Kommentti: Anna Signeulin on lähdettävä – muuten tulevaisuus on synkkä

Suomi on yrittänyt työntää neliönmuotoista palikkaa ympyränmuotoiseen koloon, kirjoittaa Antti Salmensaari Milton Keynesistä.

Helmarien EM-tuloksesta puhuminen farssina tai fiaskona olisi typerää, koska jääminen lohkossa viimeiseksi oli jo lohkoarvonnan jälkeen todennäköisin lopputulos. On sattumaa, että jumboksi jääminen varmistui jo kahden pelin jälkeen.

Suomi pääsi EM-kisoihin sattuman avulla. Se taas on anteeksiantamatonta, että Suomi luotti vielä kisoissa sattumaan.

Suomi eteni karsinnoista kisoihin ansaitusti lohkovoittajana häviämättä peliäkään. Silti jo EM-karsinnoissa oli nähtävillä viitteitä siitä, ettei Anna Signeulin ryhmä ole ensisijaisesti voittamassa pelejä, vaan välttämässä tappioita.

Suomi sai karsinnoissa viisi pistettä lisäaikamaaleilla. Vierasottelussa Portugalia vastaan Suomi tasoitti mutavellissä pelatun ottelun viimeisen hetken erikoistilanteesta.

Vierasottelussa Skotlantia vastaan Amanda Rantanen pääsi tuikkaamaan A-maajoukkuedebyytissä voittomaalin yliajalla. Samankaltainen tilanne oli Portugali-kotiottelussa, kun Linda Sällström laukoi Suomen kisoihin.

EM-kisoissa Suomi yritti taas pitää pelit vähämaalisina ja toivoa ihmettä.

Onni ei ollut enää puolella.

Farssi ja fiasko on se, että Suomi on nyt pelannut viime lokakuusta alkaen 12 peliä, joista se on voittanut kaksi. Voittopeleissä vastus on ollut jalkapallokääpiö Georgia. Kaikki tämä vuonna, jolloin Suomen piti ottaa harppaus kohti Euroopan kärkeä.

Suomen peli ei ole taantunut, mutta ei ole kehittynytkään. Suomella on valtavia ongelmia pallollisessa pelaamisessa, mikä pakottaa Suomen aina puolustuskannalle.

Ongelmia ei ole yritetty ratkaista muutoksilla tai pelaajavaihdoksilla. Suomi on päävalmentaja Signeulin johdolla yrittänyt työntää neliönmuotoista palikkaa ympyränmuotoiseen koloon.

Ei ole mennyt, kuten ei ole mennyt pallo vastustajan maaliin.

Suomen jatkohaaveet haihtuivat ilmaan tiistai-iltana. Keskiviikkoaamun harjoituksissa päävalmentaja Signeul ja kapteeni Tinja-Riikka Korpela eivät olleet median tavattavissa. Suomen joukkueessa jokainen pitää huolen itsestään.

Silti jonkun pitäisi kantaa myös vastuu.

Mediamylläkkä olisi valmis, jos jääkiekkomaajoukkueen päävalmentaja tai kapteeni ei olisi vastaamassa lopputuloksesta. Helmarit pääsee pälkähästä helpolla, mutta julkisuudenkirot joukkue sai jo tässä turnauksessa kokea.

Kiinnostuksen kasvaessa luvassa ei jatkossakaan ole pelkkää hattaraa ja osallistumisen iloa.

Moni odottaa, että lauantaina pelattava Saksa-ottelu on Signeulin viimeinen päävalmentajana.

Jo ennen EM-kisojen kohua johtamismetodeista oli aistittavissa, että Signeul olisi ollut valmis päättämään projektinsa jo viime vuonna, mikäli kisat olisi pelattu ajallaan.

Pallo on nyt Palloliitolla, jonka on uskallettava päästää irti ruotsalaisesta. Palloliitto sai Signeulilta tasan sen, mitä halusi. Signeul vei Suomen taas EM-kisoihin, piste.

Matkalla on unohtunut maajoukkuepolusta huolehtiminen, toistaiseksi yksipuolisten puheiden perusteella myös alaisten työhyvinvoinnista huolehtiminen.

Se, mitä seuraava päävalmentaja saa Signeulin perintönä, on maajoukkueessa uudelle tasolle – ehkä liiankin rajuin keinoin – nostettu vaatimustaso. Signeul on myös jatkanut edeltäjiensä työtä ja auttanut pelaajia pääsemään ulkomaille parempiin seuroihin.

Pelaajat kiittävät varmasti myös sitä, että Signeul on pelivireen takaamiseksi vaatinut joukkueen matkustamiseen ja majoittumiseen maajoukkuereissuilla asianmukaista panostusta.

Helmarien sukupolvenvaihdosta ei voi enää viivyttää tai seuraavat EM-karsinnat menevät ohi muutoksiin totutellessa. Muutoksen aika on syksyn MM-karsinnoissa.

Suomesta tuli Signeulin alaisuudessa ammattimaisempi. Mutta millä hinnalla?

Seuraavan pelin jälkeen on aika sanoa kiitos ja näkemiin. Tack och adjö, Anna.