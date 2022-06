Vakio: Englanti kotona selkeä suosikki Italiaa vastaan

Huuhkajilla vaikea vierasottelu Romaniassa. Kakkosen kohteissa löytyy useita mahdollisuuksia rivin arvoa nostaviin ohipeleihin.

1 SJK Akatemia–KTP (2)

Ykkönen: SJK Akatemia tasasi viimeksi pisteet JäPS:in vieraana 1–1, mutta jäi maalipaikkojen valossa selvästi kotijoukkuetta heikommaksi. Huonokuntoinen kenttä vaikeutti osaltaan Akatemian pallollista peliä. SJK Akatemia on kuitenkin ollut yksi alkukauden positiivisimmista yllättäjistä.

KTP palasi voittokantaan voitettuaan kotiottelunsarjanousija Piffeniä vastaan maalipaikkoihin nähden ansaitusti 3–1. KTP:n otteet ovat ailahdelleet hieman, mutta merkittävää korjausta pelivoimaan ei alkukaudesta ole ollut tarpeen tehdä.

SJK Akatemia on toteuttanut ennakkoluulotonta pelitapaansa alkukaudesta hienosti ja etenkin kotikentällä moni laadukkaampikin joukkue on ollut vaikeuksissa. Ero perustasossa puoltaa kuitenkin edelleen KTP:tä, jonka marginaalinen 38 prosentin suosikkiasema on perusteltu. Vakiossa isännät on merkitty päälle 50 prosentin kannatukseen, joka on rajusti yläkanttiin. Alipelattu KTP merkitään avauskohteessa rohkeasti varmaksi.

2 PK-35–KPV (1)

Ykkönen: PK-35 sai voittotilinsä auki voitettuaan kotiottelun MP:tä vastaan 2-0. Pelillisesti ottelu ei kuitenkaan ollut niin vakuuttava kuin loppulukemat antavat ymmärtää. Maanantaina TPS:n vieraana PK-35 kärsi ansaitun 0–2-tappion.

KPV nappasi kotikentällään täyden pistesaaliin paikallisvastustaja Jaroa vastaan 1–0, vaikka tasapeli olisikin kuvannut pelitapahtumia tarkemmin. Myös kokonaisuutena KPV:n alkukausi on ollut toteutuneita tuloksia heikompi.

PK-35 on heikommista tuloksistaan huolimatta hieman kokkolalaisia korkeammin rankattu ja noin 45 prosentin suosikki kotikentällä. Vakiossa isäntien suosikkiasema on jäämässä todennäköisyyttään maltillisemmaksi, joten kotivoitto merkitään riveihin varmaksi.

3 Atlantis–FC Kiffen (1)

Kakkonen A: Atlantis kärsi shokkitappion hävittyään vierasottelun sarjanousija LaPaa vastaan 2–3. Aikainen kahden maalin johtoasema kääntyi kahden oman maalin myötä nöyryyttäväksi tappioksi. Jo viime kaudella A-lohkon parhaimmistoon noussut Atlantis kamppailee tällä kaudella noususta Ykköseen.

Kiffen esiintyi selvästi odotettua laadukkaammin voitettuaan kotikentällään JIPPO:n 2–0. Myös isossa kuvassa Kiffenin alkukauden otteet ovat olleet kelvollisia ja pisteitä olisi voinut karttua runsaamminkin.

Atlantis kuuluu viime kauden tapaan lohkon kärkijoukkueisiin, mutta paikallispelit ylemmän keskikastin Kiffeniä vastaan ovat olleet tyypillisesti tiukkoja kamppailuja. Atlantis on paikallisotteluasetelmasta huolimatta noin 55 prosentin suosikki. Niin vakiokansa kuin vedonlyöntimarkkina aliarvioivat Atlantiksen mahdollisuudet ja ykkösestä saadaan maistuva ideavarma.

