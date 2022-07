Maiju Ruotsalainen paljasti rajuja asioita Anna Signeulin käytöksestä – päävalmentajalta napakka vastaus Helmarien raskauskohuun

Maiju Ruotsalainen jätti paikkansa Anna Signeulin valmennusryhmässä 2019. Signeulilta kysyttiin asiasta torstain mediatilaisuudessa.

Milton Keynes

Jalkapallon EM-kisoissa Yle Urheilun asiantuntijana toimivan Maiju Ruotsalaisen puheenvuoro kisojen ennakkolähetyksessä tiistai-iltana nosti kohun.

Lähetyksessä Ruotsalainen paljasti, että jätti tehtävänsä maajoukkueen apuvalmentajana, koska hänen äitiyteensä suhtauduttiin huonosti.

Ruotsalainen sanoi lähetyksessä kuulleensa palautteen, ”ettei hänestä tulisi äitinä sellaista valmentajaa, joka hänestä olisi voinut tulla ilman lapsia”. Ruotsalainen vahvistaa IS:lle, että kylmät sanat sanoi päävalmentaja Anna Signeul.

Ruotsalainen oli mukana maajoukkuevalmennuksessa syksystä 2017 syksyyn 2019. Ruotsalaisen mukaan hänen äitiytensä ei tullut Signeulille yllätyksenä.

– Anna Signeul oli tietoinen raskaudestani hyvin varhaisessa vaiheessa ja suhtautui siihen epäasiallisesti, Ruotsalainen sanoo.

– Hänen kanssaan käymissäni keskusteluissa äitiyteen suhtauduttiin niin, että se olisi negatiivinen asia.

Ruotsalainen vastasi Ylen lähetyksessä, olevansa samaa mieltä siitä, ettei hänestä äitinä tullut sellaista valmentajaa, kuin olisi voinut tulla. Ruotsalainen uskoo, että hänestä tuli vieläkin parempi.

– Vanhemmuus on tuonut elämääni balanssia. Jalkapallovalmentajan on helppo heittäytyä työhön vähän liiankin innokkaasti, ja seurauksena voi olla työuupumusta. Pieni ihminen on tuonut elämääni tasapainoa, joka antaa myös energiaa valmentajan työhön, Ruotsalainen taustoittaa.

– Sen lisäksi minulle on tullut syvyyttä elämään ja olen ymmärtänyt, että vaikka kuinka hienoa jalkapallo onkin, se on vain jalkapalloa.

Ruotsalainen ei koe, että hänen toimintansa maajoukkuevalmentajana olisi äitiyden jälkeen muuttunut niin, että välit Signeuliin olisivat sen takia tulehtuneet. Saati siten, että minkäänlaiseen epäasialliseen käytökseen olisi ollut syytä.

– Minulle oli hyvin tärkeää, etteivät äitiys ja valmentaminen sulje toisiaan pois. Työskentelyni ei muuttunut äidiksi tulemisen myötä. Jouduin jättämään yhden harjoitusleirin väliin, koska synnytin, ja yhdellä maajoukkuereissulla jouduin sairaalaan terveydellisistä syistä, Ruotsalainen taustoittaa.

Maiju Ruotsalainen (vas.) ja Anna Signeul puivat Suomen pelaamista lehdistötilaisuudessa 2017.

Palloliiton pääsihteeri Marco Casagrande kommentoi keskiviikkona IS:lle, että Ruotsalaisen ja Signeulin välistä asiaa selvitettiin perusteellisesti vuodenvaihteessa 2019–2020.

– Maiju lähestyi meitä asiassa, ja otimme hänen näkemyksensä vakavasti. Selvitimme asiaa johdon ja henkilöstöpäällikön voimin ja kuulimme osapuolia, Casagrande sanoi ja lisäsi, ettei äitiys ole urakehityksen este Palloliitossa.

Ruotsalaisen mukaan hänelle tarjottiin tuolloin jatkosopimusta, jota hän ei halunnut ottaa vastaan.

– Kerroin johdolle vielä kertaalleen syyt, miksi en halua jatkaa. Tämä äitiysasia oli yksi niistä syistä, Ruotsalainen sanoo.

Casagrande kertoi, että Palloliitto kannustaa äitiyteen ja vanhemmuuteen ja haluaa olla asiassa esikuva. Ruotsalainen kokee, etteivät teot ja puheet ole linjassa.

– En koe saaneeni tukea vanhemmuuteen, koska epäasiallisen toiminnan annettiin kohdallani jatkua.

Palloliiton verkkosivujen mukaan sen arvoja ovat iloisuus, luotettavuus, menestys ja yhteisöllisyys. Ylen lähetyksessä Ruotsalainen ilmaisi yhden nousseen ylitse muiden.

– Jos arvot on ne, että tulosta on tullut ja Suomi on nyt kisoissa, niin fokus pelaajiin. Heille minulla on täysi tuki, hän sanoi Ylellä.

Maajoukkuetoiminnassa hän koki, etteivät hänen ja Helmarien johdon arvot kohdanneet.

– Toivon, että kun arvot kirjataan paperille, niiden mukaan uskalletaan myös toimia.

Tärkeä asia tuli esille juuri ennen Helmarien h-hetkeä. EM-kisa-avaus Espanjaa vastaan pelataan Milton Keynesissä perjantaina kello 19.

– Päätin, että jos minulta joskus kysytään, miksi en ottanut Palloliitossa jatkosopimusta vastaan, niin tämä äitiyteen liittyvä asia on sellainen, että aion siihen myös rehellisesti vastata. Harmittaa, että kysymys tuli nyt, koska tämä on pelaajien hetki, Ruotsalainen sanoo.

Torstaina Espanja-ottelua edeltävässä lehdistötilaisuudessa Signeul kieltäytyi vastaamasta kysymykseen Ruotsalaisen äitiydestä. Rauhallisesti esiintynyt Signeul vaikutti tiedostavan tilanteen ja tehneen päätöksensä jo hyvissä ajoin ennen tilaisuutta.

– Pääsihteeri Marco Casagrande kommentoi tätä asiaa ja keskustelua eilen. En kommentoi mitenkään jatkokysymyksiin. Esittäkää jatkokysymykset hänelle, Signeul sanoi.

– Me haluamme nyt keskittyä tähän hienoon mahdollisuuteen nostaa naisten jalkapalloa ja suomalaista jalkapalloa esille, hän jatkoi.