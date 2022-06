Vakio: Palaako Veikkausliigan kärkikaksikko voittojen tielle? Jaro pyristelee ulos kurimuksesta

Veikkausliigassa ja Ykkösessä pelataan viikkokierrokset ennen juhannusta.

1 VPS–Honka (12)

Veikkausliiga: VPS teki selvää jälkeä HIFK:sta voitettuaan ”yöttömän yön” ottelun Helsingissä 5–1. VPS dominoi myös pelitapahtumia murskavoittoon oikeuttavalla tavalla. Honka onnistui siinä missä moni muu on epäonnistunut, kun se katkaisi KuPSin ennätyksellisen tappiottoman putken ansaitulla 2–0-kotivoitolla. Kumpikin joukkue on loistavassa vireessä, mutta tasoero nostaa Hongan 45 prosentin suosikiksi.

2 SJK–Haka (X2)

Veikkausliiga: SJK:n peliesitys 1–1-tasapelissä Interiä vastaan jäi jälleen odotuksista, eikä sen niukka tappiokaan olisi ollut maalipaikkoihin nähden vääryys. Haka palasi voittokantaan lähes kahden kuukauden paussin jälkeen myös sarjapeleissä, kun kotiottelu IFK Mariehamnia vastaan päättyi ansaittuun 3–2-voittoon. Joukkueiden välillä ei ole tasoeroa juuri nimeksikään ja SJK on kotiedusta huolimatta vain marginaalinen ennakkosuosikki.

3 KuPS–AC Oulu (1)

Veikkausliiga: KuPSin ennätyksellinen tappioton jakso tuli päätökseen, kun se hävisi viimeksi Hongan vieraana ansaitusti 0–2. Oulu jatkoi hurjaa tuloskuntoaan, kun se haki 1–0-vierasvoiton HJK:n kustannuksella. Kuten monissa muissakin peleissä tällä kaudella, oli Oulun täysi pistesaalis maalipaikkoihin nähden onnekas. KuPS palaa kotikentällä voittokantaan noin 65 prosentin todennäköisyydellä.

4 Ilves–HIFK (1)

Veikkausliiga: Ilves taisteli itselleen täydet pisteet 3–2-kotivoitolla Lahtea vastaan, mutta peliesitys jäi jälkeen odotuksista. HIFK:n tilanne muuttui entistä tukalammaksi sen kärsittyä ruman, mutta pelitapahtumien valossa ansaitun 1–5-tappion VPS:aa vastaan. Tasoero puhuu Ilveksen puolesta, eikä juuri mikään viittaa tällä hetkellä Rödan otteiden kohentumiseen. Ilves ansaitsee kotona noin 58 prosentin suosikkiaseman.

5 FC Inter–FC Lahti (1)

Veikkausliiga: Inter joutui tyytymään 1–1-tasapeliin SJK:n vieraana, vaikka hallitsi pelitapahtumia odotettua selvemmin. Lahti esiintyi ennakko-odotuksiin nähden vahvasti Ilveksen vieraana, mutta joutui taipumaan lisäajan lisäajalla 2–3-tappioon. Inter on perustasoltaan selkeästi edellä, mutta Lahti on pystynyt petraamaan kahdessa edellisessä ottelussaan. Isäntien selkeä 60 prosentin suosikkiasema on silti perusteltu.

6 IFK Mariehamn–HJK (2)

Veikkausliiga: IFK Mariehamn kärsi viimeksi Hakan vieraana maalipaikkoihin nähden ansaitun 2–3-tappion. HJK kärsi kauden toisen tappionsa, kun kotiottelu AC Oulua vastaan päättyi 0–1-tappioon. Pelitapahtumien valossa HJK:n tappio oli ansaitsematon, ja myös ottelun tuomarityöskentely sai helsinkiläisten valmennustiimin esittämään julkista kritiikkiä. Ärsytetty HJK ansaitsee saarella 64 prosentin suosikkiaseman.

