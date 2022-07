Vakio: Espanja ja Saksa suursuosikit EM-kisojen kohteissa

Veikkaajien keskuudessa liian vähälle kannatukselle jääneet Klubi 04, SalPa ja VJS nousevat viikon varmoiksi.

1 HJK–VPS (1X)

Veikkausliiga: HJK eteni tiistaina Mestarien liigan karsintojen ensimmäisellä kierroksella vaikeuksien jälkeen jatkoon, kun Latvialainen RFS kaatui rangaistuspotkukilpailun jälkeen. Ensi viikolla karsinnat jatkuvat kotipelissä Tshekin mestari Viktoria Plzeniä vastaan. Pahoista loukkaantumishuolista kärsivä HJK sai vahvistettua rivejään kahdella hankinnalla, kun Paulus Arajuuri ja Malmöstä lainattu kärkimies Malik Abubakari liittyvät välittömästi joukkueen mukaan.

Poissaoloista näkyvästi viime kierroksella kärsinyt VPS joutui nöyrtymään kotikentällä 1–3-tappioon IFK Mariehamnia vastaan. VPS ei ole tiedottanut kaikkien poissaolojen laadusta tai kestosta, mutta oletettavasti kokoonpanotilanne paranee viime kierrokseen nähden. Myös VPS on tehnyt liikkeitä siirtoikkunassa hankittuaan vähäiseen rooliin jääneen Samu Alangon vahvistamaan hyökkäystään.

HJK:n haitaksi on laskettava viikkopelin rasitus ja matkustaminen, mutta epävarmuustekijät vieraiden kokoonpanossa on syytä pitää mielessä. HJK ansaitsee hieman ennakkoon hieman yli 60 prosentin todennäköisyydellä toteutuvan suosikkiaseman. Vakiossa kotijoukkueen kannatus on menossa hieman yläkanttiin, joten vähintään vaihtomerkki on tarpeen kotivoiton rinnalle.

2 IFK Mariehamn–HIFK (1X)

Veikkausliiga: IFK Mariehamn etenee vahvassa vireessä. Lauantaina se haki maalipaikkojen valossa ansaitun 3–1-vierasvoiton VPS:n kustannuksella. Komeasta voitosta huolimatta ottelusta tuli myös jobinpostia, sillä ehdottomiin avainpelaajiin lukeutuvan Mohammed Abubakarin polvivamma vaatii leikkausta. Pitkäaikaispotilaiden lisäksi Mariehaminan runkopelaajiin lukeutuva Robin Sid on sivussa.

HIFK:n tilanne on synkkä. Viimeksi kotiottelu Hakaa vastaan hävittiin maalipaikkojen valossa reilusti 0–2. Talousongelmat aiheuttavat huolia kulisseissa, mutta urheilullisesti stadilaiset ovat vähintäänkin yhtä tuuliajolla. Sivussa lauantain ottelusta on ainakin pelikieltoa kärsivä Beto sekä mahdollisesti useampi muukin avauskokoonpanon pelaaja.

Saarelaiset ovat selvästi laadukkaampi joukkue, mutta poissaolot asettavat haasteita kummallekin. IFK Mariehamn on kotikentällään noin 57 prosentin todennäköisyydellä voitava suosikki. Isäntien kannatus on vakiossa hieman koholla, joten vaihtomerkkiä on syytä harkita kotivoiton rinnalle.

3 Suomi N–Saksa N (2)

Naisten EM: Helmareiden peliesitys tiistaina Tanskaa vastaan ei ollut tuloksellisesti niukasta 0–1-tappiosta juurikaan avauspeliä laadukkaampi. Valmennustiimi on saanut runsaasti kritiikkiä niin taktisista kuin pelaajavalinnoistakin – eikä täysin syyttä. Merkityksettömän viimeisen pelin asetelmia vaikeuttaa merkittävästi kapteeni Tinja-Riikka Korpelan sairastuminen koronaan.

Saksa on esiintynyt odotettua paremmin niin Tanskaa kuin Espanjaakin vastaan. Keskiviikkona napattu 2–0-voitto Espanjasta varmisti Saksan lohkovoiton. Lohkon kärkipaikan varmistuminen etuajassa antaa mahdollisuuden pelaajien kierrätykseen lauantaina Suomea vastaan, mutta Saksan rosterissa piisaa laatua ja leveyttä.

