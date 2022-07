Suomen päävalmentaja Anna Signeulilta tiukka vaatimus muille maille – ”On selvää, että kaikki ovat peloissaan”

Suomen joukkueen avauskokoonpanoon on pakko tehdä muutoksia.

Milton Keynes

Korona ei ole ohi. Jalkapallon EM-kisoissa ensimmäisenä positiivisen testituloksen antoi Englannin Lotte Wubben-Moy ja toisena Hollannin Jackie Groenen. Kolmantena listan jatkeeksi joutui maanantaina Suomen Tuija Hyyrynen ja neljäntenä Saksan Lea Schüller.

Aihe oli tuoreeltaan tulikuuma Suomen lehdistötilaisuudessa, jossa medialla oli ensimmäistä kertaa turnauksessa maskipakko.

– On selvää, että kaikki pelaajat ovat peloissaan. Koronan takia on vaara missata yksi elämän suurista kokemuksista, Suomen päävalmentaja Anna Signeul aloitti.

– Nyt on vain pidettävä entistä paremmin huolta siitä, että pidämme maskeja ja etäisyyksiä muihin. Kaikkien joukkueiden on sitouduttava tekemään niin paljon kuin pystymme (ettei virus leviä), hän jatkoi.

Hyyrysen lisäksi Suomen joukkue koki maanantaina toisenkin takaiskun. Valmistavien harjoitusten jälkeen Signeul vahvisti, että takareiden kireydestä kärsinyt ja Espanjaa vastaan puoliajalla vaihtoon otettu laitahyökkääjä Adelina Engman on sivussa tiistain Tanska-ottelusta.

Magneettikuvauksessa ei ilmennyt repeämää, mutta Engmanin kanssa ei oteta riskiä. Engman ei ole Tanskaa vastaan edes vaihtopenkillä.

Adelina Engman kokeili jalkaansa maanantain harjoituksissa. Päätös pelaamisesta on kielteinen.

Poissaolot laittavat koko Suomen oikean laidan uusiksi. Engman ja Hyyrynen ovat olleet luottopelaajat pelipaikoilleen koko Signeulin päävalmentajakauden.

Kaiken lisäksi samalla puolella kenttää viihtyy Tanskan supertähti Pernille Harder.

– Fantastinen pelaaja. Hän on nopea ja kuljettaa uskomattomalla tempolla. Hän on myös todella älykäs, lukee hyvin peliä ja liikkuu mielellään pois pelipaikaltaan. Avainasemassa on, että tiedämme jatkuvasti missä hän on ja olemme hänen lähellään, Signeul kehui Tanskan kapteenia.

Pernille Harder on kisojen suurimpia tähtiä.

Harderin, 29, pimentäminen olisi ollut Hyyrysen tehtävä. Nyt haastava päällystakin rooli langennee juuri Liverpooliin sopimuksen tehneelle Emma Koivistolle, 27.

Koivisto kohtasi Harderin viime kaudella Englannin Superliigassa, jossa piskuinen Brighton pakotti mestarijoukkue Chelsean ja Harderin maalittomaan tasapeliin.

– Hän ei tykkää, jos häntä vastaan pelaa fyysisesti. Yksi hyvä keino pysäyttää hänet on päästä hänen iholleen ja käydä vähän tökkimässä, Koivisto tietää.

Suomen 1–4-tappio Espanjalle ja Tanskan 0–4-tappio Saksalle tarkoittavat, että kummankin joukkueen jatkohaaveiden kannalta peli on lohkovaiheen tärkein.

– Saksa sai Tanskan näyttämään huonolta, mutta tiedämme heidän olevan hyvä joukkue. Olemme valmistautuneet Tanskan nopeisiin tilanteenvaihtohyökkäyksiinsä. Se on heidän vahvuutensa, Signeul analysoi.

Emma Koivistolla on tiistai-iltana valtava rooli.

Koiviston mielestä Suomen avausottelun tappiosta ei pidä vetää liian suuria johtopäätöksiä Suomen iskukyvystä turnauksessa. Espanja teki kolme puskumaalia ja yhden rankkarista.

– Mielestäni onnistuimme Espanjaa vastaan puolustamaan suht tiiviisti. Espanja ei päässyt pelaamaan muotomme sisään, ja teimme maalin vastahyökkäyksestä. Jos otamme nuo asiat mukaan ja puolustamme keskitykset paremmin, niin tulos on varmasti hyvä, Koivisto uumoili.