Tiesitkö? Helmarien tähti ja suomalainen NHL-pelaaja ovat sisaruksia – ”On sen verran kokoeroa”

Sanni Franssin seuraavaa maajoukkuemaalia odotetaan kuumeisesti.

Jalkapalloilija Sanni Franssin elämä hymyilee. Takana on huikea Espanjan liigan kakkossijaan päättynyt kausi Real Sociedadin paidassa ja aikuisten arvokisadebyytti Helmareissa.

Viime kaudella hyökkääjä paukutti Espanjan liigassa kymmenen maalia ja syötti seitsemän. Debyyttikaudella Espanjassa nopea kärkipelaaja viimeisteli 11 kertaa.

Maajoukkueessa Franssi, 27, on jäänyt – ja jäi Suomen EM-avauksessakin – kärkipari Linda Sällströmin, 33, varjoon.

Sällström teki Suomen ainoan maalin 1–4-tappiossa Espanjaa vastaan. Se oli hänelle maajoukkueuran 51:s. Franssilla maajoukkuemaaleja on kolme.

– Nyt varsinkin Espanjaa vastaan oli enemmän niin, että minä tipuin varsinkin puolustustilanteissa alemmas. Linda oli ylempänä ja uhka puolustuksen selustaan, Franssi kuvailee Suomen kärkiparin työnjakoa.

– Mä viihdyn myös pallo jalassa linjojen välissä, niin ehkä sitä kauttakin tulee se roolitus, hän täydentää.

Sanni Franssi (17) ja Adelina Engman (7) hyppäsivät Helmarit sensaatiojohtoon vieneen Linda Sällströmin syliin perjantaina.

Seurajoukkueessa Franssi on joukkueensa ykköshyökkääjä ja taskussa on keväällä tehty kahden vuoden jatkosopimus.

– Olen viihtynyt ja juuri tekemäni jatkosopimus varmasti kertoo, että olen kaikin puolin tyytyväinen. Tuntuu siltä, että on löytynyt kaikin puolin oma paikka, Franssi hymyilee.

Franssi siirtyi Espanjaan ja San Sebastianiin kesällä 2020. Franssille se on työpaikka ja nykyinen kotikaupunki. Muille hän suosittelee sitä matkakohteeksi.

– Se on tosi kaunis kaupunki ja Baskimaan ympäristö on erilainen kuin suomalaisten yleisesti kuvittelema ”lomaespanja”. Kaupunki on tosi hieno, luonto on todella kaunista ja ruoka ihan huikeaa. Suosittelen Pohjois-Espanjaa matkailijoille, Franssi vinkkaa.

Franssin pikkuveli Santeri Hatakka debytoi viime kaudella jääkiekon NHL:ssä ja pelasi San Jose Sharksissa yhdeksässä ottelussa. Franssin mukaan riihimäkeläisperhe on aina ollut liikunnallinen. Hänen kaksi pikkusiskoaan harrastivat tanssia.

– Ei siellä mitään suuria salaisuuksia ole, mutta ehdottomasti perheen tuki on tärkeä. On kannustettu, tuettu harrastamista ja uskottu tekemiseen. Se on mahdollistanut sen, että pystymme Santerin kanssa molemmat olemaan ammattiurheilijoita, Franssi kuvailee perheen kotikasvatusta.

Sanni Franssi uskoo voittavansa perheen mökkiolympialaiset.

Franssi on kuusi vuotta pikkuveljeään vanhempi ja lähti itse maailmalle jo 2016, ensin Sveitsiin, sitten Italian kautta Tanskaan ja sieltä nykyiseen kotiin Espanjaan. Pikkuveli Santeri jätti viime kaudella Suomen taakseen ja suuntasi Pohjois-Amerikkaan. Franssin mukaan suuria elämänohjeita ei isosiskon suusta ole kuultu.

– Olen tosi läheinen kaikkien perheenjäsenteni kanssa. Tietty viime vuonna kun molemmat asuivat ulkomailla ja Sande rapakon takana, niin ihan yhtä paljon ei ole pystytty näkemään kuin ennen.

– Aina välillä olen vähän jotain vinkkejä antanut, mutta luotan siihen että Sande löytää oman tiensä. Ei siihen tarvitse lähteä liikaa ohjaamaan, isosisko luottaa.

Kuuden vuoden ikäeron takia Franssi oli perheen pihapeleissä ja -leikeissä pitkään niskan päällä, mutta nykyään asetelma on kääntynyt ainakin osin NHL-puolustajan eduksi.

– Varmasti silloin nuorempana vein aika paljon vanhempana voiton, mutta nykyään en enää ihan uskalla kaikessa lähteä haastamaan, kun on sen verran kokoeroa. Pitää valita taistelunsa, Franssi tietää.

– Hetkeen ei ole otettu skaboja, mutta kyllä perinteiset mökkiolympialaiset menee mun nimiin. Sandella voi tietysti olla eri mielipide, Franssi hymyilee.

Santeri Hatakka on kuusi vuotta nuorempi kuin isosiskonsa Sanni Franssi.

Helmarien EM-urakka jatkuu tiistaina Tanskaa vastaan. Franssin tekemät maajoukkuemaalit eivät kovin helposti unohdu, koska niitä on hyökkääjälle verrattain vähäiset kolme kappaletta.

Edellinen Franssin tekemä maajoukkuemaali syntyi viime lokakuussa Georgiaa vastaan. Sitä edellinen osuma oli upea kantapäällä tehty maali Albanian verkkoon Vaasassa lokakuussa 2019.

Koska Sanni Franssi tekee taas maalin maajoukkueessa?

– Kyllähän sitä joka pelissä yrittää maalata, olisiko se sitten Tanskaa vastaan? Joku vähän rumempikin (kuin kantapäämaali) kelpaisi. Maali on maali, Franssi päättää hätistellen ympärillään pörräävää kärpästä pois.

Ehkä samalla huitaisulla selästä putosi maalintekijää kiusaava apina.