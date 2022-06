Ruotsissa parahdettiin hädästä: Tuleeko Suomikin jo kohta ohi jalkapallossa?

Ruotsi otti kaksi kertaa peräkkäin käkättimeen Norjalta Kansojen liigassa.

Kaksi peräkkäistä tappiota Norjalle (1–2 ja 2–3) on herättänyt Ruotsissa kovan huolen jalkapallomaajoukkueen nykytilasta.

Norja on viimeksi pelannut jalkapallon arvokisoissa 22 vuotta sitten kesällä 2000, kun se selviytyi EM-kisoihin. Silloin Norjan taival tyssäsi heti alkulohkoon.

Lue lisää: Karmea uutinen – suomalaispelaajan pohjeluussa murtuma

– Olen suivaantunut, että häviämme kahdesti peräkkäin sellaiselle maajoukkueelle kuin Norjalle, Ruotsin Viaplayn asiantuntija Bojan Djordjic tuhahti Aftonbladetin mukaan.

– Tanska on jo edellä, myös Norja alkaa olla ihan kannassa. Mitä tapahtuu seuraavaksi? Alkaako Suomikin tulla? Nämä ovat kysymyksiä, joita esitän itselleni. Tiedän, että olemme pieni maa, mutta meidän on voitava vaatia enemmän ja vaatimustason on oltava korkeampi, jos haluamme pelata arvokisoissa uudelleen, Djordjic parahti.

Djordjic myöntää olevansa huolissaan. Ruotsi aloitti Kansojen liigan 2–0-voitolla Sloveniasta mutta on kärsinyt sen jälkeen B-liigan neloslohkossa kolme peräkkäistä tappiota.

Tappioiden myötä Ruotsi on menettänyt mahdollisuutensa lohkovoittoon ja nousuun A-liigaan Euroopan 16 eliittimaan joukkoon. Päinvastoin, Ruotsi saa tehdä vielä kovan työn välttääkseen lohkon jumbopaikan ja valahtamisen C-liigaan.

Erling Braut Haaland iski kahdessa ottelussa pallon neljä kertaa Ruotsin verkkoon.

– Tämän maajoukkueryhmän esitys on epäonnistunut, Djordjic sanoi.

Maajoukkueen pieneksi puolustukseksi Djordjic sanoo, että maajoukkueringistä on puuttunut monia pelaajia, etenkin keskuspuolustajia, mm. kieltäytymisten takia. Djordjicin mukaan iso kuva voidaan arvioida vasta syksyllä.

– Tuntuma vatsanpohjassa ei ole silti hyvä. En näe, että uusi pelisysteemi alkaisi tuottaa tuloksia niin lyhyessä ajassa, Djordjic päästeli.