No nyt on lukaali! Lionel Messi lomailee hulppeassa ökyasunnossa – harvan vuosi­tulotkaan riittäisivät viikon vuokraan

Lionel Messi nauttii lomasta.

Lionel Messi on vaihtanut lomavaihteen ensimmäisen PSG-kauden jälkeen.

Maailman kenties kaikkien aikojen paras jalkapalloilija Lionel Messi on lomamatkalla Ibizassa hulppeissa maisemissa ja majoittuu upeassa ökylukaalissa.

Messi nauttii lomasta perheensä ja parhaan ystävänsä, jalkapalloilija Cesc Fabregasin ja tämän perheen kanssa. Pelaajat ovat yhä parhaita ystäviä, vaikka eivät edusta enää samaa joukkuetta. Kaksikko on tuntenut toisensa jo Barcelonan junioriajoilta saakka.

Upean majoituksen hinta on päätä huimaava 300 000 euroa per viikko. Kartanossa on noin 20 metrin pituinen uima-allas, kuntosali ja kuusi makuuhuonetta. Lisäksi perheitä palvelee yli 20 hengen henkilökunta.

Kartano sijaitsee yksityisellä saarella Isla Sa Ferraduralla. Kartanon kuvia pääset katsomaan täältä.

Messin vaimo Antonela Roccuzzo on julkaissut Instagram-tilillään kuvia porukan lomatunnelmista.

Poppoon kustannukset eivät kuitenkaan rajoitu kalliiseen taloon, sillä seurue käyttää lisäksi noin 9 000euroa päivässä kustantavaa luksusjahtia. Upeassa jahdissa on neljä hyttiä ja muita ylellisyyksiä.

