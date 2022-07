Olisitko arvannut? Helmarien puolustaja pieksi Kerttu Niskasen ladulla – heitti nyt hiihtotähdelle tiukan haasteen

Anna Westerlund oli nuorena sprinttitykki.

Stowe

Suomen avausmaali jalkapallon EM-kisoissa oli monien sattumusten summa.

Anna Westerlund lähetti perjantain ottelussa pystypallon Espanjan linjan selustaan. Hyökkääjätähti Linda Sällström irtautui, siirsi pallon hallitulla ensimmäisellä kosketuksella eteensä ja laukoi tarkasti takakulmaan.

Maalin värkkäsi kokenut kaksikko, joiden päätyminen maajoukkueikoneiksi ei ollut itsestäänselvyys.

Suomen kaikkien aikojen maalitykki Sällström, 33, ja kaikkien aikojen maaottelukuningatar Westerlund, 33, kuuluvat niihin Suomen pelaajiin, joilta löytyy monipuolinen lajitausta.

Sällström jätti yleisurheilukentällä taakseen Annimari Kortteen, Westerlund hiihtoladulla Kerttu Niskasen. Westerlundin mukaan ei ole mitenkään dramaattista, että hänen ammatikseen valikoitui lopulta jalkapallo.

– Paraisilla ei ollut niin paljon lunta. Hiihtovastustajani olivat jostain Lapista, jossa on aina lunta. Se päätös vain tuli ja valitsin jalkapallon. Ei tarvinnut istua kotona miettimässä plussia ja miinuksia, Westerlund kertoo.

Hiihtokilpailuista Westerlundin tilastoja löytyy vuoteen 2005 asti. Westerlund kertoo kilpailleensa hiihdossa vielä pelatessaan Raisiossa 2005–2006, mutta viimeistään siirto espoolaiseen Honkaan 2006 katkaisi kilpahiihtouran 16–17-vuotiaana.

Kuntoladulla Westerlund viihtyy edelleen mikäli kalenterissa on luppoaikaa ja ulkona miellyttävä keli. Paukkupakkasiin tai sakeaan lumisateeseen hän ei enää halaja. Westerlund kokee myös olevansa luonteeltaan lopulta enemmän joukkue- kuin yksilöurheilija.

– Varmaan niin. Ei ollut aina niin helppoa lähteä treenaamaan kun oli pimeää ja kylmä, lunta satoi ja piti mennä jonnekin metsään hiihtämään. Onhan tämä kivempaa, että saa olla shortsit jalassa ulkona ja aurinko paistaa, Westerlund naurahtaa Englannissa 25 asteen helteessä Suomen harjoitusten päätteeksi.

144 A-maaottelua ja lisää tulee. Anna Westerlund kertoo, ettei uran lopettaminen ole käynyt vielä mielessä.

Ensimmäisen pääsarjapelinsä naisten SM-sarjassa jo 15-vuotiaana pelannut Westerlund oli todella lupaava hiihtäjä. Hän voitti junioreiden SM-kilpailuissa useita kultamitaleita. Viimeiset Hopeasompa-mestaruutensa Westerlund sivakoi sprintissä 2004 ja 2005.

Westerlund on vuoden vanhempi kuin Krista Pärmäkoski ja vuoden nuorempi kuin Kerttu Niskanen. Vanha kilpakumppani on jäänyt Niskasen mieleen.

– Muistan Annan hyvin. Hän oli todella nopea ja muistaakseni kovin sprinteissä. Eli varmasti kentälläkin edelleen nopea, Niskanen kertoi IS:lle.

Pargas IF:n Anna Westerlund voitti Hopeasompa-hiihtojen 13- vuotiaiden 3 kilometrin kisan Jämijärven Jämillä maaliskuussa 2002.

Myös Westerlund muistaa olleensa useaan otteeseen samalla ladulla Niskasen kanssa. Nykyään hän jännittää hiihtokisoja televisiosta ja kertoo katsovansa kisat ”aina”.

– Muistan myös, että olen ollut Charlotte Kallan kanssa Lapissa hiihtämässä. Voihan sitä hiihtoa katsoessaan miettiä, että olen tuonkin kanssa kisannut, Westerlund sanoo ja heittää pienen haasteen Niskaselle.

– Kiva, jos Kerttu muistaa! Ehkä meidän pitäisi ottaa jokin hiihto- ja futiskisan yhdistelmä hänen kanssaan?

Anna Westerlund liukui Espanja-ottelun alkuhetkillä pallon pois Aitana Bonmatin jaloista.

Suomen EM-avaus Espanjaa vastaan perjantaina, jossa Westerlund oli luonnollisesti avauskokoonpanossa, oli Westerlundin 144. A-maaottelu. Eniten aikuisten maaotteluita pelanneena hän ohitti aiemmin itse Jari Litmasen.

– Totta kai se on hieno juttu, mutta en ole ennätyksen jälkeen pelejä laskenut. Pelaan niin kauan kuin pystyn ja katson sitten lopettaessani, montako niitä maaotteluita tuli, Westerlund tuumaa.

Perjantai-illan 1–4-tappion jälkeen suomalaispelaajat saivat vielä pitkään ottaa yhteiskuvia Milton Keynesiin saapuneiden pienten kannattajien kanssa. Se on asia, jota Anna Westerlundin oli pienenä vaikea kuvitella.

– Mielestä on aivan mahtavaa, kun voimme olla esikuvia. Kun minä olin pieni, niin ei ollut mitään tällaista. Nyt pikkutytöt voivat katsoa pelejämme telkkarista, he voivat seurata meitä ja ajatella, että he haluavat olla kuin me, Westerlund ihailee.

Oliko Anna Westerlundilla nuorena jalkapalloilijaa esikuvana?

– Ei, minulla oli enemmän Marit Björgen. Kun telkkarista tuli hiihtoa, niin sitä oli helpompi seurata.

Suomen EM-urakka jatkuu tiistaina lohkovaiheen toisessa ottelussa Tanskaa vastaan. Pistekin pitäisi Suomen jatkohaaveet vielä elossa päätöskierrokselle.

– Mielestäni perjantaina sai vielä olla katkera siitä, että tuli tappio. Kohta on uusi peli, eikä voi olla montaa päivää surullinen tai kaivaa liian syvää kuoppaa, Westerlund käänsi jo lauantaina katseen tulevaan.