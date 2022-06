Suomen EM-kisajoukkue julki! Katso tästä Helmarien kammottava lohko ja otteluohjelma

Suomi pelaa pitkän tauon jälkeen jalkapallon naisten EM-kisoissa.

Helmarit on kovassa paikassa EM-kisoissa.

Suomen naisten jalkapallomaajoukkue Englannissa pelattaviin EM-kisoihin julkaistiin torstaina. Päävalmentaja Anna Signeul nimesi mukaan 23 pelaajan ryhmän.

Helmarit julkaisi joukkueen videomuodossa:

EM-kisat alkavat 6. heinäkuuta ja päättyvät 31. heinäkuuta. Mukana on 16 maata. Suomi joutuu järkyttävän kovaan lohkoon, jossa ovat Saksa, Tanska ja Espanja.

Saksa on voittanut Euroopan mestaruuden kahdeksan kertaa ja oli vuoden 2019 MM-kisoissa puolivälierissä. Saksa on Fifan rankingissa kolmanneksi paras eurooppalainen maa.

Espanja on samassa listauksessa viidenneksi paras eurooppalainen maajoukkue, joka on parhaimmillaan ollut EM-kisoissa välierissä vuonna 1997. Barcelonan naisten seurajoukkue on noussut maailman kirkkaimmalle huipulle ja sen pelaajisto muodostaa ison osan maajoukkueen ydinrungosta.

Tanska oli EM-hopealla edellisissä kisoissa vuonna 2017. Supertähti Pernille Harderin kipparoima joukkue sisältää useita maailman huippupelaajia.