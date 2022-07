Asiantuntijan tyly arvio – tämän vuoksi suurmaat riepottelevat Suomea

Suomi ei pystynyt uhkaamaan Tanskaa ja Espanjaa.

Suomen pelit EM-lopputurnauksessa päättyvät alkulohkoon. Ilta-Sanomat perkasi jalkapalloasiantuntija Marko Rajamäen kanssa Helmarien turnauksen kahden ensimmäisen ottelun annin.

Analyysi on tyly. Suomi jäi jyrän alle, koska vastustajan ei tarvinnut kunnioittaa Suomea.

Sekä Espanja että Tanska prässäsivät Suomea ylhäältä aiheuttaen kiireen tunteen, josta suomalaisilla ei ollut työkaluja selviytyä.

– Vastustajan kannattaakin pelata noin, koska Suomi ei pysty satuttamaan vastustajaa, Rajamäki avaa.

– Sen takia Espanjan ja Tanskan puolustuslinjojen selustassa oli tilaa, koska he uskalsivat laittaa painetta Suomelle. He luottivat, että Suomi ei pysty yksilötasolla tai kombinaatiopelaamisella satuttamaan heitä, Rajamäki jatkaa.

Ajautuminen peleissä altavastaajaksi johtui siitä, ettei Suomen pelaajilla ollut riittävästi yksilötaitoa selvitä nopeasti eteen tulleista tilanteista pienissä tiloissa, joko nopeilla syöttökombinaatioilla, harhauttaen tai kuljettaen edetäkseen.

Tässä Suomi on huippumaita jäljessä.

– Jos Suomi pääsisi niistä tilanteista ulos, sitten hyökättäisiin vastustajan maalia kohti ja pelin virtaus muuttuisi. Nyt ei päästä, Rajamäki linjaa.

Suomen Essi Sainio ei ole Tanskan Pernille Harderin tasoinen pienten tilojen taitopelaaja.

Suomi hävisi Espanjalle 1–4 ja Tanskalle 0–1. Riistoissa, juoksumatkoissa ja muissa pallotonta pelaamista mittavissa tilastoissa Suomi pärjää vertailussa. Ero syntyy pallollisessa pelissä.

Esimerkiksi Espanjaa vastaan Suomi hävisi maalintekoyritykset 4–32 ja onnistuneet syötöt 129–606.

– Jos ammut paljon vähemmän kuin muut, niin todennäköisesti teet vähemmän maaleja. Me syötämme vähemmän, mikä tarkoittaa, että meillä ei ole palloa. Se on ihan looginen asia, Rajamäki sanoo.

– Näistä mittareista johtuu, että maalipaikat on vähissä. Kun verrataan kahteen vastustajaan, niin on oletettavaa, että tulos kallistuu vastustajalle.

Jalkapallo-ottelun voi voittaa myös altavastaaja-asemasta, mutta se ei ole monistettavissa oleva tapa. Kuten suomalaispelaajatkin myönsivät: Jos Espanjalle antaa 17 kulmapotkua, niin joskus vastustaja saattaa onnistua.

Tästä päästään Suomen hyökkäyskolmanneksen pelaamiseen. Kun Suomi pääsi vastaiskuun, hyökkäys kuihtui liian usein huonoon tai liian aikaisin tehtyyn ratkaisuun. Siihenkin on looginen syy. Jatkuva puolustuspelaaminen uuvuttaa.

Jatkuva puolustaminen väsyttää ja syö tehot hyökkäyspelaamisesta. Ratkaisuksi ei auta parempi kunto tai juomatauko.

Viimeisellä kolmanneksella Suomen ratkaisut olivat itseluottamuksen puutteen tai fyysisen väsymyksen takia heikkoja ja liian aikaisin tehtyjä.

– Ratkaisu ei ole parempi fyysinen kunto. Meidän pitää pelata eri tavalla, jotta meillä on voimia kun pääsemme 70. minuutilla vastustajan kolmannekselle. Jos verrataan huippumaihin, heillä on niin paljon voimia jäljellä, että he pystyvät kuljettamaan syvemmälle ja tekemään ratkaisun myöhemmin kovasta vauhdista.

Kovassa lohkossa viimeiseksi jääminen oli todennäköisin lopputulos. Suomen vahvuutena vielä EM-karsinnoissa ollut boksipuolustaminen mureni, kun Espanja puski Suomen verkkoon kolme maalia ja Tanska yhden.

Oman rangaistusalueen puolustamisen pitäisi puolustusvoittoiseen taktiikkaan nojaavalla joukkueella olla sataprosenttista.

– Kun vastustaja on absoluuttista huippua, niin tähän ei riittänyt taso, Rajamäki sanoo.

– Nyt pitää tulla nöyrästi kotiin ja tehdä enemmän töitä. Boksipuolustaminen on pakko ratkaista, koska meistä ei tule muutamaan vuoteen niin hyviä, että dominoimme pelejä vastustajan päädyssä.