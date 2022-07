Tämä tilasto EM-kisoista on murskaava – päävalmentaja Signeul vaikeni kahdesta asiasta

Suomi kärsi EM-kisoissa kolme tappiota.

Essi Sainion maajoukkueurasta on jäljellä loppuliuku, jollei Saksa-peli ollut jo konkarin viimeinen.

Milton Keynes

Euroopan jalkapalloliiton Uefan tilastorivi Suomen otteista jalkapallon EM-kisoissa on murskaava. Uefan mukaan Suomi loi turnauksessa 15 maalintekoyritystä, niistäkin yhdeksän Tanskaa vastaan. Vastustaja yritti Suomea vastaan 84 kertaa.

Laukauksia maalia kohden Suomelle tilastoitiin koko turnauksessa vaivaiset neljä. Lauantai-iltana pelatussa lohkovaiheen päätöspelissä Suomi ei saanut 0–3-tappiossa Saksan maalille asti laukaustakaan.

Päävalmentaja Anna Signeul vastasi viimeisessä lehdistötilaisuudessa ympäripyöreästi kysymykseen Suomen hyökkäyspelaamisesta turnauksessa.

– Se on asia, jota meidän pitää parantaa. Meidän pitää ymmärtää asemamme rankingissa. Mielestäni teimme aivan parhaamme yrittääksemme hallita palloa. Saksan ja Espanjan kaltaisia vastustajia vastaan se on todella vaikeaa, Signeul pyöritteli.

EM-turnaus pienoiskoossa. Suomen pelaajat katselevat, ja vastustaja puskee pallon maaliin.

Suomelle turnaus ei ollut helppo. Signeulin maajoukkueen 11 runkopelaajan avauskokoonpano ei päässyt sairastapausten takia aloittamaan yhtäkään EM-ottelua yhdessä.

Luottaminen yhteen kokoonpanoon kostautui, kun Suomen piti olla parhaimmillaan. Saksaa vastaan aikuisten arvokisadebyytin tehnyt Juliette Kemppi tiivisti monen tunnelmat.

– Vähän tyhjä ja sanomaton olo. Kisoja odotettiin tosi kauan ja nyt se on ohi. Olisin toivonut, että olisimme päässeet pidemmälle, mutta päällisin puolin olen tyytyväinen siitä, että olemme päässeet tänne, Kemppi sanoi.

Lauantai-iltana Milton Keynesin MK-stadionin nurmella saatettiin nähdä lähivuosien Helmarit. Saksa-ottelun avauskokoonpanosta vain keskiviikkona 34 vuotta täyttäneen Linda Sällströmin maajoukkueura on loppupuolella.

Kokoonpanosta puuttui lauantaina maajoukkuekokemusta yli 470 ottelun edestä, kun koronavirus mylläsi toisella kisaviikolla joukkueessa rajusti. Päätöspelistä olivat sivussa maalivahti Tinja-Riikka Korpela, toppari Anna Westerlund ja hyökkääjä Sanni Franssi.

Lisäksi vielä koronasta toipuva Tuija Hyyrynen oli varotoimenpiteenä poissa ja Tanska-ottelun lopussa laukauksellaan säväyttänyt Jenny Danielsson sai valmistavassa harjoituksessa lihasvamman.

Laitapelaajat Heidi Kollanen ja Nora Heroum joutuivat kovaan pinteeseen, kuten myös vasta toisen A-maaottelunsa pelannut maalivahti Katriina Talaslahti. Vaihdosta ensimmäiset ja mahdollisesti uransa viimeiset arvokisaminuutit sai Anna Auvinen, 35.

– He suoriutuivat hyvin. Se osoittaa, että valitsimme oikean joukkueen, Signeul kommentoi.

Kahdesta kysymyksestä hän vaikeni mahdollisesti viimeisessä lehdistötilaisuudessa Helmarien päävalmentajana. Ensimmäinen kysymys koski Signeulin jatkoa päävalmentajana ja toinen hänen viiden vuoden valmentajakautensa yhteenvetoa.

Signeulin sopimus päättyy vuodenvaihteessa.

Vieläkö Anna Signeul jatkaa pestissään? Moni ei asiaan usko.

Yksittäisiä murskajaisia (0–8, 1–5) lukuun ottamatta EM-kisojen lohkovaiheessa tulokset ovat pysyneet maltillisina. Liian moni ottelu on silti ollut yksipuolinen näytös, kuten Suomen pelit etenkin Espanjaa ja Saksaa vastaan.

16 joukkueen turnaus on monin tavoin oikea formaatti, mutta taso nousee pudotuspeleissä huimasti. Suomi ei kahdeksan parhaan joukkoon vielä kuulu.

Signeul näki turnauksen tärkeänä kehittymisen paikkana. Emma Koiviston, Adelina Engmanin, Eveliina Summasen ja Natalia Kuikan johtama ydinpelaajien runko kantaa Helmareita jatkossa, kun Korpela, Westerlund ja Sällström aikanaan lopettavat.

– Pelaajille tämä on ollut mahtava kokemus. Jo tässä turnauksessa voi nähdä, miten pelaajat ovat kasvaneet. Moni heistä ei saa tällaisia pelejä usein. Tällaisissa paikoissa kehittyy, kun on pakko olla nopeampi, vahvempi ja on tehtävä nopeampia päätöksiä.

Adelina Engman oli Saksaa vastaan Suomen paras pelaaja. Hänen varaansa rakennetaan tulevaisuuden Helmarit.

Vähintään EM-matkasta jää käteen muistoja. Hyyrynen julkaisi ennen lauantain ottelua tunteikkaan kuvaparin itsestään vuoden 2005 EM-kisojen katsomossa ja kentältä tämän vuoden kisoissa.

– Muistan vielä sen aidon innostuksen ja inspiraation sydämessäni hurratessani Suomelle 2005. Juuri silloin toiveeni ja unelmani alkoivat kasvaa, Hyyrynen kirjoitti.

Jokaista Suomen ottelua oli seuraamassa yli 10 000-päinen yleisö, jossa oli lukuisia suomalaisjunioreita. Ehkä joku heistä saa elää Hyyrysen kokemuksen todeksi vuosien kuluttua.

EM-urakan päättäneessä Saksa-ottelussa oli suurin yleisö. Katsojia oli 20 721, mikä on alkulohkovaiheen viidenneksi suurin.

– Ihan huikeat Suomi-fanit oli taustalla. Ihanaa ja huikeaa kannustusta. Hirveän lisätsempin toi meille, ihasteli Nora Heroum.