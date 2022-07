Vakio: Jatkaako Vepsu maalien paukuttelua? Ruotsi hakee yllätystä EM-avauksessaan

Naisten EM-kisat tuovat oman mausteensa viikon vakioriviin.

1 HIFK–FC Haka (X2)

Veikkausliiga: HIFK päätti edellisen kierroksen vasta maanantaina, mutta taskussa on itseluottamusta nostattava 1–0-vierasvoitto Ilveksestä juhannusta edeltävältä kierrokselta. Haka sai huilata viikonloppuna peleissä urakoituaan 2–3-tappiosta huolimatta hyvin Suomen cupissa KuPSia vastaan. Ero perustasossa puhuu Hakan puolesta ja se ansaitsee vieraskentälläkin lähes kerran kahdesta toteutuvan suosikkiaseman.

2 VPS–IFK Mariehamn (1)

Veikkausliiga: VPS palasi voittokantaan tyylillä, kun se voitti vierasottelun AC Oulua vastaan peräti 6–0. IFK Mariehamn jatkoi sekin hyviä otteitaan ja taisteli pahoista puolustuspään poissaoloista huolimatta maalipaikkojen valossa ansaitun 1–1-tasapelin Hongan vieraana. VPS on kiistatta joukkueista laadukkaampi ja ansaitsee kotikentällä noin 55 prosentin suosikkiaseman.

3 Portugali N–Sveitsi N (X2)

Naisten EM: Portugali on ennakkoon selkeästi heikoin ryhmä muutoin tasaväkisessä C-lohkossa. Sveitsillä on kelpo saumat edetä pudotuspeleihin alkulohkosta, mutta isossa kuvassa sekin on suuri altavastaaja kisojen kärkijoukkueisiin nähden. Avauskierroksella peli voi olla varovaisempaa, mutta Sveitsi ansaitsee silti selkeän 55 prosentin suosikkiaseman.

4 Hollanti N–Ruotsi N (1X)

Naisten EM: Hollanti kuuluu kisojen ennakkosuosikkeihin, ja laadun sai todeta myös Helmarit, joka hävisi kenraaliharjoituksen Hollannissa 0–2. Ruotsiakaan ei kannata jättää ulos mahdollisten yllättäjien joukosta. Hollannilla on kenties enemmän yksilötaitoa, mutta Ruotsi nojaa tyypillisen vahvaan kollektiiviin. Hollanti ansaitsee avauskierroksella niukan suosikkiaseman.

5 PKKU–FC Kiffen (X2)

Kakkonen: PKKU jatkoi tuloksellisesti vahvoja otteitaan, kun vierasottelu LaPaa vastaan hoitui 2–1. Hyvässä vireessä etenevä Kiffen esiintyi sekin vahvasti, kun kotiottelu Reipasta vastaan päättyi maalipaikkoihin nähden reilusti 1–0-voittoon. Kiffen on joukkueista laadukkaampi ja ansaitsee marginaalisen suosikkiaseman jopa vieraskentällä.

6 Reipas–KuPS Akatemia (1)

Kakkonen: Reippaan peliesitys jäi selvästi odotettua vaatimattomammaksi, kun se hävisi viimeksi Kiffenin vieraana maalipaikkoihin nähden ansaitusti 0–1. KuPS Akatemia kärsi sekin pelitapahtumiin nähden ansaitun 0–1-tappion kotikentällään KäPaa vastaan. Ero perustasossa on Reippaan eduksi selkeä ja noin 70 prosentin suosikkiasema kotikentällä perusteltu.

7 KäPa–JIPPO (2)

Kakkonen: KäPa haki sunnuntaina pelitapahtumiin nähden ansaitut kolme pistettä, kun se voitti vierasottelun KuPS Akatemiaa vastaan 1–0. Voitto oli samalla viides peräkkäinen. JIPPO jatkoi sekin kelpo esityksiään, kun kotiottelu PeKaa vastaan hoitui niin ikää 1–0. JIPPO:a on syytä pitää isäntien hyvistä otteista huolimatta selkeästi laadukkaampana kokonaisuutena ja niukka suosikkiasema on vieraskentälläkin perusteltu.

8 EPS–TamU (2)

Kakkonen: EPS kärsi viimeksi ansaitun 2–3-tappion Ilves-Kissojen vieraana. TamU paranteli asemiaan lohkon piikkipaikalla, kun se haki 2–0-vierasvoiton KaaPon kustannuksella. Kelvollisia otteita kauden alkumetreillä esittänyt EPS on esiintynyt viime kierrokset vaisusti ja ero perustasossa on TamUn hyväksi selkeä. TamU ansaitsee vieraskentästä huolimatta lähes 50 prosentin suosikkiaseman.

9 SalPa–MuSa (1)

Kakkonen: Kolme edeltävää ottelua peräkkäin voittanut SalPa kärsi viimeksi vaiheikkaiden pelitapahtumien päätteeksi 2–3-tappion HJS:n vieraana. MuSa pelasi edeltävän kierroksen ottelunsa vasta maanantaina, mutta on rämpinyt ilman voittoa jo viiden kierroksen ajan. SalPa on rankingissa selvästi porilaisia edellä ja kerran kahdesta toteutuva suosikkiasema kotikentällä perusteltu.

10 VJS–I-Kissat (12)

Kakkonen: VJS joutui taipumaan sunnuntaina maalipaikkoihin nähden ansaittuun 1–2-tappioon GrIFK:n vieraana. Ilves-Kissat palasi voittokantaan voitettuaan kotikentällään EPS:n 3–2. Kumpikin joukkue on esiintynyt alkukaudesta odotuksiin nähden kelvollisesti ja joukkueet ovat pelivoimaltaan samaa kastia, vaikka Ilves-Kissat on tuloksellisesti edellä. Kotietu nostaa VJS:n noin 45 prosentin suosikkiasemaan.

11 KajHa–Närpes Kraft (12)

Kakkonen: Haka teki viimeksi selvää jälkeä OTP:sta 4–1-voittoon päättyneessä kotiottelussaan. Kraft kärsi viikonloppuna maalipaikkoihin nähden reilun 0–1-tappion kotikentällään VIFK:ta vastaan. Haka on hieman Kraftia heikommin rankattu, mutta kotietu pitää sen kiinni noin 43 prosentin suosikkiasemassa.

12 OLS–JS Hercules (2)

Kakkonen: OLS joutui taipumaan ennen juhannusta 2–3-tappioon Jyväskylässä Komeettojen vieraana, vaikka oli ottelussa varhain jopa kahden maalin johtoasemassa. Hercules romahti sekin Jyväskylän vierailullaan odotettua selkeämpään 0–4-tappioon lohkon kärkiottelussa JJK:ta vastaan. Laadukkaampi Hercules lähtee Oulun paikallisotteluun selkeänä ennakkosuosikkina.

13 FCV–RoPS (1)

Kakkonen: FCV tasasi viimeksi pisteet kotikentällä VIFK:ta vastaan maalipaikkoihin nähden reilusti 1–1. RoPS nousi kotikentällä JJK:ta vastaan kahden maalin takaa 2–2-pistejakoon vain muutamaa minuuttia ennen varsinaisen peliajan loppua. FCV on noin luokkaa korkeammin rankattu ja isännät ansaitsevat kotikentällään noin 52 prosentin suosikkiaseman.