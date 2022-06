Gerard Piquétä koetellaan! Ensin Shakira heitti pihalle – nyt sama kohtalo uhkaa FC Barcelonassa

Gerard Piguélla on meneillään vaikea vuosi.

FC Barcelonan espanjalaispuolustaja Gerard Piquén kulunut vuosi ei ole mennyt täysin nappiin.

Pigué erosi vastikään pitkäaikaisesta kumppanistaan, laulajatähti Shakirasta oltuaan mediatietojen mukaan uskoton. Ex-pariskunnalla on kaksi yhteistä lasta.

Lue lisää: Shakira ja Gerard Pique: ero! Futistähden käytöksestä leviää kovia väitteitä

Nyt 35-vuotiaan Piquén tulevaisuus kasvattajaseuransa Barcelonan paidassa on hämärän peitossa.

Espanjalaisjulkaisu Sportin mukaan Barcelonan valmentaja Xavi Hernández on kertonut konkaripuolustajalleen, ettei tämä kuulu seuran ensi kauden suunnitelmiin. Xavi perusteli päätöstä Piquén heikolla fyysisellä kunnolla ja kentän ulkopuolisella huonolla käytöksellä. Xavi ja Piqué ovat vanhoja joukkuetovereita Barcelonan paidasta.

Shakira ja Piqué julkistivat suhteensa vuonna 2011. Kuva on suhteen alkuajoilta vuodelta 2012.

Katalonialaisen sopimus Barcelonan kanssa ulottuu aina vuoteen 2024 saakka, joten on myös mahdollista, että katalonialaiskippari jää Camp Noulle.

Piqué on auttanut talousvaikeuksista kärsivää kasvattajaseuraansa muun muassa alentamalla omaa palkkaansa. Brittilehti Mirrorin mukaan seura on kapteenilleen velkaa noin 40 miljoonaa euroa, mikä voi osaltaan hankaloittaa lähtöpassien antamista.

Piqué on pelannut katalonialaisseuran väreissä 602 ottelua ja voittanut muun muassa neljä kertaa Mestarien liigan ja kuusi kertaa Copa del Reyn. Piqué on ollut tuttu kasvo myös Espanjan maajoukkueessa. Hän on pelannut La Rojan paidassa 103 ottelua ja voitti maailmanmestaruuden vuonna 2010.