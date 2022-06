Puolalaispelaaja solmi sopimuksen Venäjälle – maajoukkue teki nyt tylyn ratkaisun

Maciej Rybus joutuu maksamaan ratkaisustaan kalliin hinnan.

Puolalainen jalkapalloilija Maciej Rybus solmi hiljattain sopimuksen Venäjän mahtiseura Spartak Moskovan kanssa. Edelliset viisi kautta hän edusti naapuriseura Lokomotivia.

Kansainvälisten mediatietojen mukaan uusi sopimus maksaa Rybakille paikan Puolan maajoukkueessa. Asiasta uutisoivat muun muassa The Athletic ja Daily Mail.

Puolan päävalmentaja Czeslaw Michniewicz on ilmoitti maan jalkapalloliiton tiedotteessa, ettei Rybusia nähdä loppuvuodesta Qatarissa pelattavissa MM-kilpailuissa. Hänellä ei ole myöskään asiaa syyskuussa järjestettävälle maajoukkueen harjoitusleirille.

Päätös on syntynyt The Athleticin tietojen mukaan siksi, että Rybus on päättänyt jäädä pelaamaan Venäjälle vielä Ukrainan sodan alkamisen jälkeen. Puola on tukenut Ukrainaa tiiviisti viime kuukaudet ja maahan on virrannut helmikuun jälkeen yhteensä 3,5 miljoonaa ukrainalaispakolaista.

Rubusilla olisi ollut halutessaan mahdollisuus irtautua uudesta sopimuksestaan.

Miehen niin ikää Venäjällä pelannut maajoukkuetoveri Grzegorz Krychowiak keskeytti sopimuksensa sotatoimien aloittamisen jälkeen. Tämän mahdollisti FIFA:n säännöstö, jonka mukaan venäläisliigoissa pelaavat futaajat saavat keskeyttää sopimuksensa yksipuolisesti.

Krychowiak siirtyi maaliskuussa AEK Ateenan lyhytaikaisella lainasopimuksessa, joka kestää syyskauden loppuun asti.

Myös Venäjällä pelaava ja Puolaa edustava Sebastian Szymanski on ilmoittanut jättävänsä venäläisliigan mitä pikimmiten.

Puolan kokoonpanosta ulos lentänyt Rybus on yksi joukkueen avainpelaajista. 32-vuotias puolustaja on edustanut maataan yhteensä 66 ottelussa.

Jalkapallon MM-kilpailut pelataan marras-joulukuun vaihteessa Qatarissa.