Erling Haalandilta kova väite: Ruotsalaispelaaja haukkui todella alentavalla termillä – vastustaja ei ollut tietävinään mitään

Ruotsi ja Norja pelasivat kuuman ottelun Kansojen liigassa.

Norjalaishyökkääjä Erling Haaland väitti kotimaansa TV2:lle antamassaan haastattelussa, että häntä olisi nimitelty alatyylisesti sunnuntaina pelatussa Kansojen liigan ottelussa Ruotsia vastaan.

Norja voitti Ruotsin maalein 2–1 vieraskentällä Solnassa, vaikka isäntäjoukkue piti palloa 66 prosenttia ajasta. Haaland teki molemmat maalit. Toisen maalinsa jälkeen 21-vuotias kävi ensin uhittelemassa ja sanomassa jotain ruotsalaistoppari Alexander Milosevicille. Sitten norjalainen näytti hyssyttelyelettä solnalaisyleisölle.

Sosiaalisessa mediassa levisi ottelun jälkeen video, jossa Milosevic höpöteli Haalandille kesken pelin.

– Ensin hän kutsui minua huoraksi. Voin hyvillä mielin todeta, etten ole huora. Sitten hän sanoi rikkovansa jalkani. Minuuttia myöhemmin tein maalin, mikä oli mahtavaa. Toivon ettei Milosevic murskaa jalkoja, Haaland väitti TV2:n haastattelussa Milosevicin sanoneen.

Välikohtauksesta nousi tietenkin kohu Norjassa ja Ruotsissa. Milosevic sanoi Aftonbladetille, ettei muista, mitä sanoi Haalandille. Hän ei myöskään ollut tietävinään, mitä Haaland sanoi hänelle maalinsa jälkeen.

– Jos Haaland olisi sanonut jotain minulle, minulla ei olisi ollut tarvetta kertoa julkisesti, mitä hän sanoi. Se on meidän välinen eromme, AIK:n ruotsalaistoppari kommentoi.

Milosevic vetosi myös kielimuuriin, kun häneltä kysyttiin väitetystä huorittelusta ja uhkailusta.

– On aika raakaa, että hän väittää tuollaisia, koska minä en puhu norjaa ja hän ei puhu ruotsia. En siis tiedä, miten me kommunikoisimme. Minä en puhu englantia kentällä. On outoa, että hän väittää minun sanoneen asioita, joita en ole sanonut, Milosevic kertoi Aftonbladetille.

Norja pelaa seuraavaksi Kansojen lohkon B-lohkossa Sloveniaa vastaan torstaina. Ruotsi kohtaa Serbian.

Haalandin huippuvire lämmittää varmasti hänen uuden seuransa johtoa ja kannattajia. Norjalainen siirtyy ensi kaudeksi Valioliigan mestarin Manchester Cityn riveihin.