Seinäjoella vuosia pelannut ukrainalainen lähtee yllättäen kotimaahansa: ”Osoittaakseni maanmiehilleni, että en ole peloissani”

Denys Oliinykin kausi SJK:ssa jää kesken.

Ukrainalainen jalkapalloilija Denys Oliinyk jättää Veikkausliigassa pelaavan Seinäjoen Pallokerhon kesken kauden, selviää seuran tiedotteesta. Hän lähtee takaisin kotimaahansa Ukrainaan ja jatkaa uraansa siellä.

35-vuotias Oliinyk on tiennyt jo pitkään, että hän haluaa päättää ammattilaisuransa kotimaassaan. Venäjän hyökkäys Ukrainaan vauhditti lopullista päätöstä.

– Erityisesti nyt tässä vaikeassa tilanteessa, jossa maani on, minulle on tärkeää lähteä nyt – osoittaakseni maanmiehilleni, että en ole peloissani. Haluan osoittaa tukea sekä esimerkkiä, ja auttaa niin paljon kuin mahdollista, Oliinyk kertoo tiedotteessa.

Pelaaja painottaa, ettei päätöksen tekeminen ollut helppoa. Hän kiittää seuraa kaikesta saamastaan tuesta ja siitä, että hänellä tarjottiin mahdollisuus lähteä takaisin Ukrainaan.

Denys Oliinyk jätti terveisensä SJK:n faneille videolla:

Oliinyk on pelannut SJK:n paidassa neljä vuotta ja on ehtinyt kiintyä seuraan kovasti. Myös hänen perheensä on viihtynyt Seinäjoella erinomaisesti.

– SJK on nyt sydämessäni. Tulen aina kannattamaan sitä, ja pitämään silmällä mitä seurassa tapahtuu. Toivon myös, että vielä jonain päivänä palaan takaisin.

– Perheeni, lapseni ja äitini jäävät Seinäjoelle siihen asti, kunnes palaan. He rakastavat Suomea ja lapseni rakastavat Seinäjokea, Oliinyk kertoo tilanteestaan.

SJK:n luottopelaajiin lukeutuvan Oliinykin lähtö kesken kauden on seinäjokelaisille suuri pettymys.

Seuran urheilupuolen tekninen johtaja Richard Dorman kuitenkin toteaa tiedotteessa, että SJK tukee Oliinykin ratkaisua.

– Denysin isänmaallisuus ja halu auttaa kotimaataan sodan keskellä, oli niin suuri, että koemme, että emme voi olla sen esteenä, Dorman toteaa tiedotteessa.

Denys Oliinyk poseerasi yhdessä lastensa kanssa maaliskuussa 2022.

Samalla hän kertoo seuran saavan Oliinykin uudelta seuralta varsin kelvollisen siirtosumman, joka voidaan investoida joukkueeseen lyhyellä ja pitkällä aikavälillä.

– Kun hän on poissa, me lupaamme pitää täällä huolta hänen äidistään ja lapsistaan SJK-perheen sisällä, Dorman vakuuttaa tiedotteessa.

SJK on aloittanut kauden vaisusti ja on yhdeksäntenä.

Kesäkuussa 35 vuotta täyttänyt Oliinyk on pelannut tällä kaudella kymmenessä liigaottelussa ja tehnyt kaksi maalia. Viiden kauden aikana hänelle on kertynyt 94 liigaottelua, joissa hyökkääjä on tehnyt 23 maalia.