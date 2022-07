Suomen naisten maajoukkue jahtaa Euroopan mestaruutta kivikovassa B-lohkossa. Haaste on ankara.

Kansainvälisessä urheilumediassa ei uskota Suomen menestysmahdollisuuksiin tällä viikolla käynnistyvissä jalkapallon EM-kisoissa.

Helmarit aloittaa kisaurakkansa perjantaina Espanjaa vastaan. Muista kivenkovista vastustajistaan Suomi kohtaa Tanskan ensi viikon tiistaina ja Saksan lauantaina.

Anna Signeulin valmentama Suomi pelaa kaikki alkulohko-ottelunsa Milton Keynesissä Englannissa.

Suomi eteni kisoihin voittamalla oman karsintalohkonsa. Se päästi vain kaksi maalia kahdeksassa mittelössä.

Useat mediat kuvailevat ennakkoarvioissaan Suomen B-lohkoa kuolemanlohkoksi, eikä suotta.

The Athletic muistuttaa, että Saksa on turnauksen kahdeksankertainen voittaja, Tanska viiden vuoden takainen finalisti ja Espanja yksi tämän kesän isoimmista ennakkosuosikeista.

– Samaan aikaan Suomi voi vain toivoa, ettei siitä tule lohkon nyrkkeilysäkki, toimittaja Jessy Parker Humphreys kirjoittaa.

Hänen mielestään on kovin epätodennäköistä, että Suomi kampeaisi itsensä puolivälieriin. Artikkelissa nostetaan esiin myös Helmarien heikko vire: se on voittanut vain yhden yhdeksästä edellisestä ottelustaan.

– 1–5-tappio Japanille osoitti sen, että Saksa, Espanja ja Tanska saattavat runnoa Suomea rumin lukemin.

Tinja-Riikka Korpela on Suomen kapteeni.

Myös Mirrorin arvio on koruton.

– Suomi on kelvollinen joukkue, mutta heidän on vaikeaa nähdä pääsevän lohkosta jatkoon. Odotettavissa on, että Suomi sijoittuu lohkonsa viimeiseksi, lehti kirjoittaa.

Guardian luonnehtii Saksaa ”nuorten lupausten ja kokeneiden laatupelaajien kiehtovaksi sekoitukseksi”. Espanja on Guardianin mukaan koko turnauksen musta hevonen ja Tanskakin ”vakavasti otettava”.

Helmarit ei saa yhtä rohkaisevaa arviota.

– Suomi luottaa altavastaajan statukseensa ja yrittää shokeerata muita kokeneen valmentajansa Signeulin johdolla, Guardian ennakoi.

Daily Mailin mielestä Suomen sauma voittaa Euroopan mestaruus on asteikon alhaisin 1/5. Muista B-lohkon joukkueista Tanska saa kolmosen, Saksa nelosen ja Espanja peräti 5/5.

Jalkapallon tilastopalvelun Optan mukaan todennäköisyys Suomen EM-kullalle on turnauksen toiseksi pienin: vaivaiset 0,2 prosenttia. Myös Portugalin voiton todennäköisyydeksi on laskettu 0,2. Pohjois-Irlanti on hännänhuippu 0,1 prosentin mestaruustodennäköisyydellään.

Optan mukaan turnauksen isoimmat voittajasuosikit ovat emäntäjoukkue Englanti sekä Ranska.

The Analystin supertietokoneen laskelmien perusteella Suomi etenee lohkostaan jatkoon 14 prosentin todennäköisyydellä.

Suomi on mukana naisten EM-kisoissa nyt neljättä kertaa. Se on yltänyt parhaimmillaan jaetulle kolmannelle sijalle, Englannissa 2005.

Suomi on tuoreimmassa Fifa-rankingissa sijalla 29.