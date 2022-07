Vakio: Karkaako KuPS HJK:lta Veikkausliigassa? Honka iskee lusikkaansa mestaruussoppaan

FC Lahti hakee revanssia Interistä uuden päävalmentajan johdolla.

1 FC Honka–IFK Mariehamn (1X)

Veikkausliiga: Honka jatkoi voittojen tiellä, kun vierasottelu hyvävireistä VPS:aa vastaan päättyi 1–0-voittoon. Edeltävän kierroksen 2–0-kotivoitto KuPSin kustannuksella sekä kärkikaksikon pistemenetykset ovat nostaneet Hongan varkain mukaan jopa mestaruustaistoon. Hongan puolustuslinja on kärsinyt viime kierroksilla poissaoloista, ja Ville Kosken sekä Henri Aallon pelikunnot ovat kysymysmerkkejä lauantain ottelun alla.

IFK Mariehamn esiintyi odotuksiin nähden hyvin, vaikkakin 2–1-kotivoitto HJK:sta oli hieman yläkanttiin pelitapahtumiin nähden. Isossa kuvassa saarelaiset ovat kuitenkin keränneet peliesityksiensä oikeuttamaa määrää vähemmän pisteitä. Myös IFK kärsii puolustuspään poissaoloista, kun sivussa ovat pelikieltoja kärsivät Jean-Christophe Coubronne sekä Jiri Nissinen. Ennestään sivussa ovat Timi Lahti sekä koko loppukauden sivussa oleva Mikko Sumusalo.

Ero perustasossa puhuu Hongan puolesta, ja se lähtee otteluun kotikentällään selkeänä 65 prosentin ennakkosuosikkina. Isäntien kannatus on vakiossa todennäköisyyttään korkeammalla ja vaihtomerkki asetetaan tasapelille rivin mahdollista arvoa nostamaan.

2 HJK–KuPS (1X)

Veikkausliiga: HJK kärsi jo toisen peräkkäisen tappion, kun vierasottelu IFK Mariehamnia vastaan päätyi 1–2-tappioon. Kuten edeltävä tappio Oulua vastaan, ei tämäkään ollut maalipaikkojen valossa ansaittu. Viikolla HJK:n kohtaloksi koitui myös putoaminen Suomen cupista, kun Inter eteni jatkoon rangaistuspotkujen jälkeen 1–0.

KuPS palasi voittokantaan, kun kotiottelu Oulua vastaan hoitui ansaitusti 2–1. Myös KuPS oli vaikeuksissa Suomen cupissa Hakan vieraana, mutta eteni lopulta neljän parhaan joukkoon rangaistuspotkujen päätteeksi 3–2.

Ottelun panokset ovat tapissa ja paineet eritoten pisteitä enemmän menettäneellä HJK:lla. Isäntien rasitteena on runsaampi määrä loukkaantumisia, mutta kotietu ja niukka ero perustasossa pitävät HJK:n noin 42 prosentin ennakkosuosikkina. Vakiossa kotijoukkueen kannatus on jäämässä todennäköisyyttään maltillisemmaksi, mutta tasaisen ja vähämaalisen ottelun kuvaan sopiva tasapeli on syytä mahduttaa mukaan riveihin.

3 AC Oulu–VPS (2)

Veikkausliiga: AC Oulu joutui taipumaan viimeksi KuPSin vieraana maalipaikkoihin nähden ansaittuun 1–2-tappioon. Oulun liikkeet siirtomarkkinoilla ovat olleet yllättävän väkeviä. Se vahvisti rivejään SJK:ta edustaneella Cristhian Valencialla sekä ulkomailta palaavalla Rasmus Karjalaisella. Vahvistukset ovat kuitenkin edustuskelpoisia vasta siirtoikkunan auettua, ja lauantain kotiottelusta sivussa ovat sekä Rafinha että Magnus Breitenmoser.

VPS kärsi viimeksi kotona 0–1-tappion Honkaa vastaan, vaikka esiintyikin jälleen odotuksiin nähden kelvollisesti. Jussi Nuorelan luotsaama vaasalaisryhmä on ylittänyt toistaiseksi odotukset ja joukkueen suoritustaso on ollut nousujohteinen läpi alkukauden.