Helmareille riittää varmasti vielä näyttämisenhalua, vaikka lohkon viimeiseksi jääminen on selvää. Ero perustasossa on Saksan eduksi kuitenkin niin merkittävä, että hieman yli 80 prosentin suosikkiasema on perusteltu. Vakiossa Saksan kannatus on säilymässä maltillisena ja jopa niukasti alipelattu suursuosikki kuuluu kierroksen runkomerkkeihin.

4 Tanska N–Espanja N (2)

Naisten EM: Tanska sai nollattua avauspelin 0–4-rökäletappion Saksaa vastaan pikaisesti, kun se kaatoi tiistaina Helmarit 1–0. Vaikka ratkaisu venyi aina toisen puoliajan loppupuolelle, ansaitsi Tanska täydet pisteet.

Espanja joutui taipumaan tiistaina Saksaa vastaan 0–2-tappioon, eikä peliesitys yltänyt odotusten tasolle, joissa se lähti otteluun selkeänä ennakkosuosikkina. Tähtipelaaja Jennifer Hermoson ja Alexia Putellasin puuttuminen kisojen kynnyksellä kärsittyjen loukkaantumisten takia näkyi Saksaa vastaan selvästi avauspeliä merkittävämmin.

Tanska tarvitsee ottelusta täyden pistesaaliin edetäkseen jatkopeleihin, mutta merkittävää riskitasojen nostoa nähtäneen vasta myöhään toisella puoliajalla. Tasoero on Espanjan eduksi selkeä ja se lähtee otteluun hieman yli 70 prosentin ennakkosuosikkina. Vakion pelaajien luotto Espanjaan on turhan maltillista ja alipelattu suursuosikki kuuluu kierroksen runkomerkkeihin.

5 EIF–JäPS (1)

Ykkönen: EIF menetti siirtoikkunassa Adam Larssonin, mutta onnistui iskemään ilman ykköshyökkääjäänsä kolmesti Jaroa vastaan 3–3-tasapeliin päättyneessä vierasottelussa. Tammisaarelaisten otteet ovat jättäneet isossa kuvassa toivomisen varaa ja nähtäväksi jää kuinka iso menetys paljolti yksilötaidollaan pelejä ratkoneen Larssonin lähdöstä muodostuu.

JäPS ylsi kahden peräkkäisen tappion jälkeen vahvaan esitykseen kotikentällään, kun se kaatoi maanantaina Gnistanin ansaitusti 2–1. Edellisessä vierasottelussa KPV:tä vastaan se ei taas kyennyt haastamaan kunnolla kotijoukkuetta taisteluun pisteistä ja hävisi ansaitusti 0–1.

Ero perustasossa puhuu EIF:n puolesta ja kotivoitto toteutuu noin 60 prosentin todennäköisyydellä. Kohde on vakiossa tarkasti oikein pelattu ja usein osuva kotivoitto merkitään varmaksi asti.

6 PK-35–FF Jaro (1X)

Ykkönen: PK-35 pelasi yhden kauden parhaimmista otteluistaan, vaikka joutuikin tyytymään loppuhetkien takaiskun myötä 3–3-tasapeliin PEPOn vieraana. Myös edeltävän kierroksen 2–0-kotivoitto SJK Akatemian kustannuksella oli Kim Raimin suojateilta odotukset ylittänyt peliesitys.

Jaro menetti varhaisen kahden maalin johtoasemansa kotiottelussa EIF vastaan ja pisteet jaettiin lopulta vaiheikkaiden tapahtumien jälkeen 3–3. Jaro on kärsinyt kauden ensimmäisellä puoliskolla runsaasti poissaoloista ja myös lauantaina sivussa ovat runkopelaajiin lukeutuvat Albin Björkskog, Adam Vidjeskog sekä Markus Kronholm.

PK:n otteet ovat olleet viime viikkoina laadukkaita, mutta ero perustasossa pitää Jaron loukkaantumishuolista riippumatta marginaalisena 36 prosentin vierassuosikkina. Vakion alustava pelijakauma on liiaksi kallellaan Jaron suuntaan, joten pelivalinta kohdistuu PK:n menetykseen kotikentällä.

