Vakio: KuPS kestää europelien aiheuttaman otteluruuhkan

Reipas ja TPS ovat kierroksen suurimmat vierassuosikit. Kakkonen osoittautunut LaPalle liian kovaksi sarjaksi.

1 KuPS–HIFK (1)

Veikkausliiga: KuPS jatkaa eurotaivaltaan Konferenssiliigan karsintojen toiselle kierroksella torstaina kotikentällä Moldovalaista Milsamia vastaan. Edellinen europelien väliin asettunut kotiottelu Lahtea vastaan oli vahva ja 4–0-voitto ansaittu. HIFK haki tärkeän pisteen 1–1-tasapelillä Maarianhaminasta, vaikka jäikin pelillisesti kotijoukkueen jalkoihin. Kotijoukkue kierrättää varmasti kokoonpanoaan, mutta ero perustasossa pitää sen yli 70 prosentin suosikkina.

2 VPS–FC Haka (X2)

Veikkausliiga: Pahoista loukkaantumishuolista kärsivä VPS kärsi viimeksi selkeän 1–3-tappion HJK:n vieraana. Haka päättää edelliskierroksen maanantaina, mutta viimeisin 2–0-vierasvoitto HIFK:sta oli pelillisesti vahva esitys. VPS ei ole tiedottanut avainpelaajiensa loukkaantumisten laadusta, mutta poissaolojen säilyessä runsaina on Hakan niukka suosikkiasema Vaasassa perusteltu.

3 AC Oulu–IFK Mariehamn (X2)

Veikkausliiga: Oulu sai huilata viikonloppuna ja alla on komea 2–0-vierasvoitto Ilveksestä. IFK Mariehamn jatkoi hyviä otteitaan, vaikka joutui tyytymään 1–1-tasapeliin kotikentällä HIFK:ta vastaan. Oulun uusi hankinta Rasmus Karjalainen on edustuskelpoinen ja vahvistaa kotijoukkuetta tuntuvasti. Vahvassa vireessä oleva Mariehamn on kuitenkin Oulua korkeammin rankattu ja ottelun todennäköisyyskenttä jakautuu joukkueiden välille tasaisesti.

4 PK-35–EIF (12)

Veikkausliiga: PK-35 romahti kotikentällä 0–4-tappioon Jaroa vastaan ja oli yhtä kykenemätön haastamaan pietarsaarelaisia kuin alkukaudesta samoihin lukemiin päättyneessä vierasottelussa. EIF pelasi sekin yhden kauden heikoimmista otteluistaan hävittyään kotikentällä JäPSiä vastaan maalipaikkoihin nähden ansaitusti 0–3. PK-35 on kotiedun turvin marginaalinen 39 prosentin suosikki.

5 PIF–Gnistan (2)

Ykkönen: PIF esiintyi melko tarkasti odotusten mukaan kärsittyään ansaitun 1–2-tappion KPV:n vieraana. Gnistan palasi voittokantaan, kun kotiottelu hyvävireistä KTP:tä vastaan voitettiin sunnuntaina 2–1. Douglas Caen lähtö verottaa Gnistanin hyökkäyspeliä, mutta ero perustasossa pitää sen silti selkeänä 55 prosentin suosikkina vieraspelissäkin.

6 PEPO–TPS (2)

Ykkönen: PEPO kärsi viimeksi MP:n vieraana niukan, mutta pelitapahtumiin nähden ansaitun 1–2-tappion. TPS nousi alun vaikeuksien kautta ansaittuun 2–1-voittoon kotikentällä SJK Akatemiaa vastaan. PEPO:lla riittää haasteita puolustuspelin ja kenttätasapainon kanssa, vaikka maalipaikkoja joukkue on viime aikoina pystynyt luomaan. TPS on sarjan laadukkain joukkue ja vieraskentälläkin noin 60 prosentin suosikki.

