Veljensä vaimon kanssa muhinoinut ex-supertähti teki viimein odotetun ratkaisun

Ryan Giggs ei ole enää Walesin maajoukkueen virallinen päävalmentaja.

Entinen Manchester Unitedin supertähti Ryan Giggs, 48, astuu lopullisesti sivuun Walesin jalkapallomaajoukkueen päävalmentajan tehtävästä.

Giggs on ollut sivussa maajoukkueen toiminnasta jo vuoden 2020 marraskuusta saakka, mutta on nyt virallisesti irtisanoutunut pestistään, kertoo BBC.

– Pitkän pohdiskelun jälkeen olen päättänyt jättää tehtäväni Walesin jalkapallomaajoukkueen päävalmentajana.

– On ollut kunnia ja etuoikeus valmentaa maajoukkuetta, mutta tämä on oikea ratkaisu Walesin jalkapalloliiton, maajoukkueen valmennusjohdon ja pelaajien kannalta. He pystyvät nyt valmistautumaan MM-turnaukseen rauhallisin mielin, Giggs totesi lausunnossaan.

Ex-huippupelaajaa syytettiin viime vuonna entisen kumppaninsa Kate Grevillen ja tämän sisaren Emma Grevillen pahoinpitelystä sekä kontrolloivasta käytöksestä. Sittemmin syytökset on kumottu.

Kielteisen julkisuuden epäillään kuitenkin vaikuttaneen Giggsin päätökseen jättää maajoukkue.

Giggs on joutunut muutenkin epämiellyttävään valoon pelaajauransa jälkeen. Vuonna 2011 hän jäi kiinni kahdeksan vuoden salasuhteesta pikkuveljensä Rhodri Giggsin vaimon Natashan kanssa.

Paljastus johti veljesten totaaliseen välirikkoon.