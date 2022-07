Kuin ilmetty isänsä! David Beckhamin Romeo-poika, 19, säväytti jalkapallokentällä

Romeo Beckham laukoi kauden avausmaalinsa.

Romeo Beckham teki sunnuntaina kauden ensimmäisen maalinsa Inter Miamin reservijoukkueelle ottelussa Orlando Cityn reservejä vastaan.

Maali varmisti Interille 3–1-voiton.

19-vuotias Beckham osui vapaapotkusta ja toi samalla monen mieleen isänsä David Beckhamin, joka tunnettiin urallaan nimenomaan potkutekniikastaan, keskityksistään ja erikoistilanneosaamisestaan.

Manchester Unitedin ikoni on muun muassa Valioliigan kaikkien aikojen tilastoykkönen 18 vapaapotkumaalillaan.

Romeo Beckham on puolestaan on tällä kaudella ollut joukkueensa paras alustamaan maaleja: saldona on seitsemän maalisyöttöä MLS Next Prossa eli MLS:n reserviliigassa, joka on Yhdysvaltain kolmostaso.

Beckham, nyt 19, lopetti jalkapalloilun vuonna 2015 oltuaan kauden ajan Arsenalin akatemiassa. Hän kuitenkin palasi pelikentille viime vuonna.

Inter Miami on David Beckhamin omistama ja perustama seura, jonka päävalmentajana toimii tämän entinen pelikaveri Phil Neville. Joukkue on MLS:n itäisessä konferenssissa tällä hetkellä yhdeksäntenä.