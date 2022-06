Ana Mariaa, 22, sanottiin ”maailman seksikkäimmäksi” alallaan – pamauttaa nyt suorat sanat tittelistä

Ana Maria Markovic on kyllästynyt titteliinsä.

Kroatialainen Ana Maria Markovic, 22, on jalkapalloilija, joka edustaa Sveitsin pääsarjassa pelaavaa Grasshoppersia. Paremmin hänet kuitenkin tunnetaan ”maailman seksikkäimpänä jalkapalloilijana”.

Markovic ei pidä siitä, että häntä tituleerataan yllä mainitulla tittelillä. Hän haluaa tulla muistetuksi siitä, mitä hän tekee kentällä ja millainen persoona hän on – ei pelkästään ulkokuorta katsomalla.

– Pidin artikkeleista, missä minua kutsuttiin kauneimmaksi tai yhdeksi kauneimmista jalkapalloilijoista. Sitten huomasin juttuja, joissa minua kuvailtiin ”seksikkäimmäksi” – niistä en tykännyt, Markovic kertoi The Sunin mukaan.

Peluri on saanut sosiaalisessa mediassa myös ei-toivottuja kuvia ja viestejä joiltakin seuraajilta. Osa on jopa tekeytynyt toisten seurojen managereiksi.

Sveitsissä syntyneen kroatialaisen lempipelaaja on monien muiden tavoin Portugalin lahja jalkapallolle, Cristiano Ronaldo.

Kroatialaishyökkääjä arvostaa myös Luka Modricin korkealle, mutta eräs Ronaldon piirre kääntää vaakakupin portugalilaisen suuntaan.

– Modric on ehdottomasti iso roolimalli minulle. Hän on maailmanluokan jalkapalloilija, ja olemme molemmat kroatialaisia. Suosikkipelaajani on kuitenkin Ronaldo. Hän on niin kurinalainen. Mielestäni on erittäin tärkeää antaa kaikki itsestään urheilulle, ja jokaisella tulisi olla samanlainen asenne kuin hänellä, Markovic kehuu portugalilaisidoliaan.

Markovicin seura Grasshopper sijoittui viime kaudella Sveitsin liigan kolmanneksi. Kroatialainen iski 15 ottelussa yhden maalin.