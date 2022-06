Vakio: Huuhkajat hakee vierasvoittoa Romaniasta

Hollanti ja Saksa eivät kaipaa vaihtomerkkejä Kansojen liigan otteluissaan. Italia on kaukana parhaasta tasostaan.

1 SJK Akatemia–KTP (X2)

Ykkönen: SJK Akatemia tasasi pisteet JäPS:n vieraana 1–1, mutta jäi maalipaikkojen valossa selvästi kotijoukkuetta heikommaksi. KTP palasi voittokantaan voitettuaan kotiottelun sarjanousija Piffeniä vastaan ansaitusti 3–1. SJK Akatemia on ollut yksi alkukauden positiivisimmista yllätyksistä, mutta ero perustasossa nostaa KTP:n niukaksi 40 prosentin vierassuosikiksi.

2 PK-35–KPV (1)

Ykkönen: PK-35 sai voittotilinsä auki voitettuaan kotiottelun MP:tä vastaan 2-0. Pelillisesti ottelu ei kuitenkaan ollut niin vakuuttava kuin loppulukemat antavat ymmärtää. KPV nappasi kotikentällään täyden pistesaaliin paikallisvastustaja Jaroa vastaan 1–0, vaikka tasapeli olisi kuvannut pelitapahtumia tarkemmin. PK-35 on heikommista tuloksistaan huolimatta hieman korkeammin rankattu ja kotikentällä noin 47 prosentin suosikki.

3 Atlantis–FC Kiffen (1)

Kakkonen A: Atlantis kärsi shokkitappion hävittyään vierasottelussa sarjanousija LaPaa vastaan 2–3. Kiffen esiintyi selvästi odotettua laadukkaammin voitettuaan kotikentällään JIPPO:n 2–0. Atlantis kuuluu viime kauden tapaan lohkon kärkijoukkueisiin, mutta paikallispelit Kiffeniä vastaan ovat olleet tyypillisesti tiukkoja kamppailuja. Ero perustasossa nostaa Atlantiksen selkeäksi suosikiksi paikallisotteluasetelmasta huolimatta.

4 SalPa–Ilves 2 (1)

Kakkonen B: SalPa sai huilata viime kierroksella ja edeltävä kotiottelu VJS:ää vastaan hoidettiin maalipaikkoihin nähden ansaitusti 2–1. Ilves 2 sai tappioputkensa katki, kun kotiottelussa MuSaa vastaan pisteet jaettiin 1–1. Kummankaan joukkueen kausi ei ole täysin vastannut odotuksia, mutta SalPa on joukkueista kiistatta laadukkaampi. SalPa on kotikentällään lähes 60 prosentin suosikki.

5 I-Kissat–FC Jazz (12)

Kakkonen B: Ilves-Kissat nappasi jo neljännen peräkkäisen voiton, kun KaaPo kaatui vieraskentällä peräti 6–0. Jazz jatkaa kauttaan tappioitta noustuaan kotikentällä vajaamiehisenä kahden maalin tappioasemasta 2–2-tasapeliin HJS:ää vastaan. Ilves-Kissat uhkuu itseluottamusta, mutta hyviin tuloksiin on mahtunut myös onnea. Jazz on laadukkaampi ja todennäköisyyskenttä jakautuu joukkueiden välille tasaisesti.

6 KajHa–OLS (1)

Kakkonen C: Haka joutui tyytymään hallinnasta huolimatta 1–1-tasapeliin niin ikään täksi kaudeksi Kakkoseen nousseen Komeettojen vieraana. OLS kärsi kotikentällään 1–3-tappion FC Vaajakoskea vastaan ja myös peliesitys oikeutti selkeään tappioon. Ero perustasossa menee niukasti OLS:n eduksi, mutta kotietu pitää Hakan noin 45 prosentin suosikkina.