4 SalPa–Ilves 2 (1)

Kakkonen: SalPa sai huilata viime kierroksella. Edeltävä kotiottelu VJS:ää vastaan hoitui maalipaikkoihin nähden ansaitusti 2–1. Kovin odotuksin kauteen lähteneen SalPan peliesityksissä on riittänyt toistaiseksi hajontaa, mutta tason pitäisi riittää taistelemaan noususta Ykköseen.

Ilves 2 sai tappioputkensa katki, kun kotiottelussa MuSaa vastaan pisteet jaettiin vieraiden hallinnasta huolimatta 1–1. Pistettä voi pitää sinällään ansaittuna, sillä Ilveksen reservit on esiintynyt isossa kuvassa toteutuneita tuloksiaan paremmin.

Kummankaan joukkueen kausi ei ole täysin vastannut odotuksia, mutta SalPa on kiistatta laadukkaampi joukkue. Isännät ovat kotikentällään noin 60 prosentin suosikkeja. Vakiossa isäntien kannatus on laukalla, mutta laadukkaiden suosikkivarmojen ollessa kortilla pysyy ykkönen riveissä tolppana.

5 I-Kissat–FC Jazz (X2)

Kakkonen B: Ilves-Kissat nappasi jo neljännen peräkkäisen voiton, kun KaaPo kaatui vieraskentällä peräti 6–0. Ilves-Kissojen hyökkäyksestä löytyy pelejä ratkovaa yksilötaitoa, mutta sillä on ollut runsaasti haasteita kenttätasapainon kanssa.

Jazz jatkaa kauttaan tappioitta noustuaan viimeksi kotikentällä vajaamiehisenä kahden maalin tappioasemasta 2–2-tasapeliin HJS:ää vastaan. Jazzin otteet eivät häikäise, mutta suorittaminen on tasaista. Sarjasijoitus viidentenä kuvaa melko tarkasti joukkueen todellista pelivoimaa tasaisessa lohkossa.

Ilves-Kissat uhkuu itseluottamusta, muttei ole niin laadukas kuin viimeaikaiset tulokset antavat ymmärtää. Jazz on joukkueista laadukkaampi ja jopa marginaalinen suosikkiasema isäntien kotiedusta huolimatta on perusteltu. Vakiossa isännät on merkattu selkeäksi ennakkosuosikiksi, joten kotivoitto asetetaan tylysti ohituskaistalle.

6 KajHa–OLS (1X)

Kakkonen C: Haka joutui tyytymään viimeksi hallinnastaan huolimatta 1–1-tasapeliin niin ikään täksi kaudeksi Kakkoseen nousseen Komeettojen vieraana. Hakalla piisaa yksilötaitoa, mutta kollektiivinen peli on toistaiseksi jättänyt toivomisen varaa. Keskimääräiseen sarjanousijaan nähden otteet ovat kuitenkin olleet kelvollisia.

OLS kärsi kotikentällään 1–3-tappion FC Vaajakoskea vastaan ja myös peliesitys oikeutti selkeään tappioon. Tappio oli oululaisille vasta toinen tällä kaudella, mutta suoritustaso on ollut selvästi toteutuneita tuloksia vaatimattomampi.

Ero perustasossa menee niukasti OLS:n eduksi, mutta kotietu pitää Hakan niukkana 40 prosentin suosikkina. Vakiossa vieraat on merkitty vastaavaan suosikkiasemaan, joten kotijoukkueen menestykseen nojaava pelivalinta tarjoaa hyvää etua.

7 RoPS–VIFK (X2)

Kakkonen C: RoPS kaatoi viimeksi vieraskentällä OTP:n 1–0, vaikka jäikin maalipaikkojen valossa melko selvästi kotijoukkuetta heikommaksi. RoPS on onnistunut napsimaan pisteitä myös itseään laadukkaammilta joukkueilta, mutta perustasoltaan se kuuluu lohkon keskikastiin.

VIFK sai huilata viikonloppuna. Edellisessä ottelussaan se onnistui kaatamaan RoPSin tavoin OTP:n vieraskentällä ja 2–0-voitto oli myös maalipaikkoihin nähden ansaittu. Vaasalaisten kausi on käynnistynyt myös kokonaisuutena selvästi odotettua väkevämmin.