Kummankin otteet ovat toistaiseksi ylittäneet odotukset, mutta Oulu on ollut joukkueista selvästi onnekkaampi. VPS on heikommasta sarjasijoituksestaan huolimatta laadukkaampi kokonaisuus ja noin 45 prosentin vierassuosikkiasema perusteltu. Vakiokansa on merkannut isännät yli 50 pinnan kannatukseen, joten rajusti alipelattu VPS kuuluu kierroksen kantaviin peli-ideoihin.

4 FC Lahti–FC Inter (2)

Veikkausliiga: Lahti romahti ennen juhannusta Interin vieraana 1–5-tappioon. Ottelun haastavista lähtökohdista huolimatta ruma tappio tiesi päävalmentaja Ilir Zenelin potkuja. Korvaajaksi nimitettiin välittömästi viime kaudella RoPSia menestyksekkäästi Ykkösessä luotsannut Mikko Mannila. Uusi valmennusryhmä sai projektilleen kelpo startin, kun Lahti eteni Suomen cupissa neljän parhaan joukkoon voittamalla JäPSin 2–1.

Inter ei voi enää turvautua Benjamin Källmanin laatuun, kun viikolla pelattu Suomen cupin ottelu HJK:ta vastaan jäi toistaiseksi kärkimiehen viimeiseksi turkulaisten riveissä. Interin täytyy mukautua Källmanin lähtöön pelitavallisesti ja etsiä korvaajia siirtomarkkinoilta, mutta lähtökohtaisesti menetys on merkittävä.

Ottelu on Lahdelle ja sen uudelle valmennustiimille välitön kasvojen pesun paikka. Lahti kärsii puolustuspään loukkaantumisista sekä pelikielloista. Inter ansaitsee vieraskentälläkin melko selkeän 55 prosentin suosikkiaseman. Vakiossa kohteen peliprosentit ovat linjassa todennäköisyysarvion kanssa ja oikein pelattu ennakkosuosikki merkitään varmaksi.

5 SJK Akatemia–Jaro (2)

Ykkönen: SJK Akatemian peliesitys jäi jälkeen odotuksista, kun se tasasi pisteet kotikentällään PEPOa vastaan 2–2. Alkukauden parhaimmistoon kuuluneen Akatemian otteissa on nähty viimeisten viikkojen aikana taantumista, mutta suoritustason pieni ailahtelu sopii nuoren joukkueen profiiliin.

Jaro pääsi viimein voiton makuun, kun vierasottelu Piffeniä vastaan hoitui pelitapahtumiin nähden ansaitusti 2–0. Voitosta sarjan heikointa joukkuetta vastaan ei kuitenkaan ole syytä liikaa innostua, sillä Jaron alkukausi on sujunut etenkin tuloksellisesti rajusti alakanttiin.

SJK:n suoritustasossa on nähty viimeisten kierrosten aikana pieni notkahdus. Jaro taas ei ole vieläkään saanut ulosmitattua täysin laadukkaan pelaajistonsa potentiaalia. Ero perustasossa pitää Jaron niukkana 44 prosentin suosikkina vieraskentälläkin. Vakion peliprosentit ovat tässä kohteessa pahasti pielessä, sillä isännät on merkattu 50 prosentin suosikkiasemaan! Näin rajusti alipelattu Jaro kuuluu kierroksen ehdottomiin runkomerkkeihin.

6 PIF–PK-35 (2)

Ykkönen: PIF kärsi ennen juhannusta 0–2-tappion kotikentällään Jaroa vastaan, eikä sen peliesitys juuri parempaan oikeuttanut. Tehtävää vaikeutti merkittävästi puolustuslinjan johtajan Tomas Hradeckyn pelikielto, joka jatkuu myös lauantain kotiottelussa. Jaroa vastaan loukkaantuneen Akim Sairisen pelikunto on myös kysymysmerkki, ja kummankin avaavan keskuspuolustajan puuttuminen olisi iso menetys.

PK-35 kärsi viime kierroksella ruman 0–4-tappion KTP:n vieraana, vaikka maalipaikkojen valossa ottelu oli täysin tasaväkinen mittelö. Viikolla Pallokerho taisteli hienosti Suomen cupissa, mutta joutui taipumaan kotikentällään HIFK:ta vastaan rangaistuspotkujen jälkeen 2–3-tappioon.