7 SalPa–TamU (12)

Ykkönen: SalPa tasasi pisteet Ilves-Kissojen vieraana maalipaikkoihin nähden reilusti 1–1. TamU kärsi kauden ensimmäisen tappionsa kotikentällä, kun se joutui taipumaan 1–2-tappioon Jazzia vastaan. Kumpikin kuuluu lohkon kärkijoukkueisiin, mutta kauden edetessä tamperelaiset ovat nousseet hieman yllättäenkin SalPan edelle. Tasoero on kuitenkin niukka ja kotietu pitää SalPan noin 43 prosentin suosikkina.

8 MuSa–HJS (12)

Kakkonen: MuSa joutui taipumaan paikallisottelussa Jazzia vastaan 0–2-tappioon, vaikka olisi ansainnut pisteen. HJS vastasi kierroksen suurimmasta yllätyksestä, kun se kaatoi kotikentällä sarjakärki Klubi 04:n 4–0. Kummankin osakkeet ovat nousussa vaikean alun jälkeen. MuSa on arvostettava joukkueista laadukkaammaksi, vaikka sarjataulukko kertoo toista. Isännät ansaitsevat noin 56 prosentin suosikkiaseman.

9 PPJ–FC LaPa (1)

Kakkonen: PPJ nousi kahden maalin takaa 2–2-tasapeliin kotiottelussa Futuraa vastaan, mutta esiintyi maalipaikkojen valossa odotettua vaatimattomammin. Kakkosen vaatimustaso on osoittautunut LaPalle liian kovaksi haasteeksi. Viimeisin 0–5-tappio NJS:n vieraana täydensi rumien tappioiden sarjaa. Harvoin jos koskaan sarjanousijoiden välinen tasoero on ollut niin suuri, että kotijoukkue ansaitsee perustellusti lähes 90 prosentin suosikkiaseman.

10 PKKU–Reipas (2)

Kakkonen: PKKU on sarjataulukossa kolmantena tasattuaan viimeksi pisteet kotikentällä Kiffeniä vastaan 1–1. Reipas jatkoi vahvoja otteitaan noustuaan kotikentällä maalin tappioasemasta ansaittuun 3–1-voittoon KuPS Akatemiaa vastaan. PKKU pelaa vahvaa kautta ja on esiintynyt selvästi odotettua laadukkaammin, mutta tasoero on Reippaan eduksi selkeä. Reipas on vieraissakin selkeä 60 prosentin suosikki.

11 NJS–FC Kiffen (2)

Kakkonen: NJS voitti toisen peräkkäisen ottelun tehtyään kotikentällä selvää jälkeä sarjanousija LaPasta 5–0. Kiffen joutui tyytymään viimeksi pelitapahtumien hallinnasta huolimatta 1–1-tasapeliin PKKU:n kanssa. NJS:n kausi on sujunut tuloksellisesti hyvin, mutta tasoero on Kiffenin eduksi selvästi suurempi mitä sarjataulukko kertoo. Kiffen on vieraskentälläkin kerran kahdesta voittava suosikki.

12 PeKa–FC Futura (X2)

Kakkonen: PeKa piti pintansa kotikentällä Atlantista vastaan tasattuaan pisteet vieraiden hallinnasta huolimatta 0–0. Futura menetti PPJ:ta vastaan kahden maalin johtonsa 2–2-tasapeliin päättyneessä vierasottelussa, mutta esiintyi silti odotettua laadukkaammin. Futura on rankingissa selvästi edellä ja niukka 40 prosentin suosikkiasema perusteltu.

13 Atlantis FC–KäPa (1)

Kakkonen: Atlantis joutui tyytymään maalittomaan tasapeliin PeKan vieraana, vaikka hallitsi pelitapahtumia ja pääsi pelaamaan puoli tuntia ylivoimalla. KäPa jatkoi vahvoja otteitaan tasattuaan pisteet kotikentällä kärkijoukkue JIPPOa vastaan 0–0. Atlantis on rankingissa edellä, mutta tasoero on kaventunut kauden aikana. Atlantis ansaitsee kerran kahdesta toteutuvan suosikkiaseman.