Räjähtikö koronapommi lepsuilun takia käsiin pahimmalla hetkellä? Näin arvioi Suomen luottopelaaja

Suomen kokoonpano on levällään ennen päätöspeliä.

Milton Keynes

Suomen päävalmentaja Anna Signeul joutuu lauantaina jalkapallon EM-kisojen päätöspelissä tekemään sen mitä hän on on koko vajaan viiden vuoden valmennuspestinsä ajan vältellyt. Koronaviruksen kurittaman Suomen on pakko peluuttaa maajoukkueessa kokemattomampia pelaajia.

Loistavat kisat pelanneen ykkösmaalivahdin ja kapteenin Tinja-Riikka Korpelan lisäksi tartunnan on saanut luottotoppari Anna Westerlund ja joukkueen taustahenkilöitä.

Ensimmäisenä positiivisen testituloksen ja sittemmin Tanska-ottelusta sivussa olleen laitapakki Tuija Hyyrysen pelaaminen on taudista toipumisen takia epätodennäköistä.

On mahdotonta päätellä, mistä tauti on joukkueeseen päässyt iskemään. Silti jälkiviisaana viikon takaisen Espanja-ottelun jälkeinen halailu läheisten kanssa ja kannattajien kanssa otetut yhteiskuvat näyttäytyvät nyt arveluttavassa valossa.

Hyyrynen muiden joukossa oli yksi selfiejonossa halutuimmista pelaajista.

– Kaikki tietävät, että pandemia on riehunut maailmassa pari vuotta. Ei tartuntoja voi oikein mitenkään kontrolloida, mistä niitä tulee. Niiden kanssa täytyy vain elää. On vaikea sanoa, mistä korona on tullut tai mistä tartunnat johtuvat: yhteiskuvista, nimmareista, vai mistä? Suomen Emmi Alanen pohti perjantai-iltana lehdistötilaisuudessa.

Tuija Hyyrynen oli Espanja-ottelun jälkeen fanien keskuudessa haluttu pelaaja.

Saksaa ja Tanskaa vastaan täydet minuutit uurastanut keskikenttäpelaaja Alanen oli ennen lohkojen päätöspelejä juossut turnauksessa kaikista pelaajista eniten. Syöttöprosentti kahden pelin jälkeen on 83. Se on Suomen joukkueen paras.

Alanen on juossut kahdessa pelissä 24,2 kilometriä. Hyökkäysvoimaista Saksaa vastaan alle kymmenen kilometrin urakka on haihattelua.

Alanen vakuuttaa, ettei ole vielä puhki.

– Olo on hyvä. Tuntuu, että energiaa vielä riittää.

Alanen kuvaili Saksan turnausta vakuuttavaksi ja tulevaa vastustajaa fyysiseksi ja voimakkaaksi.

– Haaste on kova, mutta olemme valmiit ottamaan sen vastaan. Tällaisia mahdollisuuksia ei tule usein vastaan. EM-ottelu maailmanluokan vastustajaa vastaan on ainutlaatuista, hän sanoi.

Suomen Emmi Alanen on ollut kisojen työteliäin pelaaja.

Lauantai-illan ottelun panos on molemmille joukkueille vähäinen, kyynisimpien mielestä olematon.

Vakuuttavasti kaksi peliä maalierolla 6–0 voittanut Saksa voittaa lohkon ja on jo valmis palaamaan pakollisen Milton Keynesin visiitin jälkeen takaisin Lontooseen puolivälierävaihetta varten.

Kaksi ensimmäistä peliään hävinneen Suomen turnaus päättyy Saksa-peliin. Lopputuloksesta riippumatta Suomi on B-lohkon jumbo.

– On sääli, että meillä ei ole mitään pelattavaa. Tiesimme jo turnaukseen tullessa, että lohkomme on kuolemanlohko. Tavoitteemme oli päästä puolivälieriin, joten on pettymys, ettei meillä ole edes mahdollisuutta pelata siitä, Signeul tiivisti.

Joukkueen kokoonpanosta, pelaavasta maalivahdista tai kapteenista Signeul ei kertonut. Uutena tietona kerrottiin Sanni Franssin kärsineen huonovointisuudesta mutta hänen koronatestinsä ovat olleet negatiivisia.

Saksaa vastaan Suomen maalivahtina pelaa joko yhden A-maaottelun kokenut Katriina Talaslahti, 21, tai maajoukkueessa edellisen kerran kokonaisen pelin vuonna 2019 pelannut Anna Tamminen, 27.

Todellinen yllätysveto maalille olisi Korpelan sairastumisen takia joukkueeseen lisätty Paula Myllyoja, 38. Hän pelasi helmikuussa Ranskan turnauksessa Suomen maalilla Hollantia vastaan.

– Kentälle tulee joukkue, joka pystyy hyvään suoritukseen. Kaikki joukkueen pelaajat pystyvät sellaiseen, Signeul sanoi.