Piffenin puolustuspään poissaolot heikentävät jo ennestään haavoittuvaisen kotijoukkueen puolustuslinjaa. Cup-peli rasittaa vieraita, mutta tasoero on PK:n eduksi selkeä ja noin kerran kahdesta toteutuva suosikkiasema kaikki tekijät huomioiden perusteltu. Vakiossa kohteen pelijakauma vastaa todennäköisyyksiä ja PK nostetaan oikein pelattuna suosikkina varmaksi.

7 PEPO–EIF (1X)

Ykkönen: PEPO pelasi viimeksi yhden kauden parhaimmista otteluistaan ja tasasi ennen juhannusta pisteet SJK Akatemian vieraana 2–2. Täyden pistesaaliin menetys lisäajalla oli toki pettymys, mutta pelillisesti PEPO voi varmasti olla tyytyväinen esitykseensä.

EIFin peliesitys jäi jälkeen ennakko-odotuksista, kun se tasasi viime kierroksella pisteet KPV:n vieraana 1–1. Myös isossa kuvassa EIFin otteet ovat olleet hieman odotuksia vaatimattomampia, vaikkakin tuloksellisesti tammisaarelaisten kausi on sujunut kelvollisesti.

Joukkueiden välinen tasoero on pienempi kuin sarjataulukko antaa ymmärtää, mutta vieraiden hieman useammin kuin kerran kahdesta toteutuva suosikkiasema on silti perusteltu. Vakion pelijakauma on kallistumassa liiaksi EIFin suuntaan, joten kotijoukkueen menestyksestä Kimpisellä on muodostumassa kohteen kantava peli-idea.

8 Atlantis–PPJ (X2)

Kakkonen: Atlantis palasi voittojen tielle tyylikkäästi, kun kotiottelu PKKU:ta vastaan hoitui 4–1. Atlantiksen peliesityksissä sekä avauskokoonpanossa on nähty alkukaudesta runsaasti vaihtuvuutta, mutta sitä on silti syytä pitää yhtenä lohkon kärkijoukkueista.

PPJ joutui taipumaan viime kierroksella 3–4-tappioon odotetun tasaisessa paikallisottelussa KäPaa vastaan. PPJ on sarjanousijan statuksestaan huolimatta osoittanut olevansa valmis Kakkosen vaatimustasoon ja esittänyt läpi alkukauden odotuksiin nähden kelpo otteita.

Ero perustasossa puhuu edelleen Atlantiksen puolesta, mutta näennäinen vierasjoukkue ei jää täysin vaille mahdollisuuksia. Paikallisotteluun Atlantis lähtee hieman yli 50 pinnan ennakkosuosikkina. Vakiossa Atlantis on merkattu päälle 60 prosentin kannatukseen, joten ohipeli kotijoukkueesta tarjoaa kohteen parhaan edun.

9 FC Futura–NJS (1)

Kakkonen: Sarjanousija Futura jäi viimeksi Reipasta vastaan vaille mahdollisuuksia 0–4-tappioon päättyneessä kotiottelussa. Isossa kuvassa Futura on kuitenkin esiintynyt kelvollisesti, eikä sarjapaikan säilyttämisen pitäisi olla näillä esityksillä ylitsepääsemätön tehtävä.

NJS puolestaan hävisi vastaavilla 0–4-lukemilla Joensuussa Jipon vieraana eikä pystynyt vastaamaan kärkijoukkueen asettamaan haasteeseen. Tappio oli toinen peräkkäinen, ja myös isossa kuvassa palokärkien alkukauden otteet ovat jääneet jälkeen viime kauden suoritustasosta.

Futura on noussut rankingissa jo NJS:n edelle ja ansaitsee kotikentällään kerran kahdesta toteutuvan suosikkiaseman. Vakiossa sekä muilla vedonlyöntimarkkinoilla Futuran kannatus on jäämässä aivan liian maltilliseksi ja kotivoitto tarjoaa vakiossa maistuvan ideavarman.

10 KaaPo–FC Jazz (2)

Kakkonen: KaaPon kone sakkaa pahasti. Ennen juhannusta se kärsi ruman 1–6-tappion Ilveksen reservien vieraana. Uuden valmennuksen tulikoe viikolla TamUa vastaan ei myöskään sujunut odotetusti, kun kotiottelu sarjakärkeä vastaan päättyi maalipaikkoihin nähden perustellusti 0–2-tappioon.