RoPS on esiintynyt alkukaudesta hieman odotettua paremmin, mutta ollut peliesityksiin nähden myös onnekas. VIFK on nostanut tasoaan tuntuvasti viime kauteen nähden ja neljä peräkkäistä voittoa ovat olleet pelillisesti ansaittuja. Kotietu pitää RoPSin noin 43 prosentin suosikkina. Vakiossa isäntien kannatus on menossa päälle 50 pinnan, joten ylipelattu kotivoitto ohitetaan.

8 Irlanti–Skotlanti (12)

Kansojen liiga: Selkeänä ennakkosuosikkina avauskierroksen vierasotteluun Armeniaan lähtenyt Irlanti joutui taipumaan 0–1-tappioon. Keskiviikkona tulos jäi yhtä laihaksi, kun Irlanti hävisi kelvollisesta peliesityksestä huolimatta Ukrainalle 0–1.

Skotlanti kärsi tappion MM-jatkokarsinnoissa jäätyään kotiottelussaan Ukrainan jalkoihin 1–3. Kansojen liigan se avasi odotetun vahvalla peliesityksellä, kun kotiottelu Armeniaa vastaan hoidettiin keskiviikkona 2–0.

Irlanti on Skotlantia heikompi joukkue, mutta esiintynyt paremmin mitä kaksi peräkkäistä tappiota kertovat. Kotietu pitää Irlannin niukkana 40 prosentin ennakkosuosikkina. Kohde on vakiossa melko tarkasti oikein pelattu ja erityisesti Irlannin tarvitessa täyttä pistesaalista merkitään kohde kummankin joukkueen voittojen kautta.

9 Romania–Suomi (1X)

Kansojen liiga: Romanian peliesitys jäi avauskierroksella odotuksista ja tuloksena oli ansaittu 0–2-tappio Montenegron vieraana. Tiistain peliesitys Bosnia-Hertsegovinan vieraana oli hieman avauskierrosta laadukkaampi, mutta tuloksena oli silti 0–1-tappio.

Huuhkajat kärsi avauskierroksella karvaan pistemenetyksen, kun loppuhetkien takaiskumaalin myötä pisteet jaettiin kotiottelussa Bosnia-Hertsegovinaa vastaan 1–1. Keskiviikkona kotiottelu Montenegroa vastaan hoidettiin tyylikkäästi 2–0 ja peliesitys vastasi ennakko-odotuksia, joissa Huuhkajat lähtivät otteluun selkeänä ennakkosuosikkina.

Romania saa kotiyleisön tuen taakseen, mutta peliesitykset ovat olleet selvästi Huuhkajien otteita vaatimattomampia. Kotietu pitää isännät silti noin 40 prosentin suosikkiasemassa. Vakiossa Huuhkajat on merkitty väärin suosikiksi ja isäntien voitto on merkeistä edullisin. Ympäripyöreässä kohteessa on kuitenkin vaihtomerkki paikallaan.

10 Englanti–Italia (1)

Kansojen liiga: Englanti joutui taipumaan avauskierroksella Unkarin vieraana 0–1-tappioon, ja myös peliesitys jäi odotuksista. Tiistaina vieraskentällä Saksaa vastaan pisteet tasattiin maalipaikkoihin nähden loogisesti 1–1.

Italia tasasi avauskierroksella pisteet kotikentällä Saksaa vastaan maalipaikkoihin nähden reilusti 1–1. Myös toisen kierroksen kotiottelu Unkaria vastaan sujui tarkasti odotusten mukaan ja tuloksena oli ansaittu 2–1-voitto.

EM-finaalin uusinta, jonka tappio motivoi varmasti Englantia. Finaalin jälkeisten häiriökäyttäytymisten vuoksi asetetuista sanktioista johtuen yleisöä ei kuitenkaan Wembleyllä nähdä. Italia ei ole yltänyt EM-kisoissa nähdylle tasolle. Englanti nousee ilman kotiyleisön tukeakin kerran kahdesta voittavaksi ennakkosuosikiksi. Isäntien kannatus on jäämässä vakiossa alle todennäköisyytensä, joten kotivoitto merkitään varmaksi.

