voitto kelpuutetaan varmaksi asti.

12 PeKa–FC Futura (2)

Kakkonen: PeKa piti pintansa kotikentällä Atlantista vastaan, kun se tasasi pisteet vieraiden hallinnasta huolimatta 0–0. Viime kaudella aina kuudenneksi yltäneen PeKan kausi on ollut selvästi edeltävää haasteellisempi ja putoamisen välttäminen tällä kaudella näyttää ilman merkittävää tasonnostoa epätodennäköiseltä.

Futura menetti viimeksi PPJ:ta vastaan kahden maalin johtonsa 2–2-tasapeliin päättyneessä vierasottelussa, mutta esiintyi silti odotettua laadukkaammin. Futura on esiintynyt odotuksiin nähden kelvollisesti, vaikka lohkon tasaisessa häntäpäässä taistelu sarjapaikasta jatkunee pitkälle syksyyn.

Futura on rankingissa selvästi kotijoukkuetta edellä ja niukka 40 prosentin suosikkiasema perusteltu. Vakion pelaajat sekä muukin vedonlyöntimarkkinat näkevät PeKan mahdollisuudet turhan optimistisina ja vieraiden alipelattu voitto nousee rohkeaksi ideavarmaksi.

13 Atlantis FC–KäPa (1X)

Kakkonen: Atlantis joutui tyytymään maalittomaan tasapeliin PeKan vieraana, vaikka hallitsi pelitapahtumia ja pääsi pelaamaan puoli tuntia ylivoimalla. Kauden ensimmäinen puolisko on sujunut Atlantikselta odotettua heikommin, mutta peliesitykset oikeuttaisivat toteutunutta runsaampaan pistesaaliiseen.

KäPa jatkoi vahvoja otteitaan, kun se tasasi pisteet kotikentällä kärkijoukkue JIPPOa vastaan maalipaikkoihin nähden reilusti 0–0. KäPa on ollut yksi lohkon positiivisimmista yllättäjistä ja paikka neljän parhaan joukossa on varsin realistinen.

Atlantis on rankingissa edellä, mutta tasoero on kaventunut tuntuvasti kauden aikana. Helsingin paikallispelin ollessa kyseessä ei kotiedulle kannata antaa painoarvoa. Ero perustasossa pitää Atlantiksen hieman alle 50 prosentin suosikkina. Kohde on vakiossa alustavasti oikein pelattu ja runsas rastitus paikallaan.