Jazz joutui taipumaan viimeksi SalPan vieraana maalipaikkoihin nähden ansaittuun 1–2-tappioon. Porilaisryhmä on jäänyt voitoitta neljässä viimeisimmässä ottelussaan. Jani Uotisen luotsaaman joukkueen peliesitysten tasossa ei kuitenkaan ole tapahtunut tuloksellisesti haastavamman jakson aikana suurempaa notkahdusta.

KaaPon heikot otteet ovat tulleet yllätyksenä, mutta tällä hetkellä suoritustaso on vaatimaton. Uusi valmennus ei ainakaan viikkopelin perusteella saanut aikaan välitöntä hengen nostatusta joukkueeseen. Tasaisesti suorittava Jazz ansaitsee selkeän 60 prosentin suosikkiaseman myös vieraskentällä ja oikein pelattu suosikki merkataan varmaksi myös vakiossa.

11 HJS–SalPa (12)

Kakkonen: HJS on petrannut otteitaan viimeisten viikkojen aikana. Ennen juhannusta se kaatoi kotikentällä sarjakärki Tampere Unitedin 2–1, mutta joutui viikolla pelatussa rästiottelussa taipumaan VJS:n vieraana 0–1-tappioon.

SalPa nappasi viikolla jo kolmannen peräkkäisen voittonsa, kun vieraspeli EPS:aa vastaan hoitui alkuvaikeuksien jälkeen 2–0. SalPa tiedotti jo muutama viikko takaperin purkaneessa Taye Taiwon sopimuksen yhteisymmärryksessä pelaajan kanssa, mutta viime viikkoina sivussa on ollut myös niin ikää avainpelaajiin alkukaudesta lukeutunut Jami Siirtola, jonka pelikunto on edelleen kysymysmerkki.

Kummankin joukkueen palautumisaika jää keskiviikon otteluiden jäljiltä lyhyeksi, mutta ero perustasossa nostaa SalPan niukaksi vierassuosikiksi. Ympäripyöreä kohde on vakiossa tarkasti oikein pelattu ja runsas rastitus paikallaan.

12 I-Kissat–EPS (1X)

Kakkonen: Ilves-Kissat joutui taipumaan paikallisottelussa TamUa vastaan pelitapahtumiin nähden ansaittuun 1–3-tappioon. Viikolla pelatussa rästipelissä kotikentällä Grania vastaan pisteet jaettiin 1–1, mutta Kissojen nousu vajaamiehisenä tappioasemasta tasapeliin oli kelpo työnäyte.

Odotuksiin nähden kelpo kautta pelaava EPS joutui taipumaan toiseen peräkkäiseen tappioon, kun se hävisi viikolla kotikentällään SalPaa vastaan 0–2. Tappio oli lopulta myös maalipaikkojen valossa ansaittu, vaikka espoolaiset olivat avausjaksolla lähempänä maalintekoa.

Kummankin joukkueen palautuminen jää lyhyeksi viikkokierroksen jäljiltä ja helteiset olosuhteet rasittavat entisestään. Kotietu ja ero perustasossa nostaa Ilves-Kissat noin 60 prosentin suosikkiasemaan. Isäntien kannatus on vakiossa hieman koholla, joten vaihtomerkkiä on syytä harkita selkeän ennakkosuosikin rinnalle.

13 RoPS–JJK Jyväskylä (2)

Kakkonen: RoPS jatkoi vahvaa kotivirettään, kun lohkon heikoimpiin kuuluva GBK kaatui 5–1. Nuoren rovaniemeläisryhmän otteet ovat alkukaudesta ylittäneet odotukset ja sarjataulukon viides sija on peliesityksiin nähden ansaittu.

JJK hoiti viimeksi Harjulla lohkon kärkikamppailun Herculesia vastaan nimiinsä 4-0 ja oli myös maalipaikkojen valossa selvästi vierailijaansa edellä. JJK:n viimeisten kierrosten otteet ovat olleet vahvoja, ja peliesitysten taso on yltänyt suvereenia ykkössuosikkia kohtaan asetettujen odotusten mukaiselle tasolle.

RoPS on esiintynyt alkukaudesta odotuksiin nähden kelvollisesti, mutta ero perustasossa on JJK:n eduksi selkeä. JJK ansaitsee vieraskentälläkin hieman yli 60 prosentin suosikkiaseman. Vakiossa jyväskyläläisten kannatus on jäämässä rajusti alle todennäköisyytensä ja alipelattu suosikki kuuluu kierroksen ehdottomiin runkomerkkeihin.