7 PIF–FF Jaro (2)

Ykkönen: PIF kärsi 1–2-tappion tärkeässä vierasottelussa PEPO:a vastaan, vaikkei esiintynytkään merkittävästi kotijoukkuetta heikommin. Voittaminen on tällä hetkellä vaikeaa myös Jarolle, joka tasasi pisteet kotiottelussa KTP:tä vastaan vahvasta peliesityksestään huolimatta 2–2. Ero perustasossa on vieraiden hyväksi selkeä, ja Jaro palaa voittokantaan lähes 60 prosentin todennäköisyydellä.

8 KTP–PK-35 (1)

Ykkönen: Otteluruuhkassa operoiva KTP tasasi pisteet viimeksi Jaron vieraana 2–2, mutta esiintyi selvästi odotettua vaatimattomammin. PK-35 menetti kahden maalin johtoasemansa kotiottelussa JäPSiä vastaan ja joutui tyytymään pelitapahtumien selkeästä hallinnastaan huolimatta 2–2-tasapeliin. Kummankin joukkueen otteissa on nähty kohentumista kauden edetessä. KTP on laadukkaampi kokonaisuus ja noin 55 prosentin suosikkiasema kotikentällä perusteltu.

9 KPV–EIF (12)

Ykkönen: KPV kärsi viimeksi TPS:n vieraana ruman 0–5-tappion vaikka esiintyikin ottelussa pelillisesti paljon paremmin kuin loppulukemat antavat ymmärtää. EIF pelasi kauden parhaita otteluitaan, kun se kaatoi kotikentällään SJK Akatemian 5–0. EIF on kiistatta joukkueista laadukkaampi, mutta sen suosikkiasema on vieraskentällä ainoastaan marginaalinen.

10 JäPS–MP (X2)

Ykkönen: JäPS osoitti jälleen luonnetta, kun se nousi PK-35:en vieraana kahden maalin tappioasemasta 2–2-tasapeliin. Maalipaikkojen valossa se olisi kuitenkin ansainnut tappion. MP oli lähellä täyttä pistesaalista kotiottelussaan Gnistania vastaan, mutta loppuhetkien takaiskumaalin myötä se joutui tyytymään 1–1-pistejakoon. JäPS ei ole hävinnyt kotikentällään kertaakaan, mutta tasoero nostaa MP:n isäntien kotivireestä huolimatta suosikiksi.

11 Gnistan–TPS (12)

Ykkönen: Gnistan tasasi pisteet MP:n vieraana pelitapahtumiin nähden reilusti 1–1. TPS juhli satavuotista taivaltaan tyylikkäästi, kun kotiottelu KPV:tä vastaan hoitui näytöstyyliin 5–0. Ottelu on Gnistanille jo kolmas viikon sisään, mutta se on pyrkinyt kierrättämään kokoonpanoaan. Ero perustasossa menee TPS:n eduksi ja vieraat ansaitsevat hieman harvemmin kuin kerran kahdesta toteutuvan suosikkiaseman.

12 KäPa–PPJ (X2)

Ykkönen: KäPa haki viimeksi vaiheikkaiden tapahtumien jälkeen ansaitun 4–3-vierasvoiton NJS:n kustannuksella. PPJ teki puolestaan selvää jälkeä PeKasta voitettuaan kotiottelunsa murskalukemin 8–2. Helsinkiläisjoukkueiden välillä ei ole tasoeroa juuri nimeksikään, eikä paikalliskamppailussa myöskään kotietu ole merkittävässä roolissa. Todennäköisyyskenttä jakautuu joukkueiden välille tasaisesti ja runsas rastitus on ympäripyöreässä kohteessa tarpeen.

13 SalPa–FC Jazz (1)

Kakkonen: SalPa onnistui viimeksi kääntämään tasaisena edenneen vierasottelun GrIFK:ta vastaan 1–0-voitoksi. Jazz menetti kotikentällä aikaisen kahden maalin johtonsa ja tasasi pisteet lopulta Klubi 04:ää vastaan 3–3. SalPan alkukausi ei ole toistaiseksi vastannut korkeita odotuksia, mutta tasoero on Jazziin nähden selvästi sarjataulukon osoittamaa suurempi. Isännät ansaitsevat kotikentällään lähes 60 prosentin suosikkiaseman.