Suomen puolustaja on entinen lumilautailija – yksi asia jäi kalvamaan Espanja-tappiossa: ”Olisi pitänyt”

Elli Pikkujämsä, 22, nousi yllättäen Suomen avauskokoonpanoon. Suomi hävisi Espanjalle 1–4.

Milton Keynes

Suomen avauskokoonpanon EM-kisoihin piti olla kiveen hakattu, mutta toppari Natalia Kuikan sairastumisen takia avautui yksi paikka. Sen täytti Elli Pikkujämsä, 22.

Kuikka palasi Helmarien vahvuuteen torstaina. Pikkujämsän mukaan hän ei tiennyt paikastaan avauksessa etukäteen, vaikka osasi tietysti aavistaa asiaa.

Nuorten MM-mitaleja lumilautailussa ennen jalkapallouran valitsemista saavuttanut Pikkujämsä oli pelannut ennen perjantaita vain 15 A-maaottelua.

– Valitettavasti Natalia tuli kipeäksi juuri ennen tätä viikkoa. Valmentaja ei tietenkään luvannut minulle avauksen paikkaa, mutta sanoi varautumaan kaikkeen, Pikkujämsä kertasi ottelun jälkeen.

Kuikka vaihdettiin kentälle 66. minuutilla Suomen ollessa vielä maalin tappiolla. Se käynnisti rotaation, jossa Emma Koivisto siirtyi vasemman laitapuolustajan paikalta oikealle ja Kuikka otti Pikkujämsän paikan Anna Westerlundin viereltä.

Pikkujämsä siirrettiin vasemmaksi laitapakiksi.

– Olen aika tottunut vaihtamaan paikkaa kesken pelin. Olen pelannut suht paljon maajoukkueessa vasemmalla ja kun Natalia tulee viereen, niin hänen vieressään on aika helppo pelata.

– Laidassa joudun tietysti osallistumaan prässiin enemmän ja se on varmaan isoin ero, Pikkujämsä perkasi.

Suomi sai otteluun unelma-alun Linda Sällströmin vietyä Suomen johtoon ensimmäisestä mahdollisesta tilanteesta alle minuutin pelin jälkeen.

Pian kävi kuitenkin selväksi, että Espanja on kaikin puolin kovempi, nopeampi, taitavampi ja vahvempi. Se voitti lopulta maalein 4–1.

– Espanja on kehittynyt vuosien saatossa erityisesti fysiikassa. Heitä vastaan on vaikea pelata, koska he ovat niin kovia ja nopeita. Mielestäni astuimme esiin ja pystyimme haastamaan heitä fysiikassa, mutta emme täyttä 90 minuuttia, Suomen päävalmentaja Anna Signeul arvioi.

Elli Pikkujämsä blokkaamassa Mariona Caldenteyn laukausta.

Pikkujämsä joutui lukuisia kertoja yksin puolustamaan liukkaita espanjalaisia vastaan. Yksi virhe ottelun lisäajalla tuotti rankkarin Espanjalle. Muutoin Pikkujämsä koki suoriutuneensa ”ihan ookoo”.

– Ei tietenkään ole helppo paikka, kun tietää heidän kikkaavan paljon. Koko ajan pitää olla päkiöillä ja sanoisin, että blokkasin suht monta tilannetta. Vikassa oli harmittavaa, kun näin vähän että hän hakee sen kontaktin. Minun olisi pitänyt vain peruuttaa.

EM-karsinnoissa Suomi tunnettiin vahvasta rangaistusalue- ja erikoistilannepuolustamisesta. Perjantai-iltana Espanja rummutti Suomea vastaan 17 kulmapotkua. Tasoituksensa Espanja teki kulmapotkusta, johtomaalin Suomen merkkausvirheestä ja 3–1-maalin sivuvapaapotkusta.

– Olimme käyneet erikoistilanteita suht paljon läpi ja sen takia tietenkin harmittaa. Ei tullut mitään yllättävää ja tiesimme suunnilleen mihin pallot tulevat. Toki heillä on monta vaihtoehtoa kulmapotkuissa, Pikkujämsä mietti ja summasi:

– He voittivat paljon pääpalloja ja iskivät pienistä virheistä osumat. Krediitit myös vastustajalle, he iskevät niistä pienistä tiloista, mitä saavat.

Pikkujämsän mukaan joukkueen on katsottava videolta, olisiko osa kulmapotkuista ollut vältettävissä pelaamalla tilanteita eri tavalla. Tyly kulmapotkutilasto 17–0 oli puolustuspeliin nojaavalle Suomelle kestämätön.

– Tietenkin on vaikeaa, kun paljon hyökkäyksiä tulee meidän päätylinjalle, niin helposti menee kulmaksi. Olisi tietysti tärkeää pystyä korjaamaan niitä sivurajaheitoiksi, koska tiesimme heidän olevan hyviä kulmissa. Sitä voimme parantaa, ettemme anna vaarallisia erikoistilanteita.

– Mutta ei myöskään ole aina helppoa kääntää kroppaa niin, että siitä tulisi sivurajoja. Täytyy katsoa, tuliko annettua niin sanotusti turhia kulmia, Pikkujämsä pohti.

Suomen EM-urakka jatkuu tiistaina Tanskaa vastaan.