Suomalaisen Linan, 41, tehtävänä on olla EM-kisoissa mahdollisimman näkymätön – tästä syystä hänet voidaan nähdä jopa finaalissa

Määrätietoinen työ on tehnyt suomalaistuomarista maanosan huipun.

Keskiviikkona alkavassa jalkapallon naisten EM-lopputurnauksessa nähdään Suomen maajoukkueen ohella muutakin suomalaisosaamista, sillä Lina Lehtovaara on yksi kisojen kahdestatoista erotuomarista.

Hänelle aikuisten arvoturnaus on ensimmäinen päätuomarina, ja kautta aikain Lehtovaara on vasta seitsemäs suomalainen päätuomari aikuisten EM- tai MM-kisoissa.

Lehtovaara, 41, on maanosan kärkituomareita, ja tunnustusta tuli jo toukokuussa, kun hän pääsi naisten Mestarien liigan finaalin erotuomariksi. Matka huipulle sai alkunsa 17-vuotiaana, ilman sen kummempaa suunnittelua.

– Istuimme ruokapöydässä perheen kanssa, ja pikkuveljeni ilmoitti lähtevänsä erotuomarikurssille. Minä päätin heti, että tulen myös. Se olisi kiva tapa saada taskurahaa, 20 markkaa pelistä, Lehtovaara muistelee hymyssä suin päätöstä kokkolalaisessa perheessä vuonna 1998.

Pikkuveli Gustav Långbackalta tuomarointi jäi lyhyeen, sillä isosiskon mukaan Gustav "pärjäsi minua paremmin pelaajana". Gustav pelasikin lopulta miesten liigassa maalivahtina kaikkiaan 38 ottelua IFK Mariehamnissa, joten keskittyminen pelaamiseen taisi olla oikeaan osunut päätös.

Pettymys olisi ollut todella suuri, jos näihin EM-kisoihin ei olisi ollut nimeä erotuomarilistassa, sanoo Lina Lehtovaara.

Lina puolestaan huomasi, kuinka tuomarointi ja siinä kehittyminen viehätti. Kova työ tuotti hedelmää, ja vuonna 2009 Lina Lehtovaara nimettiin kansainväliseksi erotuomariksi.

– Siitä lähtien työ oli vieläkin määrätietoisempaa. Vuoden 2017 naisten EM-turnauksessa olin neljäs erotuomari. Ja jos näihin kisoihin ei olisi nimeä ollut erotuomarilistassa, pettymys olisi ollut todella suuri. Sen voi suoraan sanoa, Lehtovaara kuvaa.

– Mestarien liigan finaalipaikka oli ehkä suurempi yllätys itselle, mutta ei mikään jymy-sellainen. Osasin odottaa, että oli mahdollista että finaali voitaisiin minulle suoda.

Nyt edessä on siis EM-turnaus, johon kisatuomareita on perehdytetty valmistavalla leirillä ja muun muassa ohjeella "pitää itsensä ehjänä, niin kroppa kuin mielikin".

– Kisat ovat pitkä ja vaativa rupeama, henkisestikin. Omat matsit varmistuu 2–3 päivää ennen ottelua, joten odottamista on luvassa. Ja pientä jännitystä tuntee, jokainen meistä haluaa finaalin. En kuitenkaan sanoisi, että paineita sen suhteen on, Lehtovaara miettii.

Mestarien liigan ja EM:n jälkeen Lehtovaaran hieno kesä huipentuu Costa Ricassa elokuussa pelattaviin alle 20-vuotiaiden MM-kisoihin.

– Olen tuominnut 40 maassa, joten avartavaa on ollut. Tässä on etuoikeutetussa asemassa, Lehtovaara iloitsee erotuomarityön "eduista".

Lehtovaara kuvaa, kuinka tuomariryhmäkin lähtee otteluihin voittamaan. Itsensä.

– Peli on aina haaste, ja se kiehtoo. Joukkueena lähdetään peliin, ja tavoitteena on olla se paras joukkue kentällä, Lehtovaara toteaa hymyillen.

Lehtovaara (neljäs oikealta) erotuomariryhmän kanssa Mestarien liigan finaalin jälkeen.

Neljännesvuosisataan tuomarina mahtuu muun muassa naisten jalkapallon suuri kehitys, etenkin aivan viime vuosina.

– Sitä ei kentällä välttämättä niin huomaa, mutta kun vertaa vaikka edellisiin EM-kisoihin 2017, niin kyllä taitotaso, tekniikka, pelinluku, taktinen puoli ja pelin nopeus ovat kaikki menneet eteenpäin.

Myös naisjalkapallon arvostus on harpponut eteenpäin. Työtä toki vielä riittää.

– Kyllä siinä on nähty merkittävä muutos parempaan. Naisten jalkapallo on ammattimaistunut ja esimerkiksi palkat maajoukkueissa ovat kehittyneet. Varmasti tekemistä on vielä monissa maissa, mutta töitä tehdään kaikkialla. Miesten jalkapalloon verrattuna ero rahoissa on tietysti iso, mutta on ollut hienoa nähdä panostusta naisjalkapalloon ja sen kehitystä, Lehtovaara päättää.