7 KPV–PIF (X2)

Ykkönen: KPV joutui viimeksi taipumaan KTP:n vieraana 0–3-tappioon. Tappio oli maalipaikkojen valossa ansaittu, mutta kolmen maalin ero kotijoukkueen eduksi oli selvästi yläkanttiin nähtyyn tasoeroon nähden. Isossa kuvassa KPV on parantanut alkukauden vaatimattomista esityksistään ja edellinen 1–0-kotivoitto JäPSistä tuli maalipaikkoihin nähden ansaitusti.

PIF joutui taipumaan paikallisottelussa TPS:aa vastaan 0–2-tappioon, mutta haki edeltävällä kierroksella komean ja ansaitun 3–2-voiton Mikkelistä MP:n kustannuksella. Piffen on kamppaillut viime kierroksilla poissaolojen kanssa, mutta lauantaina Kokkolaan sen odotetaan saavan jalkeille vahvan avauskokoonpanon,

KPV on joukkueista kiistatta laadukkaampi ja noin 59 prosentin suosikkiasema kotikentällä perusteltu. Vakiossa isäntien kannatus on menossa kymmenisen prosenttiyksikköä yli todennäköisyysarvion, joten rohkeimmat hakevat kotivoitosta tylyä ohitusta.

8 KaaPo–Honka Akatemia (2)

Kakkonen: KaaPon ahdinko jatkui, kun sunnuntain vierasottelu sarjakärki Klubi 04:ää vastaan hävittiin 1–4. Vastoin ennakko-odotuksia B-lohkon heikoimmaksi joukkueeksi valahtaneen KaaPon tilanne on vaikea. Joukkue ei ole niin huono kuin tulokset antavat ymmärtää, mutta itseluottamus on useiden rökäletappioiden runtelema.

Keväällä muita joukkueita tiheämmin pelannut Honka Akatemia huilasi viikonloppuna, mutta alla on kolme perättäistä voittoa. Näistä viimeisimmässä kotiottelu MuSaa vastaan hoitui maalipaikkoihin nähden ansaitusti 2–1.

Ero perustasossa on espoolaisten eduksi selvä ja Honka Akatemia ansaitsee vieraskentälläkin noin 60 prosentin suosikkiaseman. Vakiossa Honka Akatemian kannatus on säilynyt yllättävän maltillisena ja selkeä ennakkosuosikki merkitään riveihin varmaksi.

9 HJS–HJK Klubi 04 (2)

Kakkonen: Pelinsä alkukautta parempiin uomiin saanut HJS voitti edellisessä kotiottelussaan SalPan maalipaikkoihin nähden reilusti 3–2. Viikolla HJS tasasi pisteet Ilveksen reservien vieraana 0–0, ja pistejako on melko tarkasti linjassa pelitapahtumien kanssa.

Klubi 04 nousi viimein sille kuuluvalle lohkon piikkipaikalle, kun se kaatoi kotikentällä sarjajumbo KaaPon 4–1. Nuorta Klubi 04:ää on syytä pitää kovatasoisen B-lohkon laadukkaimpana joukkueena, vaikka edellisessä vierasottelussa MuSaa vastaan se hävisikin maalipaikkoihin nähden ansaitusti 1–3.

Tasoero on Klubin eduksi selkeä ja myös HJS:n viikkopelin rasitus kaventaa kotijoukkueen menestysmahdollisuuksia. Klubi on vieraskentälläkin selkeä 57 prosentin suosikki. Vakiossa sekä vedonlyöntimarkkinoilla Klubin kannatus on jäämässä todennäköisyyttään maltillisemmaksi ja alipelattu vierasjoukkue kelpaa hyvin varmaksi.

10 GrIFK–Ilves 2 (12)

Kakkonen: GrIFK kärsi viimeksi Jazzin vieraana selkeän ja ansaitun 1–3-tappion. Grani on valahtanut sarjataulukossa jo ensimmäiselle putoajan paikalle, vaikka peliesitykset oikeuttaisivat useamman sijan korkeampaan sijoitukseen.

