Vakio: Päättääkö Honka KuPSin loputtoman tappiottaman putken?

Kotietu nostaa Hongan suosikiksi Veikkausliigan kärkiottelussa sarjajohtajaa vastaan.

1 FC Haka–IFK Mariehamn (X2)

Veikkausliiga: Talvipeleissä ja kauden ensimmäisillä kierroksilla vahvoja otteita esittäneen Hakan suoritustaso on kääntynyt laskuun kauden edetessä. Edellinen voittokin on pian kahden kuukauden takaa. Viikolla Haka eteni Suomen cupissa kahdeksan parhaan sakkiin, kun HJS kaatui vieraskentällä 1–0, mutta tuossakaan pelissä voitto ei tullut Kakkosessa pelaavaa joukkuetta vastaan helposti.

IFK Mariehamn on esiintynyt selvästi toteutuneita tuloksiaan paremmin, mutta myös sen peliesityksissä on nähty runsasta hajontaa. Viikolla Suomen cupissa IFK esiintyi odotetulla tasolla, mutta joutui kotiedusta huolimatta taipumaan HIFK:ta vastaan 1–2-tappioon rangaistuspotkujen jälkeen. Mikko Sumusalon menettäminen loppukaudeksi on merkittävä heikennys saarelaisten puolustuslinjaan.

Haka lähtee vaisuista otteistaan huolimatta otteluun selkeänä 54 prosentin ennakkosuosikkina. Vakiossa Haka on keräämässä reilusti yli 60 prosentin kannatuksen, joten vierasjoukkue IFK:n menestys tarjoaa avauskohteen edullisimman pelivalinnan.

2 FC Honka–KuPS (1)

Veikkausliiga: Honka on kuulunut alkukaudesta sarjan parhaimmistoon ja se on kunnostautunut etenkin maalipaikkojen luomisessa. Tehottomasta pallonhallinnastaan paljon rapaa viime vuosina saanut Vesa Vasaran Honka on päässyt näpäyttämään tällä kaudella epäilijöitään. Joukkue prässää ja etenee kentällä aiempaa aggressiivisemmin.

KuPS on esiintynyt odotetun laadukkaasti ja tasapainoisesti, mutta samalla kun vastustajat ovat pysyneet pois maalipaikoilta ovat KuPSin omat hyökkäystehot kärsineet. KuPS on pelannut kauden ensimmäisellä kolmanneksella merkittävän osan peleistään johtoasemassa, mutta tyytynyt usein passiivisempaan lähestymiseen pelien ollessa sen kannalta edullisessa tilassa. Se ei välttämättä aina maksimoi laadukkaan joukkueen voittojen todennäköisyyksiä.

KuPS on rankingissa korkeammalla, mutta Honka on kuronut kuopiolaisten etumatkaa merkittävästi kiinni kauden edetessä. Tasoero on enää niin ohut, että kotietu nostaa Hongan marginaaliseen suosikkiasemaan. Vakiossa KuPS nauttii lähes kerran kahdesta toteutuvaa suosikkiasemaa, joten alipelattu kotivoitto merkitään rohkeasti varmaksi.

3 HJK–AC Oulu (1)

Veikkausliiga: HJK:n alkukausi ei ole täysin vastannut korkeita odotuksia, mutta suoritustaso on riittänyt välttämään pahimmat pistemenetykset. Myös loukkaantumiset ovat olleet HJK:n rasitteena. Maanantaina Suomen cupissa VPS:aa vastaan napatusta jatkopaikasta huolimatta Roope Riskin ja Valtteri Morenin loukkaantumiset kasvattivat toipilaiden listaa.

AC Oulu on taistellut alkukaudesta runsaasti poissaolojen kanssa, mutta esiintynyt silti selvästi odotettua laadukkaammin. Toteutuneet tulokset ovat olleet erinomaisia, mutta matkaan on mahtunut myös hyvää onnea, eikä Oulun sarjasijoitusta neljäntenä voi pitää ansaittuna. Viikolla hyvää onnea ei ollut matkassa lainkaan, kun Suomen cupin ottelu JäPSin vieraana päättyi pelitapahtumien hallinnasta huolimatta 1–2-tappioon.

Ero perustasossa on luonnollisesti HJK:n eduksi suuri. Isäntien kokoonpanotilanne ei ole optimaalinen, mikä on etu vieraaksi saapuvalle altavastaajalle. Isännät ansaitsevat kuitenkin hieman yli 70 prosentin suosikkiaseman. Vakiossa sekä muilla vedonlyöntimarkkinoilla HJK nauttii hieman liian suurta kannatusta, mutta laadukkaiden suosikkivarmojen ollessa kortilla säilyy HJK riveissä tolppana.

4 Ilves–FC Lahti (X2)

Veikkausliiga: Ilves esiintyi ennen maajoukkuetaukoa odotuksiin nähden hyvin, kun vierasottelussa Interiä vastaan pisteet tasattiin maalipaikkoihin nähden reilusti 2–2. Ilveksen alkukautta on leimannut ajoittainen otteiden ailahtelu, mutta paikka kuuden sakissa on pelillisesti ansaittu.

Lahti on parantanut esityksiään kauden edetessä ja viimeisin 1–1-tasapeli Hakan vieraana oli selvästi odotettua laadukkaampi. Tiistaina Lahti eteni Suomen cupissa kahdeksan parhaan joukkoon kaadettuaan kotikentällään Kakkosessa pelaavan Atlantiksen 4–2.

Ero perustasossa puhuu Ilveksen puolesta, vaikka Lahden otteet olivatkin ennen maajoukkuetaukoa nousujohteisia. Tiistain cupin pelistä on laskettava pieni rasitushaitta vieraille. Ilves ansaitsee kotikentällä noin 55 prosentin todennäköisyydellä toteutuvan suosikkiaseman. Vakiossa kotijoukkueen kannatus on menossa yli ja paras etu löytyy vierasjoukkueen venymisestä pisteille.

5 SJK–FC Inter (1)

Veikkausliiga: Rajusti alle odotusten alkukaudesta esiintynyt SJK kärsi ennen taukoa ansaitun 0–1-tappion AC Oulun vieraana. Avainpelaajien loukkaantumiset ja pelikiellot ovat vaikeuttaneet myös jonkin verran seinäjokisten tehtävää, mutta kauden ensimmäistä kolmannesta on silti syytä pitää uudelta valmennustiimiltä epäonnistuneena.

Interin peliesityksissä on nähty runsaasti hajontaa, ja hyvien esitysten joukkoon on mahtunut heikkojakin esityksiä, kuten viimeisin 2–2-tasapeli kotikentällä Ilvestä vastaan. Viime kauteen nähden heikentyneet joukkueen jääminen ulos mitalisijoilta oli tällä kaudella odotusarvo, mutta merkittävin heikennys on todennäköisesti vielä edessä, kun Benjamin Källmanin sopimus päättyy kesäkuuhun.

Joukkueet kohtasivat toisensa maanantaina Suomen cupissa. Inter eteni jatkoon rangaistuspotkujen jälkeen 2–1, mutta varsinaisella peliajalla peli eteni odotetun tasaisissa merkeissä. Kummankaan kokoonpano ei ollut ottelussa vahvin mahdollinen, mutta lauantaina nähtäneen kummaltakin kentällä paras avauskokoonpano. Inter on perustasoltaan SJK:ta edellä ja sen marginaalinen vierassuosikkiasema on perustelu. Vakiossa Inter on keräämässä todennäköisyyttään runsaamman kannatuksen, joten alipelatun SJK:n voitto on merkeistä edullisin.

6 HIFK–VPS (2)

Veikkausliiga: Kauden ensimmäinen kolmannes on ollut HIFK:n leirissä haastava, mutta peliesitysten laatu on parantunut siitä, mitä ne heikoimmillaan olivat. Viikolla stadilaiset etenivät Suomen cupissa kahdeksan parhaan joukkoon, kun IFK Mariehamn kaatui rangaistuspotkukilpailun jälkeen 2–1. Viikolla tiedotetut talousongelmat voivat kuitenkin kaataa koko seuran kesken kauden.

Sarjanousija VPS on ollut yksi alkukauden positiivisimmista yllätyksistä, mutta ennen taukoa loukkaantuneen Sebastian Strandvallin menetys loppukaudeksi on iso kolaus menestysmahdollisuuksiin. Viikolla VPS esiintyi Suomen cupissa selvästi odotettua paremmin, kun jatkopaikka kariutui HJK:ta vastaan vasta rangaistuspotkujen jälkeen.

Ottelu käynnistyy normaalia myöhemmin vasta klo 23, ja HIFK pyrkii saamaan tukikampanjallaan stadionin täyteen kannattajiaan. VPS on esiintynyt selvästi kotijoukkuetta laadukkaammin, ja noin 45 prosentin suosikkiasema vieraskentällä on perusteltu. Vakiossa VPS:n kannatus on jäämässä turhan maltilliseksi ja VPS nostetaan kohteessa rohkeasti varmaksi.

7 TPS–KPV (1X)

Ykkönen: TPS syyllistyi viimeksi vierasottelussa MP:tä vastaan sille tyypilliseen passiivisuuteen johtoasemassa ja joutui tyytymään 1–1-tasapeliin. Sarjan piikkipaikka on turkulaisten hallussa, mutta ylivoimaisen laadukkaasta pelaajamateriaalista pitäisi saada irti toistaiseksi nähtyä enemmän.

KPV tasasi viime kierroksella pisteet PK-35:n vieraana pelitapahtumiin nähden loogisesti 1–1. KPV on toteutuneiden tulosten valossa pärjännyt kelvollisesti, mutta peliesitykset ovat olleet melko vaatimattomia ja pisteitä kertynyt niihin nähden hieman liikaa.

TPS ei ole yltänyt pelillisesti odotusten mukaiselle tasolle, mutta on silti sarjan laadukkain kokonaisuus. Kotietu ja selkeä tasoero nostavat isännät noin 62 prosentin suosikkiasemaan. Vakiossa TPS on merkattu päälle 70 prosentin kannatukseen ja isäntien pelin puuroutumisen varalle voi vaihtomerkin asettaminen tasapelille olla hyvin maksava merkki.

8 PEPO–PIF (1X)

Ykkönen: PEPO romahti viimeksi aikaisesta kahden maalin johtoasemastaan huolimatta 2–4-tappioon kotikentällä JäPSiä vastaan. PEPO on kärsinyt puolustuspään poissaoloista, mutta täysin nekään eivät selitä kahdessa viime pelissä yhteensä päästettyä yhdeksää maalia. Isossa kuvassa sarjanousija on kuitenkin esiintynyt melko odotetusti.

PIF oli sekin viimeksi pitkään hyvin mukana kotiottelussa EIF:iä vastaan, mutta kärsi lopulta maalipaikkoihinkin nähden ansaitun 2–3-tappion. Tappio oli jo viides peräkkäinen, eikä sarjanousijan kollektiivisen tekemisen taso tunnu riittävän, vaikka ajoittain pelien sisällä sillä on ollut hyviäkin jaksoja.

Ottelu on kummankin säilymismahdollisuuksien kannalta merkittävä, mutta etenkin kotijoukkue PEPO:n täytyy saada ulosmitattua todellinen tasonsa kotikentällä sarjan helpointa vastustajaa vastaan. Tasoero ei kuitenkaan ole suuri ja isäntien suosikkiasema on kotiedusta huolimatta noin 45 prosenttia. Vakiossa ykköstä on merkattu hivenen liikaa, joten vaihtomerkki on syytä asettaa kotivoiton rinnalle.

9 MP–Gnistan (1)

Ykkönen: MP nappasi viimeksi osin onnekkaan tasapelipisteen 1–1 päättyneestä kotiottelusta TPS:ää vastaan, vaikka jäi varsinkin ensimmäisen tunnin aikana pelillisesti vierasjoukkueen jalkoihin. Maanantaina pelaajistoaan kierrättänyt MP taisteli hyvin Suomen cupissa KuPSia vastaan, mutta joutui lopulta taipumaan 0–1-tappioon.

Gnistan osoitti jälleen haavoittuvaisuutensa, kun keskiviikon rästipeli KTP:n vieraana päättyi 0–4-tappioon. Gnistan on maalipaikkojen luomisessa sarjan parhaita, mutta vastaavasti puolustuspelaaminen jättää usein toivomisen varaa. Kahdella viime kierroksella myös loukkaantumiset ovat osuneet puolustuslinjaan. Tyypillisesti keskikentän rooleissa nähty Fabrice Gatambiye stunttaa toista keskuspuolustajan tonttia todennäköisesti myös lauantaina Mikkelissä.

MP on toteutuneita tuloksiaan laadukkaampi kokonaisuus, eikä joukkueiden välinen tasoero on ole läheskään niin suuri kuin sarjataulukko kertoo. Gnistan on myös otteluruuhkassa ja vieraiden rasitus on etu MP:lle. Isännät ansaitsevat noin 46 prosentin todennäköisyydellä toteutuvan suosikkiaseman. Vakiossa Gnistan on merkitty härskisti vastaavaan suosikkiasemaan, joten kotivahva MP kuuluu rajusti alipelattuna kierroksen runkomerkkeihin.

10 FF Jaro–KTP (1)

Ykkönen: Pahoista poissaoloista kärsinyt Jaro kärsi viimeksi kotikentällään 0–2-tappion Gnistania vastaan. Pitkään Jaron hallinnassa edennyt ottelu karkasi kotijoukkueen käsistä toisella puoliajalla ja varamiehinen puolustuslinja sortui virheisiin. Lauantain kotiotteluun pelaajatilanne helpottaa ainakin hieman, kun avainpelaajiin kuuluva Guillermo Sotelo palaa pelikiellosta. Myös loukkaantumisista kärsineitä pelaajia odotetaan palaavan vähintään vaihtopenkille.

KTP pelasi keskiviikkona kauden toistaiseksi parhaan pelinsä, kun rästiottelu Gnistania vastaan päättyi 4–0-voittoon. Edeltävän viikonlopun 1–1-tasapeli SJK Akatemian vieraana jäi puolestaan jälkeen odotuksista. Kotkalaisilla on potentiaalia nousuun, vaikka alkukausi onkin ollut hieman odotettua haastavampi.

Jaron viimeaikaiset otteet ovat olleet vaisuja, mutta osasyy löytyy poissaoloista. Jaro on heikoista otteistaan huolimatta rankingissa korkeammalla. KTP:n palautumisaika viikkopelin jäljiltä on lyhyt, ja kierrätystä nähtäneen pelin tärkeydestä huolimatta, sillä seuraava kierros on edessä vielä ennen juhannusta. Pisteet jäävät Pietarsaareen noin 48 prosentin todennäköisyydellä. Vakiossa sekä muilla vedonlyöntimarkkinoilla usko Jaroon on maltillisempaa, ja lauantain pelit kulkevat pietarsaarelaisten kautta.

11 EIF–SJK Akatemia (12)

Ykkönen: EIF haki viimeksi maalipaikkoihin nähden ansaitun 3–2-vierasvoiton Piffenin kustannuksella. Tammisaarelaiset ovat mukana sarjan tasaisissa kärkikahinoissa, mutta peliesitykset ovat olleet läpi alkukauden hieman odotettua vaatimattomampia.

SJK Akatemia jatkoi vahvoja otteitaan tasatessaan pisteet kotikentällä KTP:ta vastaan 1–1. SJK:n reservijoukkue on suorittanut alkukauden selvästi odotettua paremmin. Nuori joukkue pelaa ennakkoluulottomasti ja tämänhetkinen sarjasijoitus kuuden parhaan sakissa on pelillisesti ansaittu.

EIF on joukkueista niukasti paremmin rankattu, ja kotietu pitää isännät kiinni noin 48 prosentin todennäköisyydellä toteutuvassa toteutuvassa suosikkiasemassa. Kohde on vakiossa tarkasti oikein pelattu ja keskimääräistä korkeamman maaliodottaman ottelua lähestytään kummankin joukkueiden voittojen kautta.

12 PK-35–JäPS (1)

Ykkönen: PK-35 tasasi viimeksi sarjassa pisteet kotikentällä KPV:tä vastaan pelitapahtumiin nähden reilusti 1–1. Viikolla Pallokerho eteni Suomen cupissa kahdeksan parhaan joukkoon, kun kotiottelu SalPaa vastaan hoitui 1–0. Tälläkin kaudella PK:n parhaimmistoon kuulunut kapteeni Esa Terävä on pelikieltoisena sivussa lauantaina.

JäPS vastasi yhdestä viime kierroksen komeimmista suorituksista, kun se nousi kahden maalin tappioasemasta ansaittuun 4–2-voittoon vieraskentällä PEPOa vastaan. Järvenpääläisten hurja tuloskunto sai jatkoa myös cupissa, kun kotiottelu AC Oulua vastaan hoitui 2–1. Voitto cupissa oli pelitapahtumiin nähden onnekas, mutta tuo varmasti jälleen lisää itseluottamusta sarjanousijan leiriin. JäPS joutuu tulemaan lauantaina toimeen ilman eniten peliminuutteja alkukaudesta puolustuksessa kerännyttä Alieu Ceesayta sekä jo pari edellispeliä väliin jättänyttä Aleksi Ristolaa.

PK-35 on joukkueista laadukkaampi, mutta viime kierroksilla vahvasti esiintynyt JäPS saa viikon cup-pelien jäljiltä päivän pidemmän palautumisajan. Isäntien suosikkiasema kaventuu 50 prosentin tuntumaan. Vakiossa PK on kerännyt selvästi todennäköisyyttään maltillisemman kannatuksen, ja alipelattu kotivoitto kuuluu kierroksen runkomerkkeihin.

13 GrIFK–SalPa (X2)

Kakkonen: GrIFK joutui taipumaan viimeksi kotikentällään 1–2-tappioon Tampere Unitedia vastaan. Alkukausi on ollut myös isossa kuvassa Granilta odotettua heikompi, vaikka sen viime kauden ydinryhmä säilyi verrattain hyvin kasassa. Uudella valmennuksella riittää töitä saada keskikastin joukkue palaamaan tasolleen.

SalPa hävisi sekin viimeksi kotiottelunsa tamperelaista joukkuetta vastaan 1–2, kun se hävisi tasaisen ottelun Ilveksen reserveille. Viikolla SalPa taisteli Suomen cupissa odotuksiin nähden hyvin, mutta joutui lopulta taipumaan 0–1-tappioon PK-35:n vieraana.

Ero perustasossa puhuu SalPan puolesta, mutta sen palautumisaika jää lyhyeksi keskiviikkona pelatun cup-ottelun jäljiltä. Tasoero riittää tekemään SalPasta noin 40 prosentin ennakkosuosikin tuntuvasta rasituskorjauksesta huolimatta. Vakiossa kotijoukkue on merkattu räväkästi päälle 50 prosentin kannatukseen, joten alipelatun vierasjoukkueen menestys on päätöskohteen ainoa maksava pelivalinta.