11 Wales–Belgia (1X)

Kansojen liiga: Wales eteni yli 60-vuoden tauon jälkeen MM-lopputurnaukseen voitettuaan jatkokarsintafinaalissa Ukrainan 1–0. Kansojen liiga on alkanut kahdella 1–2-tappiolla Puolaa ja Hollantia vastaan. Walesin peliesitykset eivät ole jääneet tappioista huolimatta merkittävästi odotuksista laadukkaampia vastustajia vastaan.

Belgian peliesitys jäi avauskierroksella rajusti odotuksista sen hävittyä kotiottelunsa Hollantia vastaan 1–4. Ryhtiliike tapahtui välittömästi toisessa ottelussa, kun Puola kaatui kotikentällä murskaavan ylivoimaisen peliesityksen päätteeksi 6–1.

Wales ei ole kotikentällään helppo kaadettava, mutta ero perustasossa on Belgian eduksi selkeä. Belgia tehnee jälleen muutoksia avauskokoonpanoonsa, mutta leveyttä ja laatua pelaajamateriaalissa riittää. Belgia ansaitsee hieman yli 50 prosentin todennäköisyydellä toteutuvan suosikkiaseman. Vakiossa vieraiden kannatus on karannut jo päälle 60 pinnan, joten etua lähdetään hakemaan rohkeasti isäntien menestykseen nojaavasta pelivalinnasta.

12 Hollanti–Puola (1)

Kansojen liiga: Hollanti esiintyi avauskierroksella selvästi odotettua paremmin kaadettuaan Belgian vieraskentällä 4–1. Keskiviikon vierasottelussa Walesia vastaan Hollanti peluutti selvästi normaalista poikkeavaa avauskokoonpanoa, mutta haki silti täyden pistesaaliin 2–1-voitollaan.

Puola onnistui nousemaan avauskierroksella tappioasemasta 2–1-voittoon kotiottelussa Walesia vastaan ja ansaitsi niukan voittonsa myös maalipaikkojen valossa. Keskiviikkona Belgian vieraana Puola romahti kuitenkin 1–6-tappioon, ja kentällä nähty tasoero vastasi murskatappion loppulukemia.

Hollanti on reilua luokkaa laadukkaampi ja lepuutettuaan viikolla osaa avainpelaajistaan saa se jalkeille selvästi Puolaa tuoreemman kokoonpanon. Vieraiden runsas rotaatiokaan ei lauantain pelissä tulisi yllätyksenä. Hollanti ansaitsee kotikentällään lähes 70 prosentin suosikkiaseman ja vakiossa niukasti ylipelattu ennakkosuosikki säilyy riveissä varmana.

13 Unkari–Saksa (2)

Kansojen liiga: Unkari kärsi tiistaina Italian vieraana 1–2-tappion jääden myös maalipaikkojen valossa odotetusti kotijoukkuetta heikommaksi. Avauskierroksella Unkari onnistui kuitenkin hyödyntämään kotietunsa täysimääräisesti kaadettuaan Englannin tasaisina edenneistä pelitapahtumista huolimatta 1–0.

Tasaisen lohkon asetelmat muuttuivat entistäkin mielenkiintoisemmiksi Saksan tasattua pisteet kotikentällään Englantia vastaan 1–1. Pisteet menivät jakoon myös Saksan avausottelussa Italian vieraana 1–1.

Avauskierroksen voitto antaa itseluottamusta Unkarille, jolle selkeä altavastaaja-asema sopii myös pelillisesti. Saksa tarvitsee täyden pistesaaliin lohkon heikointa vastustajaa vastaan, sillä pisteet ovat olleet odotetun tiukassa muita ennakkosuosikkeja vastaan. Ero perustasossa nostaa Saksan selkeäksi 70 prosentin vierassuosikiksi. Vakiossa oikein pelattu suursuosikki merkitään päätöskohteessa varmaksi.