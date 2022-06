Upea EM-kisavideo sai naiset herkistymään – ”Kylmät väreet meni”

Emma Koivisto on odottanut EM-kisoja yli vuoden.

Laitapuolustaja Emma Koivisto on yksi niistä pelaajista, joiden ei tarvinnut jännittää valintaa Suomen EM-kisajoukkueeseen. Naisten jalkapallomaajoukkueen luottonainen pelasi EM-karsintojen kahdeksasta pelistä seitsemässä täydet minuutit.

Tieto valinnasta tuli vastavalmistuneelle kauppatieteiden maisterille päävalmentaja Anna Signeulilta ilmoitusluontoisesti sähköpostiviestillä.

Koivistolle, 27, ei tullut täytenä yllätyksenä myöskään torstaina julkaistu video EM-joukkueesta, johon oli kerätty kuvia ja videoita EM-karsintataipaleelta sekä maajoukkuepelaajista nuorina tyttöinä.

– Materiaalia oli kysytty vanhemmilta, mutta äiti vähän vahingossa paljasti, että heihin oli otettu yhteyttä. En kuitenkaan tiennyt tarkkoja yksityiskohtia ja tuossa kuvat menivät niin nopeasti, että ei ehtinyt niin tarkasti katsoa, Koivisto kertasi.

– Herätti tosi paljon tunteita ja kylmät väreet meni. Todella hienosti tehty, hän kehui.

Koronaviruspandemian takia naisten EM-kisat Englannissa siirrettiin vuodella eteenpäin. Helmarit varmisti kisapaikkansa helmikuussa 2021, joten EM-Englantia on ehtinyt maistella jo tovin.

Vuoden 2013 EM-kisat jäivät Koivistolta loukkaantumisen takia väliin.

– Ei varmaan ole väärin, jos sanoo ajatelleensa EM-kisoja päivittäin. Vapaapäivinä on ehkä yrittänyt olla ajattelematta jalkapalloa lainkaan, mutta treenipäivinä EM-kisat on ollut päällimmäisenä mielessä.

Päättynyt kausi oli Koiviston ensimmäinen kokonainen Englannin Superliigan Brightonissa. Hän kokee, että siirto Ruotsista Englantiin yhteen kovimmista naisten jalkapalloliigoista oli hyvä askel uralla.

Englannissa laitapakki on saanut myös uusia virikkeitä, kun pelipaikka on ollut välillä laitalinkkinä. Samaa roolia voi olla tarjolla maajoukkueessakin.

– Vastaan on tullut kovempia vastustajia ja minun kannaltani oli hyväkin, että kisat siirtyivät. Koen, että olen nyt valmiimpi kuin mitä olisin vuosi sitten ollut.

Vasen ja oikea laitapakki. Emma Koivistolle (vas.) EM-kisakokemus on ensimmäinen, Tuija Hyyryselle jo kolmas.

Koiviston ja Brightonin kausi päättyi toukokuun alussa. Nyt hän on ehtinyt viettää pari viikkoa Suomessa.

Kauden päätyttyä on ollut aika juhlia myös pitkän opiskelutaipaleen päätöstä. Koiviston mukaan oli onni, että koronaviruspandemia siirsi opinnot verkkokursseiksi ja hän pystyi jalkapallon ohella viimeistelemään opintonsa kauppakorkeakoulu Hankenissa.

– Ihanaa, että sain nyt opiskelut pakettiin ja saan jatkossa keskittyä täysillä futikseen. Ilman koronaa en olisi saanut vielä kaikkea tehtyä. Koronan takia kaikki meni nettiin, mikä oli mulle ihan lottovoitto, Koivisto kertaa.

Koiviston mukaan etenkin kevät oli gradun työstämisen takia kiireistä aikaa. Vapaa-aika oli kortilla, eikä kaupungilla ehtinyt liikaa hengailla.

– Maisterissa meni neljä vuotta ja yhteensä yliopistoelämää on takana 7,5 vuotta, että oli jo aikakin saada se pois alta, Koivisto naurahtaa.

Torstaina nimetty maajoukkueryhmä kokoontuu juhannusviikolla ja aloittaa leirityksen kohti 8. heinäkuuta pelattavaa EM-avausta.

Sitä ennen Koivistolla on edessä vielä ainakin pari kierrosta golfia ja ehkä jokunen tennismatsi.

– Tasoitukseni golfissa on 14:n luokkaa. Olen aika paljon pelannut, että on syytäkin olla ihan ookoo-tasolla. Koko perheemme pelaa golfia ja isoveli ja isä ovat tosi kilpailuhenkisiä. Heidän kanssaan on kovat kilpailut, ala-asteikäisenä golfharrastuksen aloittanut Koivisto kertoo.

Perheen sisäisessä taistossa Koivisto on samassa asemassa, joka tulee Helmareille tutuksi kivikovassa EM-lohkossa Tanskan, Espanjan ja Saksan kanssa, eli altavastaajana.

– Täytyy ehkä myöntää, että isoveli on meistä paras. Isän kanssa on aika kova kilpailu, me olemme suhteellisen tasaisia, Koivisto pohtii.

– Veljeni asuu San Franciscossa ja tulee lauantaina Suomeen. Isä sanoi jo, että perheen sisäiset mestaruuskisat pitää ehtiä vielä ottaa ennen maajoukkueleiriä.

EM-kisoissa lehtereillä Koivistoa kannustavat läheiset ja ehkä tutut pelikaverit.

– Kyllä osa joukkuekavereista on sanonut että haluaisivat tulla kannustamaan. Brightonista ajaa Lontooseen reilun tunnin ja siitä sitten tovin Milton Keynesiin. Ei se ole mikään mahdoton matka.