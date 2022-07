Liverpool hankki suomalaistähden – Sami Hyypiältä lämmin videotervehdys

Emma Koiviston ura jatkuu Liverpoolin legendaarisessa punaisessa paidassa.

Emma Koivisto on Helmarien luottopelaaja.

Suomen naisten jalkapallomaajoukkueen luottopelaaja Emma Koivisto siirtyy Liverpooliin. Punapaidat julkistivat suomalaisen sopimuksen keskiviikkona.

Liverpoolin Twitter-tilillä julkaistulla videolla seuralegenda Sami Hyypiä toivotti Koiviston tervetulleeksi. Hyypiä pelasi vuosina 1999–2009 Liverpoolissa 318 peliä.

– Moi, Emma! Tervetuloa maailman parhaaseen seuraan. Olen iloinen, että sinulla on mahdollisuus pukea punainen paita yllesi ja pelata maailman parhaan yleisön edessä. Tiedän, että et ole seuran ensimmäinen suomalaispelaaja mutta ensimmäinen naisten joukkueessa. Onnittelut! Hyypiä sanoi ja jatkoi:

– Odotan näkeväni sinut kentällä, you'll never walk alone, Hyypiä tapaili seurahymniä ja slogania.

Liverpool nousi viime kauden päätteeksi Englannin pääsarjaan Superliigaan. Koivisto, 27, on seuran kesän ensimmäinen hankinta.

Koivisto on pelannut Englannin Superliigaa Brightonissa puolentoista kauden ajan. Koivisto nousi Brightonissa joukkueensa avainpelaajaksi ja sinetöi paikkansa avauskokoonpanossa päättyneellä kaudella.

Suomen lisäksi Koivisto on urallaan pelannut Yhdysvalloissa ja Ruotsissa.

– On kunnia päästä pelaamaan Liverpoolissa. Minä ja veljeni olimme lapsina isoja Liverpoolin faneja Sami Hyypiän takia. Kaikki tuntevat Liverpoolin ja se tuntuu kuin perheeltä. Olen todella innoissani, Koivisto sanoi Liverpoolin haastattelussa.

Suomen maajoukkueessa Koiviston pelipaikka on vasen laitapuolustaja, mutta hän pystyy pelaamaan myös laitalinkkinä tai oikeana laitapakkina. Viime kaudella laituriksi Brightonissa profiloituneelle Koivistolle saattaa olla taas tiedossa pelipaikan vaihdos.

– Emma on todella monipuolinen pelaaja ja on pelannut eri paikkoja Brightonissa. Vasemmalla tai oikealla, me näemme hänet wingbackina, Liverpoolin valmentaja Matt Beard sanoi seuran tiedotteessa.

– Hän on hyvä puolustamaan 1vs1-tilanteita, todella atleettinen, nopea ja teknisesti hyvä pallon kanssa. Hänen hyökkäysominaisuutensa sopivat täydellisesti pelityyliimme, Beard jatkoi.