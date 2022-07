Main ContentPlaceholder

Jalkapallo

Brasilialainen Guilherme tuli ensimmäistä kertaa Suomeen – ero muihin Euroopan maihin pisti heti silmään

Helsinki Cupissa on tällä viikolla pelannut 1 400 joukkuetta ja yli 20 000 jalkapalloilijaa. Mukana on ollut joukkueita Etelä-Amerikkaa ja Aasiaa myöten. Monelle nuorelle turnausreissu Pohjolaan on ollut eksoottinen elämys. ISTV tapasi brasilialaisen Guilherme Meccan, jonka RS-SPORTS-joukkue sijoittui lohkossa neljänneksi ja voitti kaksi peliä viidestä. Se oikeutti pääsyn B-finaalien pudotuspeleihin.