Ilveksen reservit palasivat tositoimiin keskiviikkona Kaupissa, kun kotiottelussa HJS:aa vastaan pisteet tasattiin 0–0. Maalittomista loppulukemista huolimatta ottelussa riitti laadukkaita maalipaikkoja, mutta tasapeli on linjassa kenttätapahtumien kanssa. Ilveksen reservien runkopelaajiin kuuluvat Noel Hasa ja Badreddine Bushara ovat olleet viime pelit edustusjoukkueen mukana ja puuttuessaan menetys kakkosjoukkueelle.

Ilves 2 on perustasoltaan kotijoukkuetta edellä, mutta viikkopelin rasitus ja mahdolliset poissaolot ovat vieraille miinus. GriFK on kotiedun turvin niukka 43 prosentin suosikki. Vakion alustava pelijakauma on hieman liikaa kallellaan kotijoukkueen suuntaan, mutta tasapelin ollessa ylipelattu merkataan kohde kummankin joukkueen voittojen kautta.

11 I-Kissat–SalPa (2)

Kakkonen: Ilves-Kissat jatkoi voittojen tiellä, kun se haki viimeksi 2–1-vierasvoiton VJS:n kustannuksella. Maalipaikkojen valossa Ilves-Kissat jäi kuitenkin kotijoukkuetta heikommaksi. Myös isossa kuvassa Ilves-Kissat on ylisuorittanut rajusti peliesityksiinsä nähden.

SalPa romahti kotikentällä 1–4-tappioon MuSaa vastaan, mutta esiintyi pelitapahtumien valossa selvästi loppulukemia laadukkaammin. Kesäkuun lopulta asti SalPaa vahvistanut John Fagerström sai MuSaa vastaan ulosajon ja kärsii lauantain vieraspelissä pelikieltoa.

Ilves-Kissat ei ole kärsinyt kotikentällään Kaupissa tappioita sitten kevään ensimmäisen pelin, mutta ollut useassa ottelussa onnekas. SalPa on joukkueista siinä määrin laadukkaampi, että marginaalinen 40 prosentin suosikkiasema on perusteltu. Vakiossa kotijoukkue on merkattu hurjaan 50 pinnan kannatukseen, joten peli-idea on syytä rakentaa alipelatun SalPan varaan.

12 VJS–EPS (1)

Kakkonen: VJS joutui taipumaan kotiottelussaan Ilves-Kissoja vastaan 1–2-tappioon, vaikka maalipaikkojen valossa sen niukka voitto olisi ollut vieraiden vastaavaa perustellumpi. Tappio oli vantaalaisille toinen peräkkäinen, mutta peliesitykset ovat olleet pistemenetyksistä huolimatta kelvollisia.

EPS esiintyi odotuksiin nähden kelvollisesti tasattuaan pisteet kotikentällään TamUa vastaan 1–1. Samalla päättyi kolmen peräkkäisen ottelun tappioputki. Espoolaisten suoritustaso on heikentynyt kauden edetessä, mutta peliesitykset oikeuttaisivat hieman toteutuneita tuloksia parempaan pistesaldoon.

VJS on paikallisvastustajaansa korkeammin rankattu ja lähtee otteluun noin 52 prosentin suosikkina. Kotijoukkueen kannatus on jäämässä vakiossa hieman liian maltilliseksi, joten VJS merkitään kohteessa pienen edun turvin varmaksi.

13 RoPS–KajHa (12)

Kakkonen: RoPS esiintyi edelliskierroksella vahvasti ja haki ansaitun pisteen 1–1-tasapeliin päättyneestä vierasottelusta FCV:tä vastaan. RoPS on esiintynyt kauden ensimmäisen puoliskon odotettua paremmin, mutta ollut myös hieman onnekas.

Kajaanin Haka joutui taipumaan viimeksi kotona 1–3-tappioon Kraftia vastaan ja myös peliesitys jäi selvästi ennakko-odotuksista. Sarjanousija Haka on esiintynyt melko tarkasti odotusten mukaan, mutta viimeaikaiset otteet eivät anna syytä odottaa suoritustason kohenemista kauden jälkimmäisellä puoliskolla.

RoPS on joukkueista laadukkaampi ja noin 60 prosentin suosikkiasema kotikentällä perusteltu. Isäntien kannatus on menossa vakiossa niukasti yli ja vaihtomerkkiä on syytä harkita todennäköisen kotivoiton rinnalle.