7 RoPS–VIFK (12)

Kakkonen C: RoPS kaatoi viimeksi vieraskentällä OTP:n 1–0, vaikka jäi maalipaikkojen valossa melko selvästi kotijoukkuetta heikommaksi. VIFK sai huilata viikonloppuna ja onnistui kaatamaan edellisessä ottelussaan OTP:n vieraissa 2–0. Kumpikin joukkue on aloittanut kautensa odotuksiin nähden hyvin ja rovaniemeläiset ovat rankingissa vain hieman VIFK:iä edellä. RoPS on kotikentällään hieman alle 50 prosentin suosikki.

8 Irlanti–Skotlanti (12)

Kansojen liiga: Selkeänä ennakkosuosikkina avauskierroksen vierasotteluun Armeniaan lähtenyt Irlanti joutui taipumaan 0–1-tappioon. Skotlanti kärsi tappion MM-jatkokarsinnoissa jäätyään kotiottelussaan Ukrainan jalkoihin 1–3. Kummankaan otteet eivät vakuuttaneet. Irlanti on hieman Skotlantia heikompi, mutta kotietu pitää sen niukkana 45 prosentin suosikkina.

9 Romania–Suomi (X2)

Kansojen liiga: Romanian peliesitys jäi avauskierroksella odotuksista ja tuloksena oli maalipaikkoihin nähden ansaittu 0–2-tappio Montenegron vieraana. Huuhkajat kärsi karvaan pistemenetyksen, kun loppuhetkien takaiskumaalin myötä pisteet jaettiin kotiottelussa Bosnia-Hertsegovinaa vastaan 1–1. Romania saa kotiyleisön tuen taakseen, mutta avauskierroksen peliesitys oli Huuhkajia vaatimattomampi. Kotietu pitää isännät silti noin 45 prosentin suosikkina.

10 Englanti–Italia (1)

Kansojen liiga: Englanti joutui taipumaan avauskierroksella Unkarin vieraana 0–1-tappioon, ja myös peliesitys jäi odotuksista. Italia puolestaan tasasi pisteet kotikentällään Saksaa vastaan maalipaikkoihin nähden reilusti 1–1. Englannilla ei ole avauskierroksen tappion jälkeen varaa pistemenetyksiin. Italia taas ei ole yltänyt EM-kisoissa nähdylle tasolle. Kotietu nostaa Englannin kerran kahdesta voittavaksi ennakkosuosikiksi.

11 Wales–Belgia (X2)

Kansojen liiga: Wales eteni yli 60-vuoden tauon jälkeen MM-lopputurnaukseen voitettuaan jatkokarsintafinaalissa Ukrainan 1–0. Belgian peliesitys jäi rajusti odotuksista sen hävittyä Kansojen liigan avauskierroksen kotiottelunsa Hollantia vastaan 1–4. Wales ei ole kotikentällään helppo kaadettava, mutta ero perustasossa on Belgian eduksi selkeä ja hieman yli 50 prosentin vierassuosikkiasema perustelu.

12 Hollanti–Puola (1)

Kansojen liiga: Hollanti esiintyi avauskierroksella selvästi odotettua paremmin kaadettuaan Belgian vieraskentällä 4–1. Puola onnistui nousemaan tappioasemasta 2–1-voittoon kotiottelussa Walesia vastaan ja ansaitsi niukan voittonsa myös maalipaikkojen valossa. Hollanti on luokkaa laadukkaampi ja kotikentällä hieman alle 60 prosentin todennäköisyydellä voittava suosikki.

13 Unkari–Saksa (2)

Kansojen liiga: Unkari onnistui hyödyntämään kotietunsa täysimääräisesti kaadettuaan Englannin tasaisina edenneistä pelitapahtumista huolimatta 1–0. Saksa tasasi pisteet Italian vieraana maalipaikkoihin nähden loogisesti 1–1. Avauskierroksen voitto antaa itseluottamusta Unkarille, jolle selkeä altavastaajan asema sopii myös pelillisesti. Ero perustasossa nostaa Saksan kuitenkin selkeäksi vierassuosikiksi.