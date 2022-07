Jordan Hendersonin kunnianosoitus on saanut paljon huomiota sosiaalisessa mediassa.

Liverpoolin kapteeni Jordan Henderson sai osakseen paljon huomiota, kun hän ilmestyi EM-kisojen alla seuran harjoituskeskukseen päällään Englannin naisten maajoukkueen pelipaita.

Pelipaidassa oli numero 8 ja selässä EM-kisoissa Englannin kapteenina toimivan Leah Williamsonin nimi.

Henderson jakoi kuvan omalla Instagram-tilillään.

Kosovare Asllani arvosti Jordan Hendersonin esimerkkiä.

Henderson oli liittänyt valokuvan yhteyteen tekstin:

– Kannattamassa naisia (Lionesses) loppuun asti! Ei ole koskaan nähty sellaista ikonia kuin Leah Williamson, Henderson kirjoitti Instagramissa.

Kuva Hendersonista levisi laajalle ja sai kosolti positiivista palautetta.

Ruotsin Kosovare Asllani liittyi niiden joukkoon, jotka pitivät Hendersonin toimintaa esimerkillisenä.

– Se on tosi hyvä, että he sitoutuvat ja osoittavat tukeaan. Me naispelaajathan olemme tehneet samaa ja kulkeneet ympäriinsä miespelaajien pelipaidoissa koko ikämme. Joten on kiva ja mukava nähdä, että myös he tukevat naisjoukkueitaan, Asllani sanoi ruotsalaislehti Aftonbladetin mukaan.