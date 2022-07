Vakio: Löytävätkö saarelaiset lääkkeen Vepsun maaliryöpytykseen?

HIFK joutuu vääntämään Hakaa vastaan ilman kirkkainta tähteään.

1 HIFK–FC Haka (2)

Veikkausliiga: HIFK sai ennen juhannusta itseluottamusta nostattavan 1–0-vierasvoiton Ilveksestä, mutta joutui maanantaina taipumaan kotikentällään vastaavaan tappioon revanssiottelussa Ilvestä vastaan. Tappio oli myös maalipaikkojen valossa ansaittu. Maanantaina ulosajon kärsineen maalivahti Beton pelikielto vaikeuttaa tulevia otteluita merkittävästi.

Haka sai huilata viikonloppuna peleissä urakoituaan 2–3-tappiosta huolimatta hyvin Suomen cupissa KuPSia vastaan. Hakan suoritustaso on tullut hieman alaspäin siitä mitä se parhaimmillaan kauden alussa oli, mutta se on silti esiintynyt hieman toteutuneita tuloksiaan paremmin. Mahdollisuudet kuuden joukkoon yltämiseen ovat edelleen valkeakoskisten osalta realistisia.

Ero perustasossa puhuu Hakan puolesta, ja se ansaitsee vieraskentälläkin noin 54 prosentin suosikkiaseman. Vakiossa vieraiden kannatus on jäämässä todennäköisyyttään maltillisemmaksi, joten alipelatusta Hakasta saadaan kelpo varmavalinta heti avauskohteessa.

2 VPS–IFK Mariehamn (X2)

Veikkausliiga: VPS palasi voittokantaan tyylillä, kun se murskasi AC Oulun vieraskentällä peräti 6–0. Jussi Nuorelan luotsaaman vaasalaisryhmän hyvät otteet ovat olleet kiistatta kuluvan kauden suurin yllätys ja VPS:n hyvät tulokset ovat olleet pelillisesti täysin ansaittuja.

IFK Mariehamn jatkoi sekin hyviä otteitaan ja taisteli pahoista puolustuspään poissaoloista huolimatta maalipaikkojen valossa ansaitun 1–1-tasapelin Hongan vieraana. IFK Mariehamnin esityksiin on mahtunut runsaasti hajontaa, mutta isossa kuvassa se on esiintynyt selvästi toteutuneita tuloksiaan paremmin. Nyt alla on kaksi odotuksiin nähden erittäin laadukasta peliesitystä kärkijoukkueita HJK:ta ja Honkaa vastaan.

VPS on kiistatta joukkueista laadukkaampi, mutta IFK Mariehamn ei jää vaille mahdollisuuksia vieraskentälläkään. Odotettu pelinkuva, jossa VPS hallitsee merkittävällä osuudella palloa, sopinee mainiosti vierasjoukkueelle. VPS ansaitsee kotikentällä noin 55 prosentin suosikkiaseman. Vakiossa kotivoitto on kymmenisen pinnaa ylimerkattu, joten etua lähdetään hakemaan rohkealla kotivoiton ohituksella.

3 Portugali N–Sveitsi N (2)

Naisten EM: Portugali on ennakkoon selkeästi heikoin ryhmä muutoin tasaväkisessä C-lohkossa. Myös koko turnauksen rankingissa Portugali kuuluu heikoimpien kokonaisuuksien joukkoon. Lopputurnaukseenkin Portugali selvisi vasta takaportin kautta, kun Venäjän osallistuminen evättiin.

Sveitsillä on kelpo saumat edetä pudotuspeleihin alkulohkosta, mutta isossa kuvassa sekin on suuri altavastaaja kisojen kärkijoukkueisiin nähden. Tästä kertoo kisoja edeltäneissä harjoitusotteluissa kärsityt suurilukuiset tappiot Saksaa ja Englantia vastaan.

Arvokisojen avauskierroksilla peli on tyypillisesti varovaisempaa, mutta Sveitsi ansaitsee silti selkeän 50 prosentin suosikkiaseman. Vakiossa Portugali on puolestaan merkattu hämmentävän suureen suosikkiasemaan, joten rajusti alipelattu Sveitsi kuuluu kierroksen ehdottomiin runkomerkkeihin.

4 Hollanti N–Ruotsi N (X2)

Naisten EM: Hollanti kuuluu luonnollisesti kisojen ennakkosuosikkeihin. Hallitsevan Euroopan mestarin laadun sai todeta myös Helmarit, joka hävisi kenraaliharjoituksen Hollannissa 0–2.

Ruotsi on arvokisojen vakiokasvo ja lähtee lopputurnaukseen mitalitavoittein. Lähtökohtaisesti Ruotsi löytyy rankingista hieman terävimmän kärjen takaa, mutta se on pystynyt viime vuosina nostamaan tasoaan turnausten edetessä.

Hollannilla on kenties hieman enemmän yksilötaitoa, mutta Ruotsi nojaa tyypillisen vahvaan kollektiiviin. Hollanti ansaitsee avauskierroksella marginaalisen 38 prosentin suosikkiaseman. Vakiossa Hollannin kannatus on kohoamassa todennäköisyyttään korkeammaksi, joten edullisin pelivalinta nojaa Ruotsin menestykseen avausottelussa.

5 PKKU–FC Kiffen (2)

Kakkonen: PKKU jatkoi tuloksellisesti vahvoja otteitaan, kun vierasottelu LaPaa vastaan hoitui 2–1. PKKU on esiintynyt alkukaudesta odotettua paremmin, mutta se on napsinut tililleen myös peliesitysten valossa ansaitsemattomia pisteitä.

Hyvässä vireessä etenevä Kiffen esiintyi sekin vahvasti, kun kotiottelu Reipasta vastaan päättyi maalipaikkoihin nähden reilusti 1–0-voittoon. Pelillisesti ansaittu voitto sarjan kärkijoukkueesta kertoo Kiffenin tälle kaudelle parantuneesta suoritustasosta.

PKKU:n odotuksiin nähden kelvollisista otteista huolimatta on Kiffen joukkueista laadukkaampi. Ero perustasossa riittää tekemään Kiffenistä niukan 40 prosentin ennakkosuosikin jopa vieraskentällä. Vakiossa isännät on merkitty vastaavaan suosikkiasemaan, joten reilusti alipelattu Kiffen nostetaan riveihin varmaksi.

6 Reipas–KuPS Akatemia (1)

Kakkonen: Reippaan peliesitys jäi selvästi odotettua vaatimattomammaksi, kun se hävisi viime viikonloppuna Kiffenin vieraana maalipaikkoihin nähden ansaitusti 0–1. Viikolla pelatussa rästiottelussa Lahtelaiset palasivat tasolleen, kun PeKa kaatui peräti 5–0.

KuPS Akatemia kärsi viimeksi pelitapahtumiin nähden ansaitun 0–1-tappion kotikentällään KäPaa vastaan. Kuopiolaisten alkukauden otteet ovat olleet linjassa odotusten kanssa ja sarjasijoitus ohuesti putoamisviivan yläpuolella vastaa tarkasti peliesityksiä.

Reippaan palautumisaika jää viikkopelin jäljiltä lyhyeksi. Joukkueiden välinen tasoero on kuitenkin merkittävä ja Reipas ansaitsee kotikentällä rasituksesta huolimatta hieman yli 70 prosentin suosikkiaseman. Isännät ovat vakiossa niukasti ylipelattuja, mutta selkeän ennakkosuosikin varmistaminen ei tunnu tarpeelliselta.

7 KäPa–JIPPO (X2)

Kakkonen: KäPa haki sunnuntaina pelitapahtumiin nähden ansaitut kolme pistettä, kun se voitti vierasottelun KuPS Akatemiaa vastaan 1–0. Voitto oli samalla viides peräkkäinen, ja helsinkiläiset ovat vahvasti mukana A-lohkon kärkikahinoissa pelattuaan muita joukkueita vähemmän otteluita.

JIPPO jatkoi sekin kelpo esityksiään, kun kotiottelu PeKaa vastaan hoitui 1–0. Maalipaikkojen valossa JIPPO:n voitto olisi voinut olla maalin eroa selkeämpikin. JIPPO on ansaitusti lohkon piikkipaikalla, ja täksi kaudeksi Kakkoseen palannut joensuulaisryhmä on yltänyt pelillisesti korkeiden odotusten mukaiselle tasolle.

JIPPOa on syytä pitää isäntien hyvistä otteista huolimatta selkeästi laadukkaampana kokonaisuutena ja niukka 42 prosentin suosikkiasema on vieraskentälläkin perusteltu. Vakiossa kohde on tarkasti oikein pelattu ja runsas rastitus paikallaan.

8 EPS–TamU (1X)

Kakkonen: EPS kärsi viimeksi ansaitun 2–3-tappion Ilves-Kissojen vieraana. Kauden vahvasti aloittaneet EPS:n suoritustaso on kääntynyt laskuun, eikä se ole ansainnut peliesitystensä valossakaan juuri heikkoja tuloksiaan enempää.

TamU paranteli asemiaan lohkon piikkipaikalla, kun se haki 2–0-vierasvoiton sarjajumbo KaaPon kustannuksella. TamU on esiintynyt odotuksiin nähden laadukkaasti, mutta toteutuneissa tuloksissa on ilmaa todelliseen suoritustasoon nähden. Pienellä Pyynikin kentällä se on kuitenkin saanut useammat itseään laadukkaammatkin joukkueet ahtaalle.

Kelvollisia otteita kauden alkumetreillä esittänyt EPS on esiintynyt viime kierrokset vaisusti ja ero perustasossa on TamUn hyväksi selkeä. TamU ansaitsee vieraskentästä huolimatta lähes 50 prosentin suosikkiaseman. Vakiossa TamU on rajusti ylipelattu 65 prosentin kannatuksella. Pelivalinnaksi otetaan rohkea EPS:n venyminen pisteille, sillä TamU ei ole esiintynyt etenkään vieraissa niin hyvin kuin tulokset kertovat.

9 SalPa–MuSa (X2)

Kakkonen: Kolme edeltävää ottelua peräkkäin voittanut SalPa kärsi viimeksi vaiheikkaiden pelitapahtumien päätteeksi 2–3-tappion HJS:n vieraana. Kovin odotuksin kauteen lähteneen SalPan otteet eivät toistaiseksi ole aivan yltäneet odotusten mukaiselle tasolle, mutta se kuuluu silti kiistatta B-lohkon muista erottuvaan kärkikolmikkoon.

MuSa sai viiden ottelun mittaiseksi venyneen voitottoman jaksonsa päätökseen, kun se voitti maanantaina Klubi 04:än kotikentällä 3–1. MuSa hallitsi myös pelitapahtumia selkeään voittoon oikeuttavalla tavalla.

SalPa on rankingissa hieman MuSan edellä, mutta porilaisten otteiden on syytä odottaa kohentuvan kauden edetessä. Isännät lähtevät otteluun niukasta 45 prosentin suosikkiasemasta. Vakiossa SalPan kannatus on karannut jo selvästi päälle 60 pinnan, joten ylipelatun kotivoiton ohitus on selkeä pelivalinta tasaiseen otteluun.

10 VJS–I-Kissat (1)

Kakkonen: VJS joutui taipumaan sunnuntaina kelpo esityksestä huolimatta 1–2-tappioon GrIFK:n vieraana. Viime kauteen nähden vahvistuneen vantaalaisryhmän peliesityksetkin ovat olleet viime kautta laadukkaampia, mutta puolustuspään virheet ovat aiheuttaneet useissa otteluissa pistemenetyksiä hyvästä maalipaikkatuotannostaan huolimatta.

Ilves-Kissat palasi kahden voitottoman ottelun jälkeen voittokantaa, kun kotiottelu EPSiä vastaan hoitui 3–2. Ilves-Kissojen hyökkäys tuottaa laadukkaita maalipaikkoja ottelusta toiseen, mutta usein puolustuspelin kustannuksella. Eniten maaleja B-lohkossa mättänyt tamperelaisryhmä löytyy rankingista selvästi sarjasijoitustaan alempaa.

Kumpikin joukkue on esiintynyt alkukaudesta odotuksiin nähden kelvollisesti, ja joukkueet ovat pelivoimaltaan samaa kastia. Kotietu nostaa VJS:n noin 47 prosentin suosikkiasemaan. Vakiossa vierasjoukkue on merkattu niukkaan suosikkiasemaan, joten kotijoukkueen menestys tarjoaa kohteessa parhaan edun.

11 KajHa–Närpes Kraft (12)

Kakkonen: Haka teki viimeksi selvää jälkeä OTP:sta 4–1-voittoon päättyneessä kotiottelussaan. Voitto oli Hakalle vasta kauden toinen, kun edellisen kerran joukkue nappasi kolme pistettä kauden avauskierroksella. Hakalla on yksilötaitoa ja ratkaisukykyä hyökkäyskolmanneksella, mutta isoja haasteita kenttätasapainon kanssa.

Kraft kärsi viikonloppuna maalipaikkoihin nähden reilun 0–1-tappion kotikentällään VIFK:ta vastaan. Tappio oli sille vasta kauden ensimmäinen laatuaan. Kraft on vahvistunut viime kauteen nähden, mutta toteutuneet tulokset ovat yläkanttiin peliesityksiin nähden.

Haka on taitava ja nopea joukkue, kun taas Kraft on yksi sarjan fyysisimmistä joukkueista, jonka erikoistilanteet ovat vaarallisia. Haka on hieman Kraftia heikommin rankattu, mutta kotietu pitää sen kiinni noin 42 prosentin suosikkiasemassa. Vakiossa kotijoukkue on niukasti alipelattu, mutta ennakkoon runsasmaaliselta vaikuttava kohtaaminen on syytä rastittaa kummankin joukkueen voittojen kautta.

12 OLS–JS Hercules (2)

Kakkonen: OLS joutui taipumaan ennen juhannusta 2–3-tappioon Jyväskylässä Komeettojen vieraana, vaikka oli ottelussa varhain jopa kahden maalin johtoasemassa. OLS:n suoritustaso on vaihdellut alkukauden aikana, mutta sarjasijoitus kuudentena vastaa melko tarkasti sen peliesitysten tasoa.

Hercules romahti sekin Jyväskylän vierailullaan odotettua selkeämpään 0–4-tappioon lohkon kärkiottelussa JJK:ta vastaan. Omassa kastissaan lohkossa olevalle kärkijoukkueelle häviäminen ei ole häpeä, ja Hercules löytyykin rankingista selkeänä kakkosena.

Oulun paikallinen pelataan Castrenin tekonurmella, eikä kotietua luonnollisestikaan ole. Hercules on reilua luokkaa laadukkaampi kokonaisuus ja noin 47 prosentin suosikkiasema neutraalilla kentällä perustelu. Vakiossa OLS on merkattu marginaaliseksi suosikiksi, joten laadukkaampi Hercules kuuluu selvästi alipelattuna varmaksi.

13 FCV–RoPS (1)

Kakkonen: FCV tasasi viimeksi pisteet kotikentällä VIFK:ta vastaan maalipaikkoihin nähden reilusti 1–1. Isossa kuvassa FCV:n otteissa on nähty runsaasti hajontaa, mutta se on silti laadukkaampi joukkue mitä toteutuneet tuloksen antavat toistaiseksi ymmärtää.

RoPS nousi kotikentällä JJK:ta vastaan kahden maalin takaa 2–2-pistejakoon vain muutamaa minuuttia ennen varsinaisen peliajan loppua. Maalipaikkojen valossa se ei kuitenkaan tilille kertynyttä pistettä ansainnut. RoPS pelaa nuoreksi joukkueeksi taktisesti hyvin orientoitunutta futista, mutta taitotasossa ja kaksinkamppailu voimassa se jää usein jälkeen.

FCV on noin luokkaa korkeammin rankattu ja kauden ensimmäinen kotivoitto toteutuu noin 48 prosentin todennäköisyydellä. Vakiossa kymmenisen prosenttiyksikköä alipelattu FCV kuuluu kierroksen runkomerkkeihin.