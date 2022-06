Vakio: Kotietu nostaa Hongan suosikiksi Veikkausliigan kärkiottelussa

KuPSin puolutuspelaaminen on ollut sarjan parasta, mutta samalla joukkueen hyökkäystehot ovat kärsineet.

1 FC Haka–IFK Mariehamn (1X)

Veikkausliiga: Aivan kauden ensimetreillä vahvoja otteita esittäneen Hakan suoritustaso on kääntynyt laskuun kauden edetessä. Edellinen voittokin on lähes kahden kuukauden takaa. IFK Mariehamn on esiintynyt selvästi toteutuneita tuloksiaan paremmin, mutta myös sen peliesityksissä on nähty runsasta hajontaa. Haka lähtee vaisuista otteistaan huolimatta otteluun selkeänä 52 prosentin ennakkosuosikkina.

2 FC Honka–KuPS (1X)

Veikkausliiga: Honka on kuulunut alkukaudesta sarjan parhaimmistoon ja kunnostautunut etenkin maalipaikkojen luomisessa. KuPS on esiintynyt odotetun laadukkaasti ja tasapainoisesti, mutta samalla kun vastustajat ovat pysyneet pois maalipaikoilta, ovat KuPS:n omat hyökkäystehot kärsineet. KuPS on rankingissa korkeammalla, mutta kotietu nostaa Hongan marginaaliseksi suosikiksi.

3 HJK–AC Oulu (1)

Veikkausliiga: HJK:n alkukausi ei ole täysin vastannut korkeita odotuksia, mutta suoritustaso on riittänyt välttämään pistemenetyksiä. AC Oulu on taistellut alkukaudesta runsaiden poissaolojen kanssa, mutta esiintynyt silti selvästi odotettua laadukkaammin, mikä on näkynyt myös erinomaisina tuloksina. Ero perustasossa on HJK:n eduksi selkeä Oulun hyvistä otteista huolimatta ja isäntien 70 prosentin suosikkiasema perusteltu.

4 Ilves–FC Lahti (1)

Veikkausliiga: Ilves esiintyi ennen maajoukkuetaukoa odotuksiin nähden hyvin, kun vierasottelussa Interiä vastaan pisteet tasattiin maalipaikkoihin nähden reilusti 2–2. Lahti on parantanut esityksiään kauden edetessä ja viimeisin 1–1-tasapeli Hakan vieraana oli selvästi odotettua laadukkaampi. Ero perustasossa puhuu kuitenkin Ilveksen puolesta ja isännät ansaitsevat kerran kahdesta toteutuvan suosikkiaseman.

5 SJK–FC Inter (2)

Veikkausliiga: Rajusti alle odotusten alkukaudesta esiintynyt SJK kärsi ennen taukoa ansaitun 0–1-tappion AC Oulun vieraana. Interin peliesityksissä on nähty runsaasti hajontaa ja hyvien esitysten joukkoon on mahtunut heikkojakin esityksiä, kuten viimeisin 2–2-tasapeli kotikentällä Ilvestä vastaan. Inter on perustasoltaan SJK:n edellä ja marginaalinen vierassuosikki.

6 HIFK–VPS (12)

Veikkausliiga: Kauden ensimmäinen kolmannes on ollut HIFK:n leirissä haastava, mutta peliesitysten laatu on parantunut siitä mitä ne heikoimmillaan olivat. Sarjanousija VPS on ollut yksi alkukauden positiivisimmista yllättäjistä, mutta ennen taukoa loukkaantuneen Sebastian Strandvallin menetys loppukaudeksi on iso kolaus menestysmahdollisuuksille. VPS on esiintynyt siinä määrin laadukkaammin, että noin 42 prosentin suosikkiasema on vieraskentälläkin perusteltu.

7 TPS–KPV (1)

Ykkönen: TPS syyllistyi vierasottelussa MP:tä vastaan sille tyypilliseen passiivisuuteen johtoasemassa ja joutui tyytymään 1–1-tasapeliin. KPV tasasi pisteet PK-35:n vieraana pelitapahtumiin nähden loogisesti 1–1. TPS ei ole yltänyt pelillisesti odotusten mukaiselle tasolle, mutta on silti sarjan laadukkain joukkue. Isännät ansaitsevat selkeän 60 prosentin suosikkiaseman.

8 PEPO–PIF (1)

Ykkönen: PEPO romahti aikaisesta kahden maalin johtoasemasta huolimatta 2–4-tappioon JäPS:ä vastaan. PIF oli sekin pitkään hyvin mukana kotiottelussa EIF:ää vastaan, mutta kärsi lopulta maalipaikkoihinkin nähden ansaitun 2–3-tappion. PEPO on kärsinyt viime peleissä puolustuspään poissaoloista, mutta toisen kotiottelun häviäminen suoraa kilpakumppania vastaan tietäisi jo vaikeuksia säilymisen suhteen. Isännät ovat noin 45 prosentin suosikkeja.

9 MP–Gnistan (12)

Ykkönen: MP nappasi viimeksi osin onnekkaan tasapelipisteen 1–1 päättyneessä kotiottelussa TPS:aa vastaan, vaikka jäikin pelillisesti vieraiden jalkoihin. Gnistan jatkoi voittojen tiellä haettuaan täydet pisteet 2–0-vierasvoitolla Jaroa vastaan. MP on toteutuneita tuloksiaan laadukkaampi ja joukkueiden välinen tasoero pienempi mitä sarjataulukko kertoo. MP on kotikentällään hieman yli 40 prosentin suosikki.

10 FF Jaro–KTP (1)

Ykkönen: Pahoista poissaoloista kärsinyt Jaro kärsi kotikentällä 0–2-tappion Gnistania vastaan. KTP tasasi pisteet SJK Akatemian vieraana 1–1, eikä peliesitys vieraspisteestä huolimatta yltänyt odotusten mukaiselle tasolle. Jaron viimeaikaiset otteet ovat olleet vaisuja, mutta osasyy löytyy poissaoloista, joiden pitäisi helpottaa. Jaro on rankingissa korkeammalla ja KTP:n palautuminen jää viikkopelin jäljiltä lyhyeksi. Pisteet jäävät Pietarsaareen noin 50 prosentin todennäköisyydellä.

11 EIF–SJK Akatemia (1)

Ykkönen: EIF haki viimeksi maalipaikkoihin nähden ansaitun 3–2-vierasvoiton Piffenistä. SJK Akatemia jatkoi vahvoja otteitaan tasattuaan pisteet kotikentällä KTP:ta vastaan 1–1. EIF on joukkueista niukasti paremmin rankattu ja kotietu pitää kotijoukkueen hieman harvemmin kuin kerran kahdesta voittavana suosikkina.

12 PK-35–JäPS (12)

Ykkönen: PK-35 tasasi pisteet kotikentällä KPV:tä vastaan pelitapahtumiin nähden reilusti 1–1. JäPS vastasi yhdestä kierroksen komeimmasta suorituksesta noustuaan kahden maalin tappioasemasta ansaittuun 4–2-voittoon vieraskentällä PEPO:a vastaan. PK-35 on joukkueista laadukkaampi, mutta viime kierroksilla vahvasti esiintynyt JäPS saa viikon cupin pelien jäljiltä päivän pidemmän palautumisajan. Isäntien suosikkiasema kaventuu 50 prosentin tuntumaan.

13 GriFK–SalPa (12)

Kakkonen B: GrIFK joutui taipumaan kotikentällä 1–2-tappioon Tampere Unitedia vastaan. SalPa hävisi niin ikään kotiottelunsa Ilveksen reservijoukkuetta vastaan 1–2 selkeästä ennakkosuosikkiasemastaan huolimatta. Ero perustasossa puhuu SalPan puolesta, mutta keskiviikon Suomen cupin ottelu on vieraiden rasitteena. Tasoero pitää silti SalPan marginaalisena